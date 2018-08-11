Saygıdeğer okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle kurdele çiçeğinin yetiştirilmesi ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

Kurdele çiçeğinin Latincesi, “Chlorophytum” dur. Kurdele çiçeği yetiştirilmesi ve bakımı, en kolay olan çiçeklerin başında yer almaktadır. Ayrıca kurdele çiçeği ev içinde odalarda ve salonlarda yetiştiği gibi dışarda, bahçede, bahçe çiçeklik alanlarında da bozulmadan kolayca yetişebilmektedir. Kurdele çiçeği Kış ve Yaz Aylarında, daimi yeşil kalan; bolca yaprakları olan ve yapraklarının güzelliği için yetiştirilen bir bitkidir. Ayrıca yetiştirilmesi de en kolay olan çiçeklerin başında yer almaktadır. Kurdele çiçeğinin yaprakları arasından uzunca çiçek sapları çıkmaktadır. Bu çiçek saplarının uçlarında çiçek açmakta ve hazır köklü fideler oluşmaktadır. Bu fideleri elle kopararak veya makasla keserek alıp, ufak saksılara dikeriz; daha sonra çiçek gelişip büyüdükçe kendi boyuna ve durumuna göre saksılara aktarırız. Fide olarak diktiğimiz kurdele çiçeğinin zamanla toprak altında kök yumruları gelişmekte ve çoğalmaktadır. Yumrular fazla çoğaldığı zaman üzerindeki yaprakları ile beraber ayırarak başka saksılara dikeriz. Bu şekilde hem çiçeğimiz çoğalmış olacak, hem de yumrular daha rahat gelişecek. Böylelikle üst kısmındaki yapraklar daha iri, sağlıklı ve güzel olacaktır.

Kurdele çiçeğinin düz yeşil ve beyazlı yeşilli, alacalı, değişik çeşitleri bulunmaktadır. Ayrıca kurdele çiçeğini asma saksılara dikerek, istenilen uygun yerlere asabiliriz. Kurdele çiçeği genellikle güneşlik alanlarda daha iyi gelişmektedir. Yarı gölgelik alanlarda ve tam gölgelik alanlarda bulunan kurdele çiçeklerine fazla su verilmemeli; toprağın hafif nemli olması yeterlidir. Kurdele çiçeğinin bir özelliği de sık sık su istememesidir. Zaman zaman su vermeyi unutsak da sağlığında bozulma olmadan güzelliğini devam ettirmektedir.

Kurdele çiçeğini dikeceğimiz saksı toprağı, fazla su tutmamalı; geçirgen olmalıdır. Gübre, mil ve torf karışımı kurdele çiçeği için en uygun toprak çeşididir. Kurdele çiçeğini bahçelerde çiçeklik alanlarına tek tek, sıravari veya gruplar halinde dikebiliriz. Kış ve Yaz mevsimlerinde bahçelerimizde daimi olarak kalırlar. Çok soğuklarda üst yaprakları zarar görse de toprak altındaki yumrular bozulmamakta ve İlkbahar geldiği zaman tekrar toprak üstünde yapraklar gelişip büyüyerek, kısa zamanda istenilen büyüklüğe ve güzelliğe ulaşmaktadır. Kurdele çiçeğinin fazla hastalığı da yoktur; ancak çok su verildiği zaman yapraklarında çürümeler ve bozulmalar olmaktadır. Suyu azalttığımız zaman bu sorun da ortadan kalkmış olacaktır. Ayrıca kurdele çiçeği yerini sevdiği ve yapraklarının çok sık olduğu durumlarda bazı eski yapraklarda havasızlıktan zayıflamalar, sararmalar olabilir. Bu yaprakları koparıp temizlediğimiz zaman hem çiçeğin görünümü güzelleşecek, hem diğer yapraklar rahat gelişecek ve böylelikle çiçek kendini tazelemiş olacaktır.

Evlerdeki ve bahçelerdeki bütün çiçeklerinizin en güzel şekilde olması, bir başka konu ve yazımda buluşmak dileğiyle…