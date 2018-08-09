Yeni Gençler Avrupa Güreş Şampiyonumuz Ramazan Sarı

Ramazan Sarı 11-12 yaşlarından itibaren emsalleri arasında tebarüz etmiş bir sporcumuzdur. İl içi müsabakalarda kilosunun favorisi olmakla beraber ; il dışı grup ve Türkiye şampiyonalarında favori gösterilen ve kürsüye çıkması normal karşılan sporcumu idi. 1998 doğumlu Ramazan Sarı 31/07-05/08 2018 tarihlerinde İtalya Roma’da yapılan ve yaşının son senesi olan yirmi yaş Gençler Avrupa Şampiyonasında şampiyon olarak çıkması ilerisi için ümit kaynağı olmuştur. Bu tarihlerde önce Greko-Romen Sonra Ramazan’nın yaptığı Serbest ve en son Bayan güreşçilerin müsabakası olmuştu. Güreş hocası Rüstem Çavdar 11 yaşından bu güne yetişmesini sağladığı Ramazan’a Elbette Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeşin katkıları da takdir edilmektedir. Lakin yetişmiş güreşçilerimizi elimizde tutmanın zorluğu yüzünden 2018 yılı başından itibaren İstanbul Sancaktepe adına güreşen Ramazan Sarı Sancaktepe’nin güreşçisi olarak tarihe geçmiştir. Böyle klas sporcuları elimizde tutamamak biz hazırlayıp başkasına ikram etmek ne kadar acı. Ramazan gibi kabiliyetli bir çok sporcu belirli bir yaşa gelince destek göremediği için sporu bırakmak mecburiyetinde kalmıştır. Alt yapıya destek vermek elbette önemli. Temeli sağlam olmayan müessese yıkılmaya mahkumdur. Temel sağlam ileriye dönük hazırlığın yok sonu ne olacak temel harabelerini yaşayacağız. Hazırladığımız sporcuların başarılarını başkaları paylaşacak. TOHM lar yapılıyor. Türkiye Olimpiyatlara hazırlık merkezleri gayet güzel lakin Örneğin 79 kiloda güreşen Ramazan Kocaeli TOHM da olsa kilosunda kaç kişi ile idman yapabilecek. Olimpiyat hazırlama merkezleri güzel fakat amaca yakın değil kendimizi kandırmayalım yapılan masraflara yazık. Böyle merkezleri yine bir örnekle tanımlamaya çalışayım : Takım oyunları ayrı Atıcılık, okçuluk,bisiklet Ayrı, Binicilik ayrı, Yüzme,Su sporları Kürek ayrı, cimlastik, atletizm ayrı, Güreş, Judo, Karate, halter ayrı gruplar olarak planlana bilir. Mücadele sporlarındaki sporcular kendi kilolarında en az on sporcu ile çalışma imkanına sahip olabilmeliler. Bu yeterli mi? Hayır. İkili temas şart. Yurt iç ve dışı ikili müsabakalarla müsabaka alışkanlığı ve değişik rakiplerle karşılaşma imkanı sağlanmalıdır. Ramazan’a Sancaktepe’nin sahipçıkacağına inanmak istiyorum yoksa o da ondan önceki abileri gibi Yağlı güreşe dalarsa Minderdeki başarısı olduğu yerde kalır. Minder ile yağlı birlikte yürümez. Yürütmeye çalışan yerinde sayar. Genç güreşçimize başarılar dilerken önünde geçilmesi zor yalçın tepeler için daha çok çalışmasını öneririm.