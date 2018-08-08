Kocaeli, sineklere ve sivrisineklere teslim!

İzmit'in birçok mahallesinde artan sinek popülasyonu belediyeye yapılan şikayet sayısını da arttırdı.

Sıcak yaz günlerinde sayıları hızla artan sinekler vatandaşları illallah ettirdi.

Belediyelerin varsa çabaları oldukça yetersiz…

Biz "İzmitiz" Grubu Kurucusu Hüseyin Erol, sinek olayına ilk tepki gösterenlerden biriydi…

Erol, gruptan şu paylaşımda bulundu…

"Kent yaşayanlarımızdan ve grup üyelerimizde gelen yoğun şikayetler üzerine tüm mahallerimizde acil ve düzenli bir şekilde sinek ilaçlaması yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Bu sıcak yaz günlerinde bizleri balkona bile çıkamayacak hale getiren ve nedenlerinin çeşitli olduğu düşündüğümüz sinek popülasyonundaki artış, artık dayanılamaz bir boyut almıştır.

İzmit Belediyesi yetkililerini, bu sinir ve moral bozucu sorunun çözümü için göreve davet ediyoruz. Kamu sağlığı ve yararı adına, lütfen gereğini yerine getirin.

Bekliyoruz ve takipçisi olacağız."

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Sinek olayı, iyice hayatı yaşanmaz hale getirdi…

Getirmeye de devam ediyor…

Tepkiler çoğalınca Büyükşehir Belediyesi, nihayet harekete geçti…

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Büyükşehir Belediyesi, dün şu haberi paylaştı…

“Havaların yağışlı geçmesiyle üremek için uygun koşullar bulan sivrisineklere karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yoğun bir mücadele veriyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen “Vektör Mücadelesi Hizmeti” kapsamında sivrisinek ve karasinek gibi vektör özelliği taşıyan ve insanlara hastalık bulaştırabilen canlılara yönelik ilaçlama çalışması yapılıyor.

MÜCADELE SÜRÜYOR

Bu canlıların üreme alanları olan kanal, kanalet, göl, gölet, dere, rögar, foseptik gibi yerlerde ilaçlama çalışmaları periyodik olarak gerçekleştiriliyor. Nisan ayı itibari ile karasinek ve sivrisineğin üreme noktalarına uygulamalar yapmaya başlayan ekipler, düzenli olarak ilaçlama takibi ve tekrarı yapıyorlar. Kocaeli genelinde 66 personelden oluşan 21 ekip sivrisinek mücadelesi yürütüyor.

ÜREME YERLERİ KALDIRILMALI

Sivrisinek üremelerinin önüne geçmek için vatandaşlara da görev düşüyor. Üremeye olanak sağlayan her türlü su birikintileri, kova, bidon, saksı altı, atık lastik vb. gibi yerlerde su birikmesinin önlenmesi, üstlerinin kapatılması veya sık sık biriken suların değiştirilmesi gerekiyor. Hayvan su yalaklarının ve çeşmelerin çevresindeki göllenmelerin giderilmesi ve bunların akar hale getirilerek kokuşmanın önüne geçilmesi de önem arz ediyor.

YIL BOYUNCA İLAÇLAMA

Ev, bina, ahır ve ağılların atık ve kanalizasyon giderlerinin kapalı sisteme bağlanması vektörel üremelerin önlenmesinde kalıcı çözüm olarak belirtiliyor. Öte yandan 2018 yılı Temmuz ayı dahil olmak üzere 7 bin 796 hektar sulak alanda ilaçlama çalışması yapıldı. Çalışma kapsamında 204 bin 109 adet kova-bidon, 17 bin 931 adet ahır ve 118 bin 507 adet yeraltı birikintisine müdahale edildi.”

SİNEK OLAYI MECLİS’TE…

Büyükşehir Belediyesi çalıştık diyor, ama hala sinek tehdidi altındayız…

CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet, İzmit’te son zamanlarda iyice artan sivrisinek salgınını ve Zika virüsü tehdidini Meclis’e taşıdı. Son günlerde artan sivrisinekler yüzünden İzmitlilerin yaşadığı kâbusu ve Zika virüsü tehdidiyle ilgili soru işaretlerini hazırladığı soru önergesiyle birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya iletti.

ZİKA VİRÜSÜ VAR MI?

Hürriyet cephesinden şu haber geldi…

Artış gösteren sivrisinekler yüzünden İzmitlilerin tam bir kabus yaşadığını dile getiren CHP Milletvekili Hürriyet şunları kaydetti;

“Sivrisinek ısırıkları bilinen sinek ısırığı semptomlarından farklılıklar göstermektedir. Şimdiye kadar kırmızı şişlik ve bir günde geçer şekilde bilinen sivrisinek ısırıkları bu yaz itibariyle yerini şişerek moraran ve günlerce geçmeyen enfeksiyonlara dönüşmüştür. Söz konusu bu sivrisinek ısırıkları yüzünden çoğu çocuk olmak üzere pek çok vatandaş hastanelik olmuştur. Sadece çıplak deriyi değil, kıyafet üzerinden dahi ısırabilen bu sivrisineklerin zika virüsü taşıdığı endişeleri yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından izlenen ve Sağlık Tehditleri Erken Uyarı Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan raporda Kocaeli’den Orta Anadolu’ya yayılacağı belirtilen Zika virüsüne karşı alınan önlemler ise henüz bilinmemektedir”

BAKAN KOCA’YA SORULAR

CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet’in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ilettiği sorular;

1.İzmit’te başlayan ve artarak devam eden sivrisinek baskınına karşı Bakanlığınız tarafından bir önlem alınacak mıdır?

2.Son dönemde adı geçen Zika virüsü İzmit’te bir tehdit unsuru oluşturmakta mıdır?

3.Sivrisinek enfeksiyonu sebebiyle İzmit’te hastanelere kaç vatandaş başvurmuştur?

4.Zika virüsüne karşı ne gibi önlemler alınacaktır?

BAHÇE SULAMA İŞKENCE

Şu bir gerçek ki; Sinekler, hayatı olumsuz yönde etkiliyor…

Akşamları evimizin bahçesinde ektiğim salatalık, domates, biler, patlıcan ve mısırı suluyorum… Suluyana kadar da canım çıkıyor…

Zira sivrisinekler etrafımda kol geziyor…

Bazen 5-6 kez sivrisinek ısırıklarına maruz kalıyorum…

Anlayacağınız bahçeyi, sebzeyi sulama tam bir işkence…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önlem aldık diyor, ama önlemler çok yetersiz…

Kocaeeli’deki bu sinek, sivrisinek istilası olayı resmen bir toplumsal sorun oldu…

“Zararın neresinden dönersen kardır” misali, gerek İl Sağlık Müdürlüğü, gerek ilçe belediyeleri, gerekse Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayatı çekilmez hale getiren bu sinek olayını derhal çözmeli…