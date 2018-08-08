Şampiyon Hatay Büyükşehir Belediyesi

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi 24 Temmuz - 5 Ağustos 2018 tarihlerinde Ankara’da oynandı. 13 kulübün berger sistemle (lig usulü) eşlendirilediği ligde düşünme süresi olarak 90 dakika 40 hamle devamında 30 dakika ve ilk hamleden itibaren 30 saniye eklemeli tempo kullanıldı.

Ligde on galibiyet bir beraberlik bir yenilgi alan ve kadrosunda Dmitry Jakovenko (ELO 2749/RUS), Kirill Alekseenko (ELO 2627/RUS), Mustafa Yılmaz (ELO 2624), Dragan Solak (ELO 2603), Mariya Muzychuk (ELO 2521/UKR) ve Barış Esen’i (ELO 2487) bulunduran Hatay Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü 21 puanla, geçen yıl elde ettiği üçüncülüğün ardından bu yıl şampiyonluğa ulaştı.

Başhakemliğini uluslararası hakemlerimizden Halil İbrahim Berzah’ın yaptığı organizasyonda dokuz galibiyet iki beraberlik bir yenilgi alan Türk Hava Yolları (THY) Spor Kulübü 20 puanla geçen yıl olduğu gibi ikinciliği alırken, dokuz galibiyet bir beraberlik iki yenilgi alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği 19 puanla, geçen yıl altıncı olduğu ligde üçüncü sırada yer aldı.

Tüm maçlar internetten canlı yayınlanırken her zaman olduğu gibi uluslararası ustalarımızdan Can Arduman yorumlarıyla, konuklarıyla lige renk kattı.

Satranca doyduğumuz Süper Lig’de mücadele eden tüm takımları kıyasıya mücadeleleri için tebrik ediyor, şampiyon kulübümüze de Avrupa Kulüpler Kupasında başarılar diliyorum.

İtalya’dan satranç dolu günler dileğiyle.

Kısa… Kısa…

>>> Dünya Gençler Satranç Şampiyonası 4 - 16 Eylül 2018 tarihlerinde Kocaeli’de düzenlenecek.

>>> Dünya Satranç Olimpiyatı 23 Eylül - 6 Ekim 2018 Tarihlerinde Gürcistan’ın Batum şehrinde düzenlenecek. Olimpiyatta IA Aykut İlker Mete (Kocaeli), IA Fahri Karabay (İzmir), IA Atilla Gürmen (Muğla), IA İsmail Çalışkan (Bursa), IA Ahmet Uçtu (Balıkesir) ve FA Yücel Yıldırım (Bolu) hakem olarak görev yapacaklar.

>>> 16. Keşan Belediyesi Uluslararası Açık Satranç Turnuvası 12 - 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında Keşan Atatürk Spor Salonunda düzenlenecek.

>>> 3. Uluslararası Başkent Üniversitesi Açık Satranç Turnuvası 27 Ağustos - 1 Eylül 2018 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsün'nde düzenlenecek.

Önemli linkler:

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

OYUN KÜTÜPHANESİ:

** Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi

(24 Temmuz - 05 Ağustos 2018/Ankara)

GM Solak, Dragan (ELO 2603/TUR - 1980 Doğumlu)

GM Benidze, Davit (ELO 2488/GEO - 1991 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 a6 4.Fa4 d6 5.Fxc6+ bxc6 6.d4 exd4 7.Vxd4 c5 8.Vd3 Ae7 9.Ac3 Fb7 10.0–0 Ag6 11.Kb1 Fe7 12.b4 cxb4 13.Kxb4 Fc8 14.Ad5 0–0 15.Fb2 c5 16.Kb6 Af4 17.Axe7+ Vxe7 18.Vxd6 Vxe4 19.Ke1 Vg6 20.Vxf8+ Sxf8 21.Kxg6 hxg6 22.Fa3 Fb7 23.Fxc5+ Sg8 24.Fd6 Ae6 25.c4 Kc8 26.Ae5 f6 27.Axg6 Sf7 28.Af8 Axf8 29.Ke7+ Sg6 30.Kxb7 Kxc4 31.g3 Ae6 32.Kb4 Kc6 33.Fb8 Kc2 34.Ka4 Ac5 35.Ka5 Ad3 36.Fa7 Kc6 37.Fe3 Ae5 38.Kc5 Kb6 39.Ka5 Kb1+ 40.Sg2 Ac4 41.Kxa6 Axe3+ 42.fxe3 Kb2+ 43.Sh3 Ke2 44.Ka3 f5 45.g4 fxg4+ 46.Sxg4 Kxh2 47.Ka8 Sf6 48.a4 g5 49.a5 Kh4+ 50.Sg3 Ke4 51.Sf3 Ke7 52.a6 Se5 53.Sg4 Kg7 54.Ke8+ Sd5 55.e4+ Sd6 56.e5+ Sd5 57.Sf5 g4 58.Kd8+ Sc5 59.a7 Kxa7 60.Sxg4 Sc6 61.Sf5 Sc7 62.Kd1 Ka8 63.e6 Kf8+ 64.Sg6 Kf2 65.e7 Ke2 66.Sf7 Kf2+ 67.Se8 Ka2 68.Kf1 1–0

** Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi

(24 Temmuz - 05 Ağustos 2018/Ankara)

GM Inarkiev, Ernesto (ELO 2690/RUS - 1985 Doğumlu)

GM Goganov, Alexey (ELO 2586/RUS - 1991 Doğumlu)

