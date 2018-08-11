Darıca… Kocaeli… İzmit Belediye… Göreceğiz

Başlık uzun oldu ama detayıyla bunları yazmak gerekiyor…

Madde 1…

Yılar sonra Süper Lig’de bir takımımız var…

İzmit Belediyespor bayan basketbol takımı…

Türkiye Kadınlar Basketbol liglerinin en üstünde yer alan bilyoner.com kadınlar Basketbol Ligi’nde özel mektup davetiyle (Hidayet Türkoğlu’nun isteğiyle) yerini aldı…

Bazı maçlarını büyük olasılıkla Yaya kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynayacak…

Çünkü Avrupa şampiyonu Fener gelecek, Beşiktaş gelecek, Galatasaray gelecek…

Simsarlar kuilüp çevresinde cirit atıyor ve milyon liraları cebe atmak için gün sayıyor…

Bakalım bu kadar paraya değecek mi?..

Maçları kaç kişi izleyecek?..

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Madde 2…

Kocaelispor…

3.Lig’de artık sıradan bir takım haline gelen ve ne düşer ne çıkar bir görüntü sergileyerek yeni sezona transfer yasağıyla hazırlanan Kocaelispor, bu saatten sonra yasağı kaldırsa bile, ideal bir takım olarak sahada yerini alamayacak…

Zira Lig 2 Eylül’de başlayacak ve bu saten sonra Ronaldo ile Messi’yi yan yana oynatsanız bile, bir takım olabilmek kolay değil elbette…

Takım bu sezon da art arda kötü sonuçlar alırsa…

Yeni yapılan 33 bin kişilik statta, işte o zaman gerçekten inekler otlar…

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Madde 3…

Darıca GB…

Çıtayı yükseltti…

Yıllardır çalıştı çabaladı, gaza geldi ve en sonunda 2.Lig’e yükseldi…

Şu anda kentimizdeki profesyonel futbol takımları içerisinde en üst düzeyde bulunan bir takım konumundalar…

Darıca Belediye başkanı ve Darıca GB onursal başkanı, eski milli atletimiz Şükrü Karabacak, kesenin ağını açtı ve kolay kolay da kapanacağa benzemiyor… 2.Lig demek 1.Lig’in bir altı demek…

Yani milyonları gözden çıkaracağınız bir lig…

Potansiyel bunu kaldırır mı?..

Hayır…

Sanmıyorum…

Adres yine Büyükşehir Belediyesi olacak…

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Son analizde ortaya çıkan gerçek şu…

Bu kentin bir spor profili yok…

Amatörün hakları dururken profesyonele bu kadar çuvalla para harcayan bu kentin bir spor politikası yok…

Çünkü bu kentin yaptırım gücü olacak bir spor meclisi yok…

Bunu kurmak da bana sorarsanız kentimizin sivil toplum örgütlerinin bayındaki kişilere düşüyor…

Kent konseyi var..

Spor konseyi yok…

Ne komik !..