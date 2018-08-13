Yarın Darıca ve Kocaelispor…

Dün valilikte önemli bir toplantı vardı...

Son günlerdeki çıkışıyla, Merkezden emir aldığı belli olan Sayın Vali Hüseyin Aksoy, Kocaelispor’un geleceğiyle ilgili açıklama yapacaktı…

Saatler ilerledikçe biz de yazımızı geciktirmemek adına satırlara başlamış bulunuyoruz…

Toplantı öncesinde kendi çapımda yaptığım araştırmalara göre, 60 milyon liraya yakın kaynak sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, dünkü toplantıya davet edilirken, hayli sıkılmış…

Kocaelispor ve profesyonel futbola bakış açısı belli…

Dünkü toplantıya da katılmayacağıyla ilgili ön bilgi aldım ve gerçekten de katılıp katılmayacağını merak ediyordum…

Bu konuyla ilgili yazımı yarına bıraktım…

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Bugün size Şükrü Karabacak başkan hakkında yazacağım…

Eski milli atlet…

Spor dostu bir belediye başkanı…

Bana göre de geçen yıl sportif anlamda en başarılı belediye başkanı olmaya aday…

Dün telefonla beni aradı ve özel bir sohbet yaptık…

Dünkü yazımla ilgili bilgi vermek istemiş…

Mutlu oldum…

Yazımın şu bölümüne takılmış…

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Siyasetiler takımlara destek verirken, doğal olarak diyeceklerdir ki: Bize destek verin, oy verin, biz de kulüplere sahip çıkalım…

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Başkan Karabacak “Hakancığım. Kesinlikle ben siyaset için bunu yapmıyorum. Bana oy versinler ya da vermesinler ben spora destek vermeye yeminliyim. Amatör olsun profesyonel olsun, gençlerimizi kötü yoldan çekip çıