Cengiz Topel ve; tarih bilinci…

Tarih, “yaşanan olaylardan ders alma” aracıdır. Tarihi olayları “gerçek boyutlarıyla” bilmek, yorumlayabilmek gerekir.

Tarih Bilinci ise; “Tarihsel olaylara NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ içinde bakabilmektir.”

Ne yazık ki, eğitim sistemi siyasetin oyuncağı haline gelmiş ülkelerde tarih bir “Masal” olarak görülür! Her çıkar grubu tarihsel olayları kendi bakış açısı ve çıkarlarına göre yorumlar!

Örneğin; Kıbrıs’la ilgili tarihi gerçekleri bütün bir ulus olarak biliyor muyuz? Ne yazık ki hayır!

Abdülhamit Han, dönemin en büyük sömürgeci ülkesi olan “Büyük Britanya” yani İngiltere’ye neden ve hangi koşullarda verdi? Sonra olaylar nasıl gelişti? Bugün Kıbrıs’ta hangi ülkelerin askeri üsleri var?

1960’da kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti üç-dört yıl sonra nasıl yıkıldı?

Ve; 8 Ağustos 1964’te, Kıbrıs’a yönelik “uyarı harekatı” sırasında uçağı vurulan Yüzbaşı Cengiz Topel’in öyküsünü kaç kişi bilir?

Cengiz Topel, tütün eksperi Hakkı Bey ile Mebuse Hanım’ın çocukları olarak, 2 Eylül 1934 yılında İzmit’te dünyaya gelir. Eğitim süreci sonunda Türk Hava Kuvvetleri’nde jet pilotu olarak hizmet verirken, 8 Ağustos 1964’te, Kıbrıs’ta uçağı düşürülür, Topel paraşütle atlar. Rumlara esir olur, işkence görür ve öldürülür.

Şehidimiz, Edirnekapı Hava Şehitliği’nde ebedi mekanında yatıyor.

İzmit’te “Cengiz Topel Caddesi” ve “Cengiz Topel Havaalanı” var. Bu kentte yaşayan kaç kişi O’nun öyküsünü bilir?

Bir başka soru;

Cengiz Topel neden, hangi ulusal amaç için öldü?

Kıbrıs Cumhuriyeti neden, nasıl yıkıldı?

ENOSİS nedir?

Kıbrıs’ta Türk toplumuna yönelik kitlesel cinayetlerle amaçlanan neydi?

1963 ve 1964’de Kıbrıs’ta neler oldu?

ABD Başkanı “Johnson’un Mektubu” nedir?

1974 Kıbrıs Barış Harekatı neden ve nasıl gerçekleşti?

ANNAN PLANI ile Kıbrıs’ta nasıl bir düzen amaçlanıyordu?

Bu ve benzeri sorulara “bana ne?” diyemeyiz!

Özetle anlatalım;

1960 yılında, Rum ve Türk toplumunun bir arada yaşayabilmesi için “Kıbrıs Cumhuriyeti” kuruldu. İngiltere, Türkiye ve Yunanistan da bu devletin geleceği adına “GARANTÖR DEVLETLER” olarak bir antlaşma yaptılar.

Ancak, Kıbrıs’ı bir “Yunan Adası” olarak gören ve Yunanistan’a bağlamak isteyen Rumlar, 1963 yılından itibaren Kıbrıs’lı Türklere yönelik yıldırma ve kitlesel cinayet eylemlerine başlattılar.

Türkiye’de, İsmet İnönü’nün başkanlığında CHP-AP koalisyon hükümeti vardı. Türkiye’nin “diplomatik girişimleri” karşılıksız kalınca, İnönü “askeri müdahale” kararı aldı. Fakat, dönemin ABD Başkanı Lyndon Johnson, bir mektupla İnönü’yü tehdit etti! (5 Haziran 1964) Özetle; “Yunanistan’la bir gerilim yaşanırsa ve Sovyetler Birliği’nden Türkiye’ye yönelik bir işgal halinde NATO müdahale etmeyebilir! Ayrıca, ABD silahlarını kullanamazsın” diyordu.

İnönü’nün yanıtı da özetle; “Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de bu dünyadaki yerini alır” idi.

Ve; 8 Ağustos 1964’te “Uyarı amaçlı hava harekatı” gerçekleşti. Cengiz Topel’i de bu harekat sırasında yitirdik…

1974 yılındaki Barış Harekatı sonrasında ise KKTC devleti resmen kuruldu. Ancak, Türkiye dışında hiçbir “Müslüman Ülke” bu devleti tanımadı! Harekata destek veren Libya lideri Kaddafi’nin emperyalistlerce katledilmesine ise seyirci kaldık, hatta “lojistik destek” verdik!

Türkiye, dünden bu güne Kıbrıs için maddi-manevi çok büyük bedel ödedi.

Bugün de, Türkleri “Avrupa Birliği Vatandaşı” yapma zokasıyla çeşitli emperyalist oyunlar sahneleniyor!

ANNAN PLANI bu oyunlardan biriydi ve emperyalizm, bu oyunda Şeyh Nazım’a da rol verdi! Nazım; “Annan planına evet demek rahmani, hayır demek şeytanidir” diyerek, hizmetini yaptı!

Yarın ne olacak bilmiyoruz. Ama biliyoruz ki, bu uğurda emek ve canlarını verenler “tarih” içinde unutulmayacaklar…