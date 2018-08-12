Türkiye’de emekli zor durumda,

İşçi zor durumda,

Asgari ücretli zor durumda,

Memur zor durumda,

Öğrenci zor durumda

Kadınlar zor durumda,

Hele hele işçi daha da zor durumda.

Milletvekilleri bile zor durumda olduklarını, geçinemediklerini söylüyorlar.

Velhasıl Türkiye de herkes zor durumda.

Bir ülkenin kalkınması, büyümesi üretimle olur.

Üretim ne kadar artarsa o kadar bolluk olur.

İşsizlik azalır.

Enflasyon düşer, milli gelir artar.

Zam yaparak, özelleştirme yaparak, vergileri artırarak büyüyemezsiniz.

Büyüme üretimle olur.

Hangi çiftçiye sorsanız bin ah işitirsiniz.

Bugün köylü ekmiyor, çünkü ektiğinin karşılığını alamıyor.

Yılda 5 milyon hektar arazı boş bırakılıyor.

Yani kimse tarlasını ekmiyor.

Niye ekmiyorsunuz diye sorduğunuzda “Maliyeti karşılayamıyorum.

Niye ekeyim. Sen olsan zararına çalışır mısın diye size soruyor”

Tarım üretiminde girdilerin maliyeti giderek artıyor.

Buna karşılık üretilen ürünün değeri ise düşüyor.

Örneğin bir yılda gübre ve mazota gelen zam % 15 artarken, bir ton buğdayın satış fiyatı geçen yıl 1000 lira iken, bu yıl 900 liraya düşmüş.

Bazı bölgelerde Toprak Mahsulleri Ofisi yerlerini özel şahıslara verdikleri için bu kişiler köylünün buğdayının tonunu 800 liraya kadar düşürüyorlar.

Sadece buğday mı, geçen yaz çoğu fındık üreticileri, fındığa verilen taban fiyatına kızarak bahçelerindeki fındık ağaçlarını kestiler.

Eh, köylü ekmeyince devlet bu kez buğdayı, hatta samanı bile ithal ediyor.

Geçmişte kendi tarımsal ürünleri ile beslenen dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alırken, bugün her şeyi dışarıdan alıyoruz.

Bunu en basit yaşadığımız bölgeden de anlayabiliyoruz.

Geçmiş yıllarda Kandıra köylüsü domates, biber, patlıcan gibi sebzeleri yetiştirirken, son yıllarda hiçbir köylü ekmiyor, yetiştirmiyor. Neden sebze ekmiyorsunuz diye sorduğumda, “Maliyetini bile kurtarmıyor. Niye ekeyim” diye yanıtlıyor.

Köylüye üretim için gerekli olan girdilerin fiyatları indirilmedikçe köylü üretemeyecektir. Elektrik, mazot, gübre gibi önemli girdileri devlet köylüye ucuza vermelidir.