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Af3 Af6 4.Ac3 dxc4 5.a4 Ff5 6.e3 e6 7.Fxc4 Fb4 8.0–0 Abd7 9.Ve2 Fg6 10.e4 0–0 11.Fd3 Fh5 12.e5 Ad5 13.Axd5 cxd5 14.Ve3 Fe7 15.Ae1 Fg6 16.Fd2 Ab8 17.f4 Ac6 18.g4 Fxd3 19.Axd3 f5 20.exf6 Kxf6 21.Kae1 Ve8 22.g5 Vg6 23.Fc3 h6 24.h4 Kf7 25.Vh3 hxg5 26.hxg5 Kf5 27.Kf2 Fd6 28.b4 Kc8 29.Ve3 Ad8 30.Fd2 Kc4 31.Kc1 Ac6 32.b5 Ae7 33.Ab2 Kxc1+ 34.Fxc1 Kf7 35.Vd3 Af5 36.Fd2 Kc7 37.Kh2 Sf7 38.Kf2 Kc8 39.Fc3 Fxf4 40.Vf3 Vxg5+ 41.Sf1 Fg3 42.Fd2 Vh4 43.Kg2 Sg8 44.Vd3 Ff4 45.Sg1 Fxd2 46.Vxd2 Axd4 47.Ve3 Kc1+ 48.Vxc1 Af3+ 49.Sf1 Vh1+ 50.Sf2 Vxc1 51.Sxf3 e5 52.Sg4 Vf4+ 53.Sh3 e4 54.Kc2 d4 55.Ac4 d3 0–1

** Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi

(24 Temmuz - 05 Ağustos 2018/Ankara)

GM Cheparinov, Ivan (ELO 2718/GEO - 1986 Doğumlu)

GM Zubov, Alexander (ELO 2604/UKR - 1983 Doğumlu)

1.d4 d5 2.Af3 Af6 3.c4 e6 4.g3 Fb4+ 5.Fd2 Fd6 6.Fg2 0–0 7.0–0 c6 8.Ac3 Abd7 9.b3 Ke8 10.Vc2 dxc4 11.bxc4 e5 12.e3 exd4 13.exd4 Af8 14.Kab1 Kb8 15.d5 cxd5 16.cxd5 a6 17.Ad4 Ag6 18.Af5 Fxf5 19.Vxf5 b5 20.Kfe1 Ke5 21.Kxe5 Axe5 22.Ke1 g6 23.Vb1 Kc8 24.h3 Vc7 25.Fg5 Aed7 26.Ae4 Axe4 27.Vxe4 Va5 28.Ke2 Vc3 29.Fh6 Vc4 30.Vf3 Vd4 31.Ke1 Af6 32.Sh2 Vh4 33.Fc1 Vd4 34.Kd1 Ve5 35.Ff4 Ve7 36.Fg5 Sg7 37.Ke1 Vd8 38.Ke8 Axe8 39.Fxd8 Kxd8 40.Vc3+ Af6 41.Va5 Fe7 42.Vxa6 b4 43.Vc4 h5 44.Ff3 Fd6 45.Sg2 Sf8 46.Vd4 Se7 47.Va7+ Kd7 48.Ve3+ Sf8 49.Vd4 Se7 50.Fe2 Kc7 51.Fc4 Kc5 52.f4 Ad7 53.g4 hxg4 54.hxg4 g5 55.fxg5 Ae5 56.Fb3 Sd8 57.Vf2 Sc7 58.Fa4 Kc4 59.Va7+ Sd8 60.Va8+ Sc7 61.Va5+ Sb7 62.Fc6+ Sc8 63.Va8+ Sc7 64.Va5+ Sc8 65.Va8+ ½–½

** Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi

(24 Temmuz - 05 Ağustos 2018/Ankara)

GM Zhigalko, Sergei (ELO 2615/BLR - 1989 Doğumlu)

GM Inarkiev, Ernesto (ELO 2690/RUS - 1985 Doğumlu)

1.e4 c5 2.Af3 d6 3.Fb5+ Ad7 4.0–0 a6 5.Fd3 Agf6 6.a4 b6 7.Ke1 Fb7 8.c3 e5 9.Aa3 Fe7 10.Fc2 0–0 11.d3 Ke8 12.Fg5 d5 13.Fxf6 Fxf6 14.exd5 Fxd5 15.Fb3 Fc6 16.Ac4 Vc7 17.Ae3 Kad8 18.Fd5 Af8 19.Vb3 Ag6 20.Kad1 Af4 21.Fe4 Kd6 22.Ac4 Kde6 23.g3 Ah3+ 24.Sg2 Ag5 25.Axg5 Fxg5 26.h4 Fd8 27.Ae3 Vd7 28.Fxc6 Vxc6+ 29.Ad5 Vd7 30.c4 Kg6 31.Kh1 Vg4 32.Kde1 h5 33.Ke4 Vf5 34.Khe1 Kge6 35.Vc3 a5 36.K1e2 Sf8 37.Ve1 Sg8 38.K2e3 Sf8 39.b3 Sg8 40.Ve2 Sf8 41.Sh2 Sg8 42.Sg1 Sf8 43.Sg2 Sg8 44.Vb2 Sf8 45.Sg1 Sg8 46.Sg2 Sf8 47.Va1 Sg8 48.Ve1 Sf8 49.f3 Sg8 50.Ve2 Sf8 51.f4 f6 52.fxe5 Kxe5 53.Af4 Fc7 54.Kxe5 Fxe5 55.Axh5 Kd8 56.g4 Vd7 57.Vf3 Vd4 58.g5 Vb2+ 59.Ke2 Vd4 60.Ke3 Vb2+ 61.Ke2 Vd4 62.Ke3 ½–½

SATRANCIN BÜYÜSÜ:

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap : 1.Axf6 Vxf6 2. Vf8#