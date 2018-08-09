Halıdere halkına müjdeler olsun!

Bugün, yarım asırlık gazetecilik yaşamımın en keyifli günlerinden biriydi.

Halıdere halkının haklı davasını bıkmadan usanmadan ve de yılmadan yazmış, sonunda mutlu sona ulaşmıştık.

Taşocağı, nihayet kapatıldı.

Sadece kapatılmakla kalmadı, AS ELMASLAR adlı şirketin “işletme ruhsatı” da iptal edildi.

Artık bu işin tartışılır tarafı kalmadı.

Adamını bulur tekrar açar da…

Şu olur da, bu olur da…

Bu saatten sonra, gücü yeten varsa buyursun taşocağı için tekrar ruhsat verdirsin.

Kendine güvenen babayiğit varsa, çıksın ortaya!

Geride kaldı o günler.

Artık Halıdere halkı tek nefes, tek yumruk!

Ve bu güzel beldenin bu güzel insanlarının sorunlarına başından beri sahip çıkan KOCAELİ Gazetesi var.

Taşocağı belasından kurtulmak için 3 yıldır birlikte mücadele ettik.

Halkın gözü, kulağı, dili olduk.

Onların gördüklerini gördük, duyduklarını duyduk, hissettiklerini hissettik, söylediklerini cümle âlem işitsin diye haykırdık.

Bizim dışımızda tek bir gazete bu sorunu haber yapmadı, sorunla ilgili yorumda bulunmadı.

Hatta, bizim taşocağı sorunun üzerinde ısrarla yayın yapmamıza burun kıvıranlar bile oldu.

Ama biz Halıdere halkına inandık, sorunları çözülünceye kadar arkalarında durduk.

Ve işte mutlu son!

Bu iş artık bitti

Birinci sayfada yazdık, bu köşede de paylaşayım…

Bugün öğle saatlerinde Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, taşocağının kapatılması ve işletme ruhsatının iptali net bir şekilde ifade ediliyor.

Aynen şöyle:

“İlimiz Gölcük İlçesi hudutları dâhilinde AS ELMASLAR Nakliyat Hafriyat Hayvancılık Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi uhdesinde bulunan sicil: 82061 sayılı II (a) grubu maden (kumtaşı) işletme ruhsat sahasında teknik personellerince yapılan incelemeler sonucunda heyelan tehlikesinin bulunduğu tespit edilmiş ve Valiliğimizce 16.02.2018 tarihi itibariyle sadece stoktaki malzemenin tahliyesine izin verilerek, üretim faaliyetleri durdurulmuştu.

3213 sayılı Maden Kanununun 7. Maddesi gereğince Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 30.07.2018 tarihi itibariyle 82061 sicil sayılı II (a) gurubu maden ( kumtaşı ) işletmesinin ruhsatı iptal edilerek, karar 08.08.2018 tarihinde Valiliğimize bildirilmiştir.

Kararın gereğinin yapılması ve söz konusu sahada maden üretim faaliyetlerinin durdurulması için 09.08.2018tarihinde Gölcük Kaymakamlığına talimat verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Halıdere halkı çifte bayram yapacak

Taşocağının kapatılması, Halıdere halkı için tam “bayram müjdesi” oldu.

Halıdere’de oturanlar, önümüzdeki günlerde iki bayramı birlikte kutlayacaklar.

Nasıl kutlamasınlar?

*Gürültüden kurtulacaklar…

*Temiz havalarına, temiz sularına kavuşacaklar…

*Yeniden bahçelerini, bağlarını ekip biçmeye başlayacaklar…

*Bahçelerinde ve balkonlarında oturup demli çaylarını yudumlayacaklar…

*Dereleri eski günlerdeki gibi yine pırıl pırıl akacak…

*Denizden tekrar balık tutmaya başlayacaklar…

*Arıları tekrar bal vermeye başlayacak…

*Kestane ağaçlarının verimi artacak…

*Başka kentlere göç edenler geri dönecek…

*Ekonomi canlanacak…

*Halkın yaşama sevinci artacak…

Bütün bunlar az şey mi?

Biz gazete olarak, Halıdere halkının sorununun çözümüne katkıda bulunduğumuz için mutluyuz.

Taşocağı belasından kurtulan Halıdere halkına, gelecek yaşamlarında sağlık ve mutluluklar diliyorum.

Doların seyir defteri

*Yıl 2007, bir dolar 1.307 Lira.

*Yıl 2008, bir dolar 1.299 Lira.

*Yıl 2009, bir dolar 1.554 Lira.

*Yıl 2010, bir dolar 1.508 Lira.

*Yıl 2011, bir dolar 1.678 Lira.

*Yıl 2012, bir dolar 1.800 Lira.

*Yıl 2013, bir dolar 1.906 Lira.

*Yıl 2014, bir dolar 2.192 Lira.

*Yıl 2015, bir dolar 2.725 Lira.

*Yıl 2016, bir dolar 2.925 Lira.

*Yıl 2017, bir dolar 3.540 Lira

*Bugün bir dolar (9 Ağustos 2018 Perşembe saat 12.05) 5.43 Lira.

Doların seyir defteri böyle!

“2008 krizi teğet geçti” denilmişti ya, demek teğet geçmemiş, acısı şimdi çıkıyor.

Doların seyri nasıl devam eder, hangi denizlere yelken açar, bu yılı kaçla kapatır, bilen var mı?

569 liraya tıraş olmak

Erkeklere soruyorum…

Berbere gidip saç tıraşı olduğunuzda kaç lira ödüyorsunuz?

20 lira mı, 30 lira mı, 40 lira mı?

Her neyse fiyatlar bu civarda.

Ama aranızda 569 lira ödeyenler de var.

Hiç itiraz etmeyin, var!

Vallahi de var, billahi de var.

Sizi geçen yılın şubat ayına götüreyim.

Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan “Dövizlerinizi bozdurun” demişti ya…

Erdoğan’ın bu çağrısı üzerine bazı esnaf; dolarını bozdurup makbuzunu getirene bedava yemek, bedava tıraş, bedava şu, bedava bu kampanyası yapmıştı…

Bu kampanyaya Derinceli bir hemşerimiz de katılmış, 300 dolarını bozdurupmakbuzunu almış, gidip berbere “avantadan” tıraş olmuştu…

Bugün işte o hemşerimiz aradı, “Tanzer Abi, sakın ismimi yazma rezil olurum, benim o saç tıraşı 500 lirayı geçti” dedi.

Telefonu kapattıktan sonra hesap ettim, evet, Derinceli o hemşerimize o saç tıraşı tam 569 liraya patlamış.

Hesap şöyle:

Dolar kuru, avantadan tıraş olmak için bozdurulduğu tarihte, 3 lira 54 kuruşmuş.

300 dolar ne yapar?

1.062 lira…

O vatandaş 300 dolarını bugün bozdursaydı, eline 1631 lira geçecekti.

1631’den 1062’yi çıkın, 569 lira…

Evet, Derinceli o hemşerimize, avanta sandığı o saç tıraşı 569 liraya patlamış oluyor.

Eee, şimdi sağda solda, “Ben bir saç tıraşına 569 lira ödeyecek kadar bonkörüm” diye övünebilir.