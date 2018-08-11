Cami yapan Pehlivan …

Balıkesir’in Karesi Belediyesi’ne bağlı “KURTDERE” köyündeyiz.

Kurtdere köyü Balıkesir merkeze 30 kilometre uzaklıkta.

Kurtdere’ye cihan pehlivanı Mehmet Pehlivan’ın köyüne gitmeden önce, Kırkpınar Başpehlivanı Saffet Kayalı’nın köyünden geçiyorsunuz. Yani, Balıkesir’de nereye kıpırdasanız bir pehlivana rastlıyorsunuz.

Kurtdere’ye girişte Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın yaptığı adı da; “Kurtdereli Mehmet Pehlivan Camii” olan tek minareli, ahşap çatılı, her 2 yanını yemyeşil ağaçların çevrelediği, bakanları adeta “büyüleyen” camiyi görüyorsunuz.

Önceki gün (cuma) adına, anısına 59’uncusu düzenlenen yağlı güreşler öncesi, bu camide Kurtdereli Mehmet Pehlivan için mevlit okundu. Cami avlusu köyün kadınları ile dolmuştu.

Caminin karşısında asırlık çınar ağacının yanında bir kahvehane var. Kahvehanenin bahçesinde masaların etrafına ilişmiş yüzlerce insan, devamlı yanındakilerle sohbette. Altmış yılı aşkın arkadaşım, meslektaşım, can dostum TRT’nin eski spor daire başkanı Hüsnü Kaftan’la köy kahvesine yöneldik, daha sandalyeye oturmamıştık yanımıza biri geldi, kendini tanıttı:

“Ben, burada güreşleri ilk yapan ağayım…” Adı İzzet Güneş…

İzzet ağa ilk güreşleri nasıl organize ettiklerini, parasızlıktan ne sıkıntı çektiklerini anlatırken, cami tarafından elinde bastonu ile yürüyen gözlüklü, bir o kadar da heybetli kadını işaret etti:

“Bakın, bakın… İşte Kurtderelinin hayattaki tek akrabası, torunu” dedi.

Cihan pehlivanı, Atatürk’ün ilgisine mazhar olmuş Kurtdereli’nin hayattaki tek akrabasını görmüştük.

Hemen kendisi ile tanışmak, konuşmak, anılarını dinlemek istedik. Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın 75 yaşındaki torunu doğduğunda babası askermiş. İsmini Tertibe koymuşlar. “Dedemi göremedim, ama anılarını dinledim. İsmimin değişmesini Katibe olmasını istemiş. Şimdi adım Katibe…”

Bunları anlatırken Hüsnü ile birlikte gözlerimiz Kurtdereli’nin torunu Katibe’nin ellerine takılıyor.

Katibe’nin elleri tam bir pehlivan eli gibi kocaman ve uzun parmakları var. Tam bir Kurtdereli pehlivan eli. Katibe dedesi için okutulan mevlidi dinlemek ve dedesinin ruhuna dua için geldiği, dedesinin yaptırdığı cami ile ilgili bilgiler verdi.

Kurtdereli Mehmet Pehlivan köyüne cami yaptırmak için bir arsa bulur. (Köy meydanında) Arsanın etrafında bir iki parça başkasına ait arsalar vardır. Onları da cami için almak ister. Sahipleriyle pazarlık yapmak istediğinde sahipleri “Madem sen buraya cami yapacan, arsaları sana veriyoruz para pul da istemiyoruz” demişler.

Kurdereli Mehmet Pehlivan’ın bizzat inşaatında çalıştığı caminin çatısına taşıdığı ağaçların boyu 12-15 metre, kalınlığı 60-70 santim genişliğindeymiş. Köylü sonradan caminin ahşap olan çatısını KUBBE olarak yapmayı düşünmüş. Köye gelen mimarlar çatıyı incelemişler ve köylüye “Sakın bu çatıyı değiştirmeye kalkmayın. Bu çatı bu haliyle size 100 sene yeter” demişler.

Evet… İşte Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın yaptırdığı ve kendisi tarafından bizzat çatıya konmuş ağaçları ile ahşap çatılı KURTDERELİ MEHMET PEHLİVAN CAMİİ, tam 102 yıldır ayakta ve dimdik duruyor.

Şimdi daha iyi anlıyoruz ki, KURTDERELİ Mehmet Pehlivan, CİHAN PEHLİVANI unvanını boşuna almamış...

Gerek Balıkesir, gerekse Karesi Belediyesi, KURTEDERLİ Mehmet Pehlivan’ı anmak, anılarını yaşatmak için çok güzel çalışmalar yapıyor. Balıkesir’i her tarafta KURTDERELİ MEHMET PEHLİVAN’IN afişleri süslüyor. Nereye gitseniz nereye baksanız Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın o muhteşem duruşunu görüyor, karşılaşıyorsunuz.

Balıkesir Karesi Belediyesi ATA SPORUMUZ yağlı güreş için gerçekten yola çıkmış hızlı trenin lokomotifi…

“Pehlivanlar Diyarı” diye kendi bulundukları yerlerle övünenler; gelin Balıkesir’i, Karesi Belediyesi’nin PEHLİVANLARI için yaptıklarını görün de ona göre övünün.

Hani önceki gün KURTDERE köyünde kendi yaptırdığı camide adına mevlit okunurken insanın içinden “Hey gidi cihan pehlivanı, senin için okunan mevlidi duyuyor musun? Senin için ellerini semaya açmış köylülerini görüyor musun? Caminin karşısındaki er meydanında güreş tutacak pehlivanlar için çalan davulların sesini duyuyor musun?” demek geliyor…

Ve…

Kurtdereli gibi şöhret olmuş pehlivanlardan şimdi kaçının böyle bir cami yaptırdığını “HATIRLAYANINIZ VAR MI?” diye sormak istiyor…