Can sıkıntısı hangi gerçeğin habercisidir?

"Can sıkıntısı" çoğumuzu, hayattan bezdiren, oflaya puflaya durmadan şikâyet ettiren renksiz, tatsız tuzsuz, hatta ve hatta cansız, durağan olma hali.

Tarifi zor.

Sadece yaşanır.

Bu hali yaşayanlar bulundukları durumu, çeşitli metaforlar kullanarak ifade etmeye çalışırlar. Örneğin, canım sıkıldığında kendimi, ince şeffaf ve çok esnek, lastik bir zar içine hapsolmuş gibi hissederim.

Lastik esneyip durur ama ne yaparsam yapayım bir türlü delinmez.

Lastik zar, çıkışa izin vermez.

Tabii ruh halime göre bu metaforlar da değişkenlik gösterebilir.

Sizin meteaforlarınız nelerdir, can sıkıntısını nasıl ifade edebilirsiniz?

DEPRASYON ALARMI

Zaman zaman kendimizi içinde bulduğumuz, bu boğucu durumun altında, incelenmesi gereken oldukça önemli hususların olduğunu düşünüyorum.

Psikolojide sık sık tekrarlanan can sıkıntısı, depresyon alarmı olarak da tanımlanabilir. Genellikle can sıkıntılarımızın sebebini bilmeyiz.

Sorulduğunda halimizi tarif edebiliriz, ama sebebine gelince, dut yemiş bülbül gibi susar kalırız.

Oysa bu ruh daralmasının çok önemli sebepleri vardır.

Hiçbir olgu sebepsiz meydana gelmez.

En önemli sebep de belirsizlik ve kaygı halidir.

Zihnimizde, belirsiz ve beklemede olan düşünceler daima sıkıntı yaratır.

Örneğin: sonuç beklemek.

Bilinçli olarak beklemesek bile bilinçaltımızı meşgul ederek, günlük hayatta sebepsiz durgunluklara sebep olur.

Yapmak istediğimiz, fakat bir türlü yapamadığımız, karşılayamadığımız arzularımız birikerek ruhumuzda tıkanıklık yaratır.

Tıpkı, benzin içinde tortulaşmış pisliklerin, motoru tıkayıp çalışmasını engelleyerek, stop etmesi gibi.

Ruh ve beden arasındaki enerji alış-verişinin kalitesi düşer.

KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMEME

Canı sıkılan insan derin derin nefes alma ihtiyacı duyar.

Çünkü, yeteri kadar oksijen alışı olmaz.

Garip bir yorgunluk ve iç organlarında yanma hissi duyar, başı ve gözleri ağırlaşır.

Bu halsizlik ve yorgunluk hali, süreklilik kazanırsa sosyal hayatı olumsuz etkileyerek, uyuşuk bir hayat döngüsünün içine çekilebiliriz.

Bu durum, kendini güvende hissetmeme, dolayısıyla da KAYGI yı doğurur.

Kaygı ise olumsuz beklentinin, en acı ve içinden çıkılmaz halidir.

Beklemek, hele de olumsuzu beklemek, can sıkıntısının en temel sebeplerindendir.

Şimdi, güvensizlik- kaygıyı; kaygı da bazı ihtiyaçlarımızı gündeme getirir.

SEVME, SEVİLME, SAYGI

Para başta olmak üzere, sevme, sevilme, saygı ve kabul görme, başarılı olma gibi ihtiyaçlar sarıp sarmalar. Bu ihtiyaçların artması ve karşılanması arasındaki ters orantı, CAN SIKINTISInın doğumuna sebep olur.

En başa dönersek, YAPMAK İSTEDİKLERİMİZİ hayata geçirememek bizi bu noktaya taşımış olur.

Peki yapmak istediklerimizi neden yapamadık?

Çünkü hedefimiz yok.

Dikkat ederseniz, hayattan zevk almayan insanların çoğu, hedefi olmayan, serseri mayın gibi ordan oraya savrulan insanlardır.

EN ÇOK ONLARIN CANI SIKILIR

O halde şöyle diyebiliriz.

Hedefsizlik, belirsizliği; belirsizlik, güvensizliği; güvensizlik, kaygıyı; kaygı da can sıkıntısını meydana getirdi.

Buraya kadar tamam.

Peki sevdiği işi yapan, hedefine ulaşmış, maddi ihtiyaçlarını karşılamış, doymuş insanların canı sıkılmaz mı?

Bence en çok onların canı sıkılır.

Neden mi?

Hedefine ulaşmış olmakla da tam mutluluğu yakalayamadığını fark eder.

Bedenin ihtiyaçları layıkıyla karşılanmaktadır.

Parası vardır, bundan dolayı saygı ve sevgi de görüyordur.

Lakin yine de boşluk hissi ile canı sıkılıyordur.

HAYATIN SONA ERME HALİDİR

Gelin, can sıkıntısını mercek altına alalım.

CAN NEDİR? bedenimizdeki hayat belirtisi.

Öyle değil mi?

Peki cansızlık nedir?

Yaşamın, hayatın sona erme halidir, diyebiliriz.

Öyleyse CAN - HAYAT; SIKINTI - DARALMA;

Can sıkıntısı - hayatı dar bulma ve sığamama diyebilir miyiz?

Yani canımızın beden kabına sığamaması, taşma ve genişleme arzusunda olma hali.

C(AN)--->

C( bedeni temsil eder),

AN( ruhu temsil eder).

Yani ruh bedene hapsolmuştur.

Ruh ve beden birlikteliği ise, yaşamı meydana getirir.

Bilsek de, bilmesek de can bedende kıpır kıpır hakikatini( özünü), ortaya çıkarmak için dur durak bilmez.

Canın bu sıkıntısı, beden kaydından kurtulmak ve görünmek arzusudur. Bu alemde bulunma sebebimizi, bizi bize hatırlatmaktır.

HEDEFİNDEN UZAK OLANLAR

Can hiç bir şeyle eylenmez.

Bak adı üstünde eylenmek (oyalanmak) anlamına gelir.

Sadece amacından, hedefinden uzak olanlar oyalanırlar.

Oyalandıkça da hedefinden daha da uzaklaşırlar.

Demek ki, can sıkıntısı bizi bize döndürüp, özümüzü fark etmemizi sağlayan en önemli unsurlardan biridir.

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Sonuç olarak, can sıkıntımızı takip ederek, dünya labirentinden yolumuzu bulup çıkabiliriz. Ehhhh! o zaman, canı sıkılan dostlarımıza kolay gelsin. ((Hicran İpekbağlar- Milliyet)

SIKINTIYA KUCAK AÇMAK

Sandi Mann de can sıkıntısı sayesinde insanların merak duygusunun, hayal gücünün ve yaratıcı özelliklerinin geliştiğine inanıyor.

Bu nedenle can sıkıntısından korkmamak gerektiğini belirtiyor. “Çocuklarımın yaratıcılık özelliklerinin gelişmesi için canlarının sıkılmasına izin veriyorum,” diyor.

Eastwood ise can sıkıntısından çabuk kurtulma çabaları konusunda temkinli olmak gerektiğini söylüyor. “Öyle itici bir duygu ki hemen ondan kurtulmak istiyorsunuz; ama aslında ille de bir çare bulmak için uğraşmamalı, bu duygunun bize ne atlatmak istediğini anlamak için dinlemeliyiz,” diyor.

Eastwood’a göre can sıkıntısını hemen gidermek için akıllı telefona ya da tablete başvurmak ters etkide bulunabilir.

“Teknoloji sayesinde fazlasıyla uyarılmış durumdayız…

Merakımızı canlı tutacak daha hızlı ve daha kolay bir yol bulma peşindeyiz hep.

Oysa bu durum daha çok can sıkıntısı yaşamamıza da neden olabilir.”

Eastwood, anı kurtarmak yerine daha uzun erimli sorunlara kafa yormanın daha akıllıca olacağına inanıyor.

Örneğin, insana hayatın daha büyük anlamları olduğunu hissetmelerini sağlayacak şekilde yaklaşıldığında daha az sıkıldıkları görülmüştür. (bbc.com)