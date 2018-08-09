Gazanfer Bilge Bulvarına EDS kurulsun

Ölüm rampası adıyla da andığımız Gazanfer Bilge Bulvarı şehrin yoğun trafik seyrinin yaşandığı güzergahlardan biri.

Pek çok ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına şahitlik yapan bu rampada özellikle kamyon ve kamyonet tarzı araçlar kazalara neden oluyor.

Bu kazaları önlemek için alınan tek tedbir ise “Bu yola kamyon kamyonet giremez” tabelası.

Yasaklara çok riayet etmeyen bir toplum olarak bu uyarıyı da kulak ardı ediyoruz. Dik olan rampada durmak için çaba sarf eden kamyon ve kamyonet şoförlerinin akıbeti de genelde kaza yapmak oluyor.

Ağır aracın frenleri dik rampadan inerken genelde patlıyor ve araç kontrolden çıkıyor. Sonuç ise ölümlü ve yaralamalı kazalar.

Son kazayı hatırlıyorsunuzdur.

Evden eve yük taşıyan bir kamyon gece yine bu ölüm rampasını kullanıyor ve freni patladığı için kaza yapıyor.

Bu kazaların önüne geçmek için, ağır tonajlı araçların ve kamyonetlerin bu yola girmemelerini sağlamak için benim önerim güzergaha EDS sistemi kurulsun.

Elektronik Denetim Sistemi sayesinde bu rampanın ağır tonajlı araçlar tarafından kullanılmasının önüne gece biliriz. Bence en kalıcı çözüm, uyarıları dinlemeyen sürücülere otomatikman ceza kesmek…

Kartepeli vatandaşın düğün isyanı

Bu yazıda da bir vatandaşımızın düğün salonu olarak kullanılan alanla imtihanını konu edeceğiz. Sözü uzatmadan hemen meseleye eğilelim…

Kartepe Eşme Mahallesi’nde oturan Ersin İslam isimli vatandaş evinin önündeki Cafe’nin düğün salonu olarak kullanılmasından şikayetçi. Hafta sonu sesten gürültüden duramadığını söyleyen vatandaş bu düğünlerin durdurulması için imza topladı.

Eşme Mahallesi Sahil Sokak Numara 54 adresinde ikamet eden Ersin İslam isimli vatandaş, evinin önündeki çay bahçesinin belediye tarafından düğün salonuna çevrilmesine tepkili. Bu durumun son bulması için mahallesinde imza kampanyası düzenleyen İslam, 147 adet imzayla gerekli yerlere şikayette bulunduğunu ancak bir çözüm bulamadığını söylüyor. Üstüne üsttük söz konusu alanın üstünün kapatılması için çalışma başlatıldığını söyleyen Ersin İslam, “Böylelikle daha meşru bir düğün salonu oluşturuyorlar” dedi.

Ersin İslam, ““Cuma, cumartesi ve pazar günleri düğünlerin yapıldığı bu alanda 01.00’a kadar eğlenceler devam ediyor. Düğüne katılanlar evimizin dibinde alkol alıyor. Havai fişekler atılıyor. Bu durumdan çok rahatsızız. Konuyla alakalı olarak Büyükşehir’e gittim ilçe belediyesine gönderdiler. Belediyeye gittim başkan yardımcısıyla görüştüm. Durumu anlattım bana, “O bölgede oturan 3-4 kişisiniz tazen bu kadarına katlanacaksınız. Eşmeliler orada düğün yapmak istiyor” diye cevap verdi” diyerek çaresiz kaldıklarını belirtiyor.

Kandıra’da haksız kullanım iddiası

Kandıralı bir vatandaş Kefken’de bulunan yaklaşık 135 metrekarelik bir alanı satın almak için 2 yıl önce ihaleye girmiş. İhaleyi 900 bin TL veren bir market firmasının kazanmış. İşlettikleri otelin hemen yanı olduğu için bu arsayı almak isteyen market yöneticiler daha sonra teminatını yakarak yeri almaktan vazgeçmiş. İkinci en yüksek rakamı veren Kandıralı vatandaşa yer satılmamış. Daha sonra belediye bu yeri becayişle market işletmecilerine vermek istese de, açılan dava bu duruma engel olmuş. Şimdi ise bu alan market yetkililerinin işlettiği otelin 3 metrelik sundurması içinde kalıyor. Üstelik otelin bir kısmı da satışı gündemde olan arsanın içerisinde bulunuyormuş. Bu duruma karşı çıkan ismini vermek istemeyen vatandaş, belediye başkanı ihalede yeri bana vermedi, ancak daha sonra 130 bin TL değerindeki başka bir arsa ile takas yöntemine girerek bös konusu marketin işletmecilerine yeri vermek istedi. Bu marketin ortaklarından biride meclis üyesi… Yapılan haksızlık karşısında susmayacağım. İlçe belediye başkanının yaptığı haksızlığı herkese duyurmak istiyorum” dedi.