TÜBİTAK’ın ayıbı!

Yazık…

Çok yazık…

Yazıyoruz yazıyoruz, aldırmıyorlar…

Sporun başkentinin durumuna bir bakın…

Dışarısı 30-35 derece arası seyrediyor…

Nem bilmem yüzde kaç olmuş…

Üniversiteli öğrenciler, tam 4 gündür süründürülüyor…

Yarışların pazartesi günü yapılacağı açıklanmış ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından da resmi program altına alınmıştı…

Ülkenin en ciddi ve tek bilim kurumu olarak yıllardır tanıdığımız, FETÖ olaylarında son derece ilginç ilişkilerin ortaya çıktığı TÜBİTAK, tam bir ciddiyetsizliğe imza attı…

Düşünün, ülkenin ilk yerli otomobiline imza atacak olan TÜBİTAK…

Türkiye’nin bilim danışma kurumu olan TÜBİTAK…

Türkiye’yi uzaya taşıdığı ve daha da taşıyacağı söylenen TÜBİTAK…

İşte bu TÜBİTAK…

5 gündür öğrencileri Körfez Otomobil Pisti’nde cehennem sıcağı altında tutuyor…

Ha bugün başlayacak, ha yarın başlayacak diye ünviresiteli, gazeteciliğe meraklı arkadaşımız piste gidiyor…

Ama boyuna tarih erteleniyor…

Yetkililer orada, kesin bir bilgi verebilen yok…

Pazartesi başlayacaktı…

Gittik…

Çarşamba dediler…

Gittik…

Bu kez de cuma dediler…

Dün de bu yazı yazılırken…

Kardeşimiz, oraya gitmişti bile…

İnşallah dün sıralama turları yapılacaktı ve bugün de nihayet yarışın finalleri gerçekleşecekti…

Bir değişiklik olmazsa…

Olursa da şaşırmayacağız zaten…

Her yıl yapılan Üniversiteler Arası Alternatif Otomobil Yarışları’nın pazartesi başlatılacağı ilan edilirken, gazetemiz üç gün pistte yerini alırken, neden ertelendiği noktasında da yetkililerden net açıklama alınamazken, bir de yetkililerin gazeteciliğe meraklı arkadaşımızı piste sokmamaya çabalaması, kendisi de üniversite öğrencisi olan arkadaşımızı bile sinirlendirmişti…

Yukarıda da belirttiğim gibi…

İnşallah Yarışlar bugün yapılıyor. Dün sıralamalar gerçekleşti. Bunu da tek görüntüleyen ve haberleştiren Kocaeli Taraftar oldu.

Tıpkı AVM’nin yapılmasına dur deyip, rantçıları engellediği gibi…

Tıpkı Halıdere’deki taş ocağının kapatılmasındaki üstün gayreti gibi…

Biz de spor servisi olarak sorunları masaya yatırıp düzeltilmesini sağladıkça mesleğimizden haz duyuyoruz…