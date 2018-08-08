İki haber… İki acı gerçek…

Önce hemen bu sütunun altındaki haberin girişini bir daha okuyalım…

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“Kağıtlı Murat İlbilgi Avrupa Şampiyonu…”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’nün başarılı sporcusu Murat İlbilgi Avusturya Leobersdorf kentinde devam eden şampiyonada Trap Genç Erkekler kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu…

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Hemen ön sayfa ve arka sayfadaki haberin anonsu…

“Avrupa Şampiyonu Ramazan Sarı’ya krallar gibi karşılama…”

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Sonrası mı…

Var mısınız bahse?..

İkisi de unutulacak…

Göreceğiz yine…

Gölcükspor’a…

Kocaelispor’a…

Körfezspor’a…

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Bundan 4 yıl önce…

Servisimize Emre Şentürk bir Karting Şampiyonu gelmişti…

Çocuk İtalya’da şampiyon oldu…

Manşet yapan da benim…

Gazeteye 9 sütuna çaktık haberi…

Herkes şaşırdı…

Diğer haberlere alışıklar ama böyle bir habere alışık değiller…

Tabii ki yine tek ben yapmıştım haberi…

Sonra Emre İtalya’dan döndü, babası Mustafa Şentürk gazeteye göndermiş, gazete alsın diye…

Kalktım…

Şampiyonu kutladım…

Sonra da kendi ellerimle arşive girdim ve ona manşet olduğu gazeteyi götürdük…

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O sırada, servisimizdeki transferlere bakıyorum…

Galatasaray Drogba’yı almış…

Emre “Vay be ağabey görüyor musunuz? Drogba’yı almışız’ dedi…

Yani kendi şampiyonluğundan bile daha değerli görmüştü Galatasaray’ın Drogba ile anlaşmasını…

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Acı acı tebessüm ettiğimi hatırlıyorum…

Ama benim dene demek istediğimi anlayamayacak kadar küçüktü…

Şimdi koca adam oldu...

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Yani öyle bir haldeyiz ki…

Futbol dışında hiçbir branşla ilgimiz yok…

Dünyanın parasını akıtıyoruz…

Çocuklar defalarca Dünya ve Avrupa şampiyonlukları getiriyor…

Sadece birkaç gün omzumuzda taşıyoruz…

O kadar…

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Sonra unut gitsin !..

Burası Türkiye…

Başarı cezasız kalmaz diye boyuna mı söylüyoruz…

Neyse ben kendi hesabıma, ş,ampiyonlarımızı buigün güzel ce gördük sayfamızdan diyorum ve bir nebze olsun vicdan azacı çekmliyorum…

Sizi bilemem…