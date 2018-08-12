Yine siyasete kurban gidiyoruz…

Olmuyor…

Olamıyor…

MFÖ’nün 80’lerde yayınlanan “Ele Güne Karşı” albümünün en sevdiğim şarkılarından biridir…

Kocaelispor’a ne kadar da uyuyor…

Olmuyor…

Olamıyor…

Rahmetli kurucumuz Nasut Kayalı amcanın dediği gibi…

“Belediye (yani dolayısıyla siyaset) Kocaelispor’un koltuk değnekleridir…”

Hoffenheim 60 bin kişilik bir kasaba ve takımının maçlarını 40 bin kişi izliyor…

Kocaeli kenti 2.5 milyona yaklaşmış ama, 33 bin kişilik stat nasıl dolacak diye merak ediyoruz ve açılış maçları dışında dolacağından emin değiliz…

O da siyaseten olacak…

***

Siyaset…

Siyaset…

Siyaset…

Bundan 5 yıl önce Kocaelispor’u kapatıp Körfez FK gibi, Kocaeli Birlik gibi bir oluşum içerisine giren ve 100 kişiye maç oynatan akıllı zihniyet, 30 milyon lirayı har vurup harman savururken…

Şimdi 55 milyona Kocaelispor’u toparlayamıyor…

2.Lig’de yer alırken 3.Lig’e bile zar zor katılabilen Körfezspor ise, her türlü darbeyi yedi…

Dilenci konumuna düşürüldü…

Yani her iki camiaya da ağır zarar verildi…

SONUÇ…

Sıfıra sıfır elde var sıfır…

***

Kentin siyasi olmaması gereken, (ama maalesef siyasi davranan) iradesi bugün açıklama yapacak…

Oda başkanlarıyla beraber Vali Hüseyin Aksoy, büyükşehir temsilcileri, (Karaosmanoğlu’nun olacağını sanmıyorum), Kocaelispor yönetimi, oda başkanları basının karşısına geçecek…

Milletvekilleri de varmış içlerinde…

Mesela Saffet Sancaklı…

***

Şimdi bu isimlerin, bir siyasi karşılık beklemeksizin açıklama yapması ve Kocaelispor’a yardım etmesi, tabii ki fazla hayalcilik olur…

Çünkü sonuçta haklı olarak yeceklerdir ki…

“Bize siyasi destek verin, biz de Kocaelispor’a sahip çıkabilelim…”

***

Nitekim bunu zamanın bakanı Fikri Işık da söylemişti…

Antikkapı’daki toplantıda…

“Bize oy verin, biz de Kocaelispor’a sahip çıkalım”…

***

30 milyon lira verdirip, arkasından teneke bağladığımız, alay ettiğimiz, hakaret ettiğimiz İbrahim Karaosmanoğlu gibi, aynı şekilde Sefa Sirmen’ler gibi destek verenleri küstüren bir mantıksız zihniyetimiz var…

Tamam…

Bunu yapacaksanız, o zaman Kocaelispor’un sokakların takımı olmasına, halkın takımı olmasına çalışacaksınız…

Transfer için çabalayamayacaksınız?..

Kendi çocuklarınıza güveneceksiniz (Ferruh Duygu gibi)…

Altınordu olacaksınız…

***

Ben zamanın Altınordu’su olarak bilinen 90’ların Gençlerbirliği’ni örnek göstermiştim…

90’lı yıllarda efsane Başkan Sefa Sirmen vardı Kocaelispor’un başında…

Kabul etmedi isteğimi…

Riskli buldu…

Neden mi?..

Seçimler vardı ve ne yazık ki Kocaelispor’a yardım edebilmesi için flaş transferler yapıp, seçimleri kazanması gerekiyordu…

Yani Kocaelispor yeniden seçime kurban edilecekti…

***

Bugün Vali bey neler mi söyleyecek?..

Yeni statta açılış töreni hakkında bilgiler verecek…

Çünkü stadın asıl mülk sahibi kendisi…

Mal sahibi, mülk sahibi hani bunun ilk sahibi misali…

Stadın sahibi siyasi erk…

Kentin sahibi siyasi erk…

Siyasetin sahibi siyasi erk…

Kocaelispor halkın takımı…

Zor dostum zor…

Halk sahip çıksaydı, hiç böyle vilayet, belediye kapılarında dilenci konumuna düşer miydik?..

Tüm siyasilere eşit mesafede duran başkan ve yönetim, bakalım bu kez nasıl bir tavır sergileyecek…

***

Ha, transfer yasağı kalktı falan derse, sevinmeyecek azınlıktayım…

Bu sözümün de arkasındayım…

Ama demokrasi bu…

Çoğunluk ne isterse o olacak…

Dedim ya…

Fikirlerinizden nefret edebilirim ama onları savunabilmeniz için canımı bile veririm…