Karamürsel Dereköy sahilinde büyük tehlike; başıboş köpekler

Başıboş köpek sorunu hemen hemen bütün ilçelerde var…

Başıboş köpeklerle ilgili sık sık şikayetler alıyoruz…

Hatta iki yıl önce İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde bir imam, sabah namazı için camiye giderken, başıboş sokak köpekleri yüzünden yolunu değiştirip, başka bir yoldan camiye gitmişti…

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Karamürsel Dereköy sahilinde de başıboş köpekler can sıkıyor…

Dereköy’deki başıboş sokak köpekleri ile ilgili bir vatandaş fotoğraf çekip gazetemize gönderdi…

Bu konuyu dile getirmemizi istedi…

Vatandaşın gönderdiği mail birlikte okuyalım;

TEHDİT OLUŞTURUYORLAR

“Dereköy sahil boyunca yaşanan başıboş köpek sorunu vatandaşları çileden çıkartıyor.

Köpekler özellikle deniz kenarındaki kumların üzerlerinde yatmaları ve oynamaları çocuklar ve bisiklet binenlere ile yürüyüş yapanlar için ciddi tehdit unsuru oluyor.

Karamürsel’de ve özellikle Dereköy Mahallesi sahil boyunca başıboş köpekler tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Adeta çete halinde gezen köpekler, vatandaşları çoğu zaman korkutuyor.

Bu konunun sıkça gündeme gelmesi bile konunun çözümlenmesine bir türlü neden olmuyor. Karamürsel’in sahillerinde ve cadde ile sokaklardaki başıboş köpekler sadece küçük çocukları değil, yetişkin insanları da korkutuyor.

ÇÖPLERİ DAĞITIYORLAR

Sağlık kontrolünden geçirilip geçirilmediği bilinmeyen başıboş sokak köpekleri, vatandaşı rahatsız ettiği sahil kenarlarında bulunan plaj kumlarında gece-gündüz yatan ve oynayan köpeklerin ayrıca çöp toplanan cadde ve sokaklarda da çöpleri dağıtıp çevrede sağlıksız ortamlar hazırlıyor.

HESABINI KİMLER VERECEK?

Karamürsel sahillerinde özellikle Dereköy sahilinde sürü halinde gezen köpeklerin zaman zaman yetişkinlere ve çocuklara saldırdığını, özellikle gece saatlerinde köpek seslerinden uyumakta güçlük çektiklerini, çocukların korktuklarını ifade eden vatandaşlar yetkililerin bir an önce tedbir almalarını istiyoruz.

Dereköy Sahilinde yaşayan vatandaşlar ‘lütfen bu soruna bir çözüm bulunsun.

Çocuklarımız köpeklerin yattığı kumlarda oyun oynuyorlar, çocuklarımız ve bizler ölümcül bir hastalığa yakalanırsak hesabını kim verecek?’ diyorlar…”

SÜRÜ HALİNDE DOLAŞIYORLAR

Karamürsel Dereköy sahilindeki başıboş sokak köpekleriyle ilgili açıklamayı okudunuz…

Bir, iki değil…

Sürü halinde geziyorlarmış…

Fotoğraflara bakılırsa, köpekler yan gelip yatıyor, sahilleri işgal etmiş durumda…

Karamürsel Belediyesi zabıta ekipleri veya diğer birimler, Dereköy sahilindeki bu başıboş sokak köpekleri sorununa bir el atmalı…

Yukarıda ifade edildiği gibi, sokak köpekleri çocuklar kadar, yetişkinleri de tedirgin ediyor…

Havaların çok sıcak olduğu bu günlerde, Dereköy sakinlerinin sahile köpek korkusu olmadan gitmek istiyorlar…

Bu da en doğal hakları…