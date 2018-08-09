Ölüm rampasında yol mu, sürücüler mi HATALI?

İzmit Gazanfer Bilge Bulvarı, (eski adıyla santral yokuşu) 2009 yılında hizmete girdi…

Yolun dik olması nedeniyle bu yol hep eleştirildi…

Önceki akşam da ev eşyası taşıyan bir kamyon devrildi…

Kazada 3 kişi yaralandı…

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, kaza ve yolla ilgili açıklama yaptı… “Önlem dahi alamadığınız bu yolda yaralanan ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sorumlusu kim?” diye sordu…

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Hürriyet’in açıklamasını birlikte okuyalım…

“İzmit’in ismi ölüm rampasına çıkan Gazanfer Bilge Bulvarı’nda önceki akşam yaşanan üzücü kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Açılışı yapıldığı tarihten itibaren sık sık kazaların yaşanması sebebiyle halkımız bu yola ‘Ölüm Rampası’ ismini koydu.

Kenti en kısa yoldan Umuttepe Yerleşkesi ve KOÜ Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi’ne bağlamayı planlayanlar yüzde 18’lik eğimi planlayamadı.

Daha da önemlisi yaşanacak can kayıplarını hiç düşünemedi.

Açıldığı günden bu yana yaşanan trafik kazalarında takip edebildiğimiz kadarıyla 43 kişi yaralandı ve 5 vatandaşımız da hayatını kaybetti.

Yetkililerin bunca yıl aldığı tek önlem ise yolu ağır tonajlı araçlara kapatmak oldu.

Ancak bu da kazaların yaşanmasına engel olamadı.

Sorunu kökten çözmek yerine, geçici çözümler üretmek birilerine daha kolay geldi.

Bu şehirde onca şehir plancısı varken, sadece devletin trafik polisiyle ölüm rampasına çare aradılar. Doğru dürüst önlem dahi alamadıkları bu yolda yaralanan ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın suçlusu yerel yönetimlerdir.

Bir an önce daha gerçekçi çözümler ele alınmalı ve yaşanan bu kazalara artık son verilmelidir”

SÜRÜCÜLER DE SUÇLU?

Hürriyet’in açıklaması böyle…

Hürriyet’in açıklamasına göre 2009 yılında açılan bu yolda, 9 yılda 5 kişi hayatını kaybetti…

43 kişi de yaralandı…

Aslında bu yoldaki kazalara bakıldığında genelde kamyon veya TIR’lar kaza yapıyor…

Bu yol, kamyonlara, TIR’lara, yani ağır vasıtalara yasak…

Ama ağır vasıtalar, bazen kaçamak yapıp, bu yolu kullanınca kazaya da davetiye çıkarıyorlar…

Yani ağır vasıtalı araçlar yasağa uyup bu yolu kullanmasalar, kazalar meydana gelmeyecek, bu kadar kişi de ölmeyecek ve yaralanmayacak…

Yahya Kaptan’da gençler alkol alıp rahatsızlık veriyor!

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Şelale Sokak C 33Blok ve civarında oturan vatandaşlar, şu sıralar çok sıkıntılı… Zira C 33 Blok’un önünde bulunan çardakta erkekler ve kızlar birlikte alkol alıp, gece yarılarına kadar yüksek sesle konuşup, şarkı, türkü söylüyorlarmış… Yiyip içtikten sonra da çöplerini sağa sola atıyorlarmış… Bölge sakinleri birçok kez polisi aramışlar… Ama bir sonuç alamamışlar… Bölge sakinleri bu sorunu yazmamı istediler, bu sorunu yetkililere iletmemi istediler… Ben de bu sorunu dile getiriyorum… Polis memurları arada sırada orada gezinip, asayişin berkemal olup olmadığına bakarlarsa, bölge sakinlerinin şikayetini dikkate alırlarsa iyi olur…

Kütüphane istatistikleri

Türkiye genelinde 2017 yılında 1 milli kütüphane, 1 146 halk kütüphanesi, 564 üniversite kütüphanesi ve 26 bin 415 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 28 bin 126 kütüphane bulunuyor. Milli Kütüphane kayıtlı üye sayısı 26 bin 478, halk kütüphanesi kayıtlı üye sayısı 2 milyon 201 bin 39 ve üniversite kütüphanesi kayıtlı üye sayısı 3 milyon 814 bin 500 oldu. Milli Kütüphanedeki kitap sayısı, 1 milyon 410 bin 489 oldu. Milli Kütüphanedeki kitap sayısı, 2017 yılında 2016 yılına göre %8,6 artarak 1 milyon 410 bin 489 oldu. Milli Kütüphanedeki diğer materyal sayısı ise %18,4 artarak 184 bin 316 oldu. Milli Kütüphaneden yararlananların sayısı %1 azaldı. Milli Kütüphaneden yararlananların sayısı 2017 yılında, 2016 yılına göre %1 azalarak, 629 bin 905 oldu .Aynı dönemde kayıtlı üye sayısı ise %1,9 azalarak 26 bin 478 oldu. Verilere baktığımızda, Avrupa ülkelerinin kat be kat altında…

İstanbul sondan ikinci

Ajans Press, dünyanın en sağlıklı kentlerini konu alan araştırmayı inceledi.Ajans Press’in Spotahome verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, İstanbul dünyanın en sağlıklı kentleri sıralamasının sondan ikinci oldu. Dünya genelinde 89 şehir baz alınarak hazırlanan raporun ilk sırasına ise Amsterdam yerleşti. İstanbul sıralamada 88’inci, Bursa 72’nci, İzmir ise 83’üncü sırada yer aldığı kaydedildi. İzmir ve Bursa’nın İstanbul’un önünde yer almasının en büyük sebebi de yeşil alan kriterinde daha yüksek puana sahip olmaları oldu.

İsmail Birdane geri döndü

Kandıra’da uzun yıllar görev yapan İsmail Birdane, Kandıra İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürlüğü, Zafer İlköğretim Okulu Müdürlüğü ve son olarak da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevinde bulunduktan sonra 2014 yerel seçimlerinde AKP’den Kandıra belediye başkanlığına aday adayı olmuştu. Yaklaşık 4 yıl önce İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü’ne atanan İsmail Birdane, Kandıra’dan uzun süre ayrı kalamadı. Birdane, Bozburun İlkokulu’na müdür olarak atanarak göreve başladı. Birdane’ye başarılar diliyoruz.