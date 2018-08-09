Annemizin ligine döndük… Var mı Süper Lig gibisi...

Ne olursa olsun yine annemizin ligine dönüyoruz işte…

Yok Dünya kupasıymış…

Yok şampiyonlar ligiymiş hikâye…

Kendi ligimiz gibisi var mı?..

Ankaragücü, Erzurum geri döndü…

52 yaşındayım ve bu lig benim neredeyse 45 senelik tutkum…

Bir zamanlar Süper Lig takımlarının futbolcularını ezbere bilir ve sayardım…

Dandy cikletlerinden çıkan kartları biriktirirdim…

Takım resimli ve futbolcu resimli kartlarıyla da birbirimizle oynayıp, birbirimizi üterdik…

Tutkumuzdu bizim bu lig ve hala da öyle…

Ama artık biraz kırgınca…

Çünkü bu ligde efsane Kocaelispor yok…

80’lerin, 90’ların efsane takımı 1999 depremiyle yerle bir olurken, en kötü 10 yıllık döneminde bile 1.Lig şampiyonu oldu, Türkiye Kupası kazandı…

Sonra çöküş…

Bugün sizinle birlikte bu tarihi ligi, bizsiz de olsa bir anımsamak ve ön bilgi vermek isteyip, köşemi tamamen annemizin ligi Süper Lig’e ayırmayı uygun buldum...

Buyurun…

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Spor Toto Süper Lig’de yeni sezon heyecanı 10-13 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla birlikte yeniden başlıyor. 61. sezonun oynanacağı 2018-2019 sezonu Spor Toto Süper Lig’e, Fenerbahçe’nin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis’in ismi verildi.

Süper Lig’deki 18 takım yeni sezon hazırlıklarını tamamladı ve büyük heyecan tekrar başlıyor. 61. sezonunu izleyeceğimiz Süper Lig’de bu sezon 13 farklı şehirden 18 takım mücadele edecek. 2018-2019 Sezonu’na, Fenerbahçe’nin ve Milli Takım’ın efsane ismi Lefter Küçükandonyadis’in ismi verildi. Süper Lig TFF 1.Lig’de başarılı performans gösterip, bir üst lige çıkan Ankaragücü, BB Erzurumspor ve Çaykur Rizespor Süper Lig’de mücadele edecek. 2011-2012 sezonunda dolayı küme düşen Ankaragücü 6, 2016-2017 sezonunda ligden düşen Çaykur Rizespor ise 1 sezon aradan sonra Süper Lig’de boy gösterecek. BB Erzurumspor ise ilk defa bu ligde mücadele edecek.

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Spor Toto Süper Lig’in yeni sezon öncesi kulüpler kadrolarını güçlendirmek adına transferlerine devam ediyor. Süper Lig’de mücadele eden 18 takım toplamda 92 yeni futbolcu transferi yaptı. Bu transferlerin elli birini yabancı futbolcular, kırk bir tanesini ise yerli futbolcular oluşturdu. Kadrosuna en çok takviye 12 futbolcuyla BB Erzurumspor yaparken en az transferi 2 futbolcuyla son şampiyon Galatasaray gerçekleştirdi.

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Son şampiyon Galatasaray sezonu, Süper Lig’in yeni ekibi Ankaragücü deplasmanında açacak. Mücadele 10 Ağustos Cuma günü (bugün) Osmanlı Stadı’nda olacak. Mücadelenin başlama 21.45’te başlayacak.