Bugün pazar.

Bir günlüğüne siyaseti ve ekonomik krizi es geçelim, sağlığımızla ilgilenelim.

Son yıllarda beslenmede en çok tartışılan madde biliyorsunuz, şeker…

Şeker artık “gıda” olarak kabul edilmiyor

Beslenme uzmanları şekeri “zehir” olarak görüyor.

Pastanelere ise “zehirhane” gözüyle bakıyor.

O derece!

Okul kantinlerinde şekerli ve gazlı içeceklerin satışı yasaklandı.

Çikolata ve goflet gibi yiyecekler de yasak.

Beslenme programlarında şeker konusu gündemin birinci maddesi.

Şeker, bütün hastalıkların “ana nedeni” olarak gösteriliyor.

Öyle ki, şeker artık zararlı olduğu sabit olan “alkol” ile karşılaştırılıyor.

Alkol mü daha fazla zararlı, şeker mi?

Doktorların bir konuda aynı şeyi düşünmesi, genelde çok zor!

Teşhiste de tedavide de düşünce ve yöntemleri farklıdır.

Ancak birleştikleri tek bir şey, “şekerin de alkol kadar zararlı olduğu” konusu.

Beslenmeme dikkat ediyorum, ama işin uzmanı değilim.

İşin uzmanına “Alkol mü, şeker mi daha zararlı?” diye sordum.

İşte aldığım cevap:

*Dikkatsiz ve dozu aşmış kullanılırsa, şeker de en az alkol kadar “toksik” bir madde.

*O da alkol gibi bir “mitokondri zehri”.

*O da alkol gibi karaciğer yağlandırıcı.

*O da alkol gibi trigliserit ve ürik asit seviyelerinizi patlatır.

*O da alkol gibi şeker hastalığı, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, inmeler, hatta bunama ve kansere davetiye çıkarır.

*Nedenini de tek cümlede özetlemek mümkün: Alkol, şekerin fermantasyonu ile oluşur.

*Son söz: Şeker de en az alkol kadar zararlıdır. Ha şeker yemişsin, ha alkol içmişsin!

***

Bildiğiniz şeyler, ama ben yine de size bayram öncesi hatırlatmak istedim.

Devlet, Halıdere’de itibarını kurtardı

Tamam, kapatıldı Halıdere halkı taşocağı belasından kurtuldu.

Tamam, Halıdere halkı tozdan, topraktan, gürültüden kurtuldu.

Tamam, Halıdere halkı tekrar denizine, deresine, bağına, bahçesine, temiz havasına kavuştu.

Tamam, bunların hepsi tamam!

Hepsi önemli…

Ama bütün bunlardan daha önemli olan, devlet, Halıdere’deki taşocağını kapatmakla itibarını kurtardı.

Halk tam ümidini kesmek üzereydi ki, devlet devletliğini gösterdi.

CHP’nin yeni A Takımı

Sizi bilmem.

CHP’nin yeni A Takımı bende hiç heyecan yaratmadı.

Aynı tas, aynı hamam!

Ha Ali Veli, ha Veli Ali!

CHP A Takımı’na giren Derinceli

Bizimkiler, Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar ve Tahsin Tarhan, neden CHP’nin Merkez Yönetim Kurulu’na giremiyorlar, diye hayıflanmayın.

Son değişiklikte, bizden biri “A Takımı”na girdi.

Ama yukarıda saydığım isimlerden biri değil.

Aslen Derinceli olan, ancak İstanbul’da yaşayan Yunus Emre.

Yunus Emre, değerli bir akademisyen!

Siyaset bilimci…

İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi.

Doçent doktor…

36 yaşında…

CHP’de ilk kez oluşturulan “Gençlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı”na getirildi.

Bilen var, bilmeyen var…

Bilmeyenler de öğrensin, diye yazdım.

Dolar Bey…

Euro Hanım…

Bizim milletin “mizah” yönü müthiş!

Dolar ve Euro son günlerde zirve yaptı ya, bizim millet hemen birine “bey”, diğerine “hanım” yakıştırması yapıverdi.

*Dolar Bey’in keyfi yerinde…

*Euro Hanım’ın da Dolar Bey’den altta kalır tarafı yok!

Bir arkadaşım anlattı, dövizdeki ani yükseliş, İzmit Kuyumcular Çarşısı’nda böyle espriyle anlatılıyormuş.

Cağ kebabı

Geçenlerde Sami Pekdemir aradı.

“Şantiyeye gidiyordum… İzmit-Kandıra Yolu üzerinde yeni bir “cağ kebapçısı” açılmış… Girdim yedim, ama yanımda sen olmadığından boğazımdan geçmedi… Çok güzel bir yer… Üç beş gün yokum, dönünce seni götüreceğim…”

O cağ kebapçının, başkalarından da övgüsünü duymuştum.

Gideyim, göreyim, yazacağım.

3 görüş

*”Biçtiğini beğenmeyen, ektiğini gözden geçirmeli.” Erol BİLECİK (TÜSİAD Başkanı)

*”Alçakgönüllülük kendi gerçek değerini anlamaktır.” Anatole FRANCE

*”Eğri ne kadar eğrilik yaparsa yapsın, doğru, gün olur eğrinin üstesinden gelir.”

ZAMAN TÜNELİ

1-ANAP’lı yılların iki renkli ismi

Solda Turan Mollaoğlu, sağda Şefik Ateş… Her ikisinin ismi de ANAP’la anılırdı. Parti ile isimleri özdeşleşmişti. ANAP’lı Turan Mollaoğlu… ANAP’lı Şefik Ateş… ANAP dönemini tamamladı, ANAP’a gönül verenler de köşelerine çekildi. Turan Mollaoğlu bir ara CHP’de görünür gibi oldu, ama uzun sürmedi. Turan Bey ve Şefik Bey için o günlerden güzel bir anı.

2-Halit Altıntaş, başkanlık koltuğunda

1999 yılında çekilen bir fotoğraf… Masada oturan, Derince Belediye Başkanı Halit Altıntaş… Fazilet Partisi’nden… İki ziyaretçisi var. MHP’li Körfez Belediye Başkanı Erhan Yenilmez (sağda) ve o dönemde MHP’nin önde gelen isimlerinden rahmetli Aslan Koyuncu. Çaylar içilmiş, keyifler yerinde. O yıllarda dostluklar çok farklıydı. O yıllarda, başka partiden olanlara höt höt bakılmazdı…