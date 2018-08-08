18 yıl sonra ortaya çıkan sır

Ben artık şuna inandım.

Hiçbir şey gizli kalmıyor.

“Sır” diye bir şey yok!

Ama 3 yıl, ama 5 yıl, ama 10 yıl, ama 15 veya 20 yıl sonra, gizlenen o bilgiler, hiç beklenmedik anda önünüze çıkıveriyor.

Bugün yazacaklarım da öyle oldu.

İstanbul’da düğündeyiz.

Bir akrabamız kızını evlendiriyor.

Kokteyl, nikâh ve yemek…

Düğünün akışı böyle!

Ayakta bir şeyler içiyoruz.

Kız tarafı, erkek tarafı, birbirimizi tanıyalım tanımayalım laflıyoruz…

Karşımda bizim yaşlarda bir bey.

Giyiminden, tavrından eski bir üst düzey bürokrat olduğu belli.

İzmit’ten geldiğimizi söyleyince, iki kişiyi atlayarak yanıma geldi.

Emekliymiş…

Devlet Demir Yolları’nda uzun süre üst görevlerde bulunmuş.

Ben de kendimi tanıttım.

Gazeteci olduğumu söyleyince gözleri fal taşı gibi açıldı, “İzmit’le ilgili yıllardır sakladığım bir sır var, üstümde bir yüktü, bunu sizinle paylaşmak istiyorum” dedi.

Bakın o “sır” ne çıktı?

Yıl, 2000…

18 yıl önce…

Hatırlayın o günleri.

Demiryolu İzmit şehir içinden kalkıyor, sahile alınacak.

Şehir içinden son trenin geçtiği 10 Temmuz 2000 tarihinden önceki günler.

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü’nde yetkililer oturmuşlar, tartışmışlar, karar almışlar:

“Derince ile Köseköy arasındaki 15 kilometrelik demiryolu hattı, güzergâh değişikliği nedeniyle boşa çıkıyor. Bu hattı biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz verelim, belediye bu hattı şehir içi ulaşımda hafif raylı sistem olarak kullansın.”

Düşünce ne güzel değil mi?

Güzergâh hazır…

Raylar hazır…

Sadece vagon alınacak, duraklar belirlenecek, sistem kurulacak.

TaaDerince’denKöseköy’e kadar toplu taşıma yapılacak.

Devlet Demiryolları, bu teklifi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne iletiyor.

O dönemde başkan, Sefa Sirmen…

Sanıyorlar ki…

Bekliyorlar ki…

Aldıkları kararın yararından o kadar eminler ki…

Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen, bu “bedava demiryolu hattı” önerisini havada kapacak.

Sefa Sirmen “Olmaz” diyor, bakın neden?

Başkan Sefa Sirmen, Devlet Demiryolları’nın bu önerisini kabul etmiyor.

Hatta, “Neden böyle bir karar aldınız, kime sordunuz da aldınız” diye öneriyi getirenleri tersliyor.

Devlet Demiryolu yetkilileri, “teşekkür” beklerken “olumsuz” karşılanmalarına çok üzülüyorlar.

Ayrılırken içlerinden biri dayanamayıp Sefa Sirmen’e şu soruyu soruyor

“Sayın başkan, tamam anladık istemiyorsunuz da, sebebi ne? Biz bu olumsuz cevabınızı üst yönetime nasıl aktaralım, ne diyelim?”

Sefa Sirmen’in cevabı:

“Biz belediye olarak Derince-Köseköy arasında hafif raylı sistemle toplu taşıma yapmaya başlarsak, benim minibüs ve otobüsçülerle başım belaya girer. Bizi ilk seçimlerde yerle bir ederler. Bu nedenle bizi bu işe bulaştırmayın.”

Sonra ne oluyor?

Sefa Sirmen’in olumsuz cevabı, Devlet Demiryolları yetkililerini çok üzüyor.

Kullanmayacakları bu hattı ne yapacağız diye düşünmeye başlıyorlar.

Söküp satsalar, yazık günah hurdaya gidecek.

Söktürme parası da cepten…

Bu sırada beklemedikleri bir “fiili yaptırımla” daha karşı karşıya kalıyorlar.

Bir sabah, belediye iş makinalarının demiryolu hattına girerek rayları sökmeye başladığı haberini alıyorlar.

Savcılığa “devlet malına zarar vermekten” suç duyurusunda bulunuyorlar, ancak valilik, belediye yetkilileri hakkında soruşturma açılmasına izin vermiyor.

Bakıyorlar, olacak gibi değil…

İçleri sızlaya sızlaya 15 kilometrelik demiryolu hattının sökümünü ihaleye çıkıyorlar.

Sökülen rayları da “hurda fiyatına” satıyorlar.

Bana anlatılanlar aynen böyle

Nereden nereye, değil mi?

Aradan 18 yıl geçmiş…

18 yıl önce yaşanan ve gizli tutulan bir olay…

İstanbul’da bir düğünde önüme çıkıverdi.

Hatırlar mısınız o günleri?

Herkesin kafasında aynı sorular vardı:

*Rayları neden söküyorlar?

*Yazık değil mi bunca milli servete?

*Hazır hat varken, neden burada hafif raylı sistemle toplu taşıma yapmıyorlar?

Nedeni, anlaşıldı…

Nedeni, Sefa Sirmen…

Nedeni, Sefa Sirmen’in minibüs ve otobüsçülerden “Aman bizim partiye oy vermezler” çekincesi…

Sanırım Sefa Sirmen de şimdi 18 yıl önce verdiği o karardan pişmandır.

Üç beş oy uğruna, 15 kilometrelik demiryolu hattının heba edilmesine göz yumulur muydu?

Ama siyasi rant hesabı gözleri kör ediyormuş, bunu bir kez daha gördük.

Neden yazdım?

Şimdi diyeceksiniz ki, “Olan olmuş biten bitmiş, aradan 18 yıl geçmiş, geri dönüşü yok, bunu neden yazdın?”

Yazdım, şunun için:

Bugün kent yönetiminde bulunanlar ve gelecekte kent yönetiminde bulunacaklar, ders alsın diye.

Hiçbir şey gizli kalmıyor.

“Sır” diye bir şey yok!

Gün gelir, herkesin yaptıkları, bir bir önüne konur!

CHP’de herkes kaybetti

*Parti, kaybetti.

*Kemal Kılıçdaroğlu, kaybetti.

*Muharrem İnce, kaybetti.

Kazanan, yok!

Hani “ağa ile marabası” arasında geçen “Biz bu b.ku neden yedik?” fıkrası var ya, aynı bu fıkraya benzedi CHP’nin işi.

Dengesiz

Eee, sonunda havamız da “ülkemizdeki dengesizliklere” ayak uydurdu.

*Ani yağış…

*Sel…

*Dolu…

*Aşırı sıcak…

Bu yaz böyle!

Halim Dedeoğlu ve üçüncü üniversite

Geçen günkü “Üçüncü üniversite Kartepe’de kurulacak” yazım üzerine, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu’ndan bir mesaj aldım.

Mesajı sizinle paylaşıyorum:

“Bu kentte üçüncü üniversite olmalı, Kocaeli Üniversitesi bölünmeli ve yeri Kartepe, ismi de Doğu Marmara Üniversitesi ya da Körfez Üniversitesi olmalı fikri şahsıma ait olup, sayın bakanımız ve il başkanlarının olmalıdır fikrinde birleştiği bir projeydi. Ve bununla ilgili de gerek basınımıza gerekse bakanımıza DSP İl Başkanı olarak dosya vermiştik. Üçüncü üniversitenin oluşumu ile ilgili dosyada önerimiz vardı. Bu projenin hayata geçmesi şahsımı bu kentli olarak ziyadesiyle sevindirmiştir.”

ZAMAN TÜNELİ

1-Eller yukarı

İkisi de İzmit Ticaret Odası Başkanlığı yaptı. Yüksel Başer ve Nihat Gürer… Nihat Gürer’i 17 Ocak 2017’de kaybettik. Yüksel Başer sağ. Bu fotoğraf hangi tarihte, nerede çekilmiş kartın arkasında herhangi bir not yok. Bir toplantıda bir oylama yapılıyor, her ikisi de elini kaldırmış. Hele Nihat Gürer iki elini birden…

2-İmzalanan protokol sonrası çekilen fotoğraf

Yine İzmit Ticaret Odası, yine Nihat Gürer… Bu defa fotoğrafın arkasında not var. Değişim Mühendislik’ten Kamil Polat’la Ticaret Odası protokol imzalamış, sonrasında bu fotoğraf çekilmiş. Fotoğrafta soldan sağa: Kamil Polat, Nihat Gürer ve Oda Genel Sekreteri Ersan Ertoptamış.