24 Haziran seçimlerinin ardından CHP’de başlayan kurultay tartışmaları son buldu. Seçimde AK Parti’nin başarısız olduğunu söyleyerek algı oluşturmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yeterli imza sayısına ulaşılamadığını belirterek kurultay yapmayacaklarını söyledi. Parti tabanının büyük bir kesiminin aylardır beklediği değişim beklentisi de böylelikle rafa kaldırılmış oldu. Parti içi demokrasiye büyük önem verdiği (!) her halinden belli olan Genel Başkan, onlarca delegeyi de ikna ederek 630 rakamına ulaşılmasının önüne geçti. “569 imza kurultay için yeterli değildir” diyerek de noktayı koymuş oldu. “Ben farklı bir genel başkan olacağım, koltuğa yapışıp kalmayacağım” diyen ve başarısızlık durumunda istifa edeceğini söyleyerek o koltuğa oturan Kılıçdaroğlu, böylelikle sözünü de tutmuş (?) oldu. Sadece CHP tabanının değil, toplumun büyük kesiminin sözüne itibar ettiği(!) Kılıçdaroğlu, bu kez de milleti yanıltmadı ve güven halkasına bir zincir daha ekledi. Bize de bu saatten sonra hayırlı olsun demek düşer. O yüzden değişim ve yenilenme isteyenlere parti üst düzey yöneticilerinin söylediği gibi; “Ne kurultayı kardeşim, kurultay murultay yok!” diyerek yazıyı tamamlayalım.

AK Parti’de gözler kongrede

AK Parti’de gözler bu kez 18 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan büyük kongreye çevrilmiş durumda. Bakanlar, komisyonlar, grup başkanlıkları, bakan yardımcıları derken heyecan şimdilerde kongreye yöneldi. Malum, bundan önceki koltukların hiçbirisinde Kocaeli siyasetinden bir isim görememiştik. Haliyle “Kocaeli’nin patronu”nun kim olacağı sorusu da havada kalmıştı. Hatta belirli bir siyasi güç olmadığı için de, il başkanlığına parti tabanının da istediği bir isim olan Av. Abdullah Eryarsoy atanmıştı. Yine partide bir yerleri dizayn etmeye çalışan isimler olmadığı için, Eryarsoy da istediği gibi bir liste oluşturmuştu. Seçimden sonra oluşan bu “dengeli” hava, umarım Ağustos kongresiyle bozulmaz.

Birçok isim adaylık için beklemede…

Yaklaşan yerel seçimler öncesi AK Parti’de birçok isim aday adayı olabilmek için nabız yokluyor. Kartepe özelinde baktığımızda, aday adayı olmayı düşünenlerin sayısı şimdiden altıyı bulmuş durumda. Bu isimlere artıları ve eksileriyle önümüzdeki günlerde bakacağız. Esas soru işareti olan kısım, Başkan Üzülmez’in yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği. Bu konuda sayıları azınlıkta kalan bir kesim farklı, kamuoyunun büyük bir kesimi ise farklı düşünüyor. Özellikle Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan kongre sonrası, tüm başkanların olduğu gibi Üzülmez’in de durumu ortaya çıkacak. Bir iddiaya göre, mevcut başkanlarla yola devam edilecek olan bölgelerde yeni aday adayı başvurusu alınmayacak. Bir başka söylenti ise, görevine son verilecek başkanlara teşekkür edilerek “aday adayı olma” denilecek. Elbette bunlar söylentiden ibaret. Şunun şurasında seçime birkaç ay var. İki ay öncesine göre bugün nasıl bambaşka bir hava varsa, iki ay sonra ne olacağını da pek kimse kestiremiyor açıkçası. O yüzden adaylık düşünen isimler şimdilik sadece gelişmeleri takip etmekle yetiniyor.

Sivrisinek meselesi…

Ne çeşit bir sinekse, ne kadar çoksa artık...İnsanlar hiç bu seneki kadar isyan etmemiş, bu kadar zarar görmemişti sineklerden. Herkes kaşınıyor, geceleri uyuyamıyor, bahçelerde oturamıyor. Çevreye zararı olduğu gerekçesiyle önceki yıllara nazaran ilaçlama yapılmıyor diyebiliriz ancak bu konuya biraz daha özen gösterilmesi gerekiyor. Sorunun kaynağına inerek mücadele edilmeli ve bir an evvel çözüme kavuşturulmalı. Yoksa hem bunaltıcı sıcaklar, hem de sinek ısırıkları bu yaz insanları canından bezdirecek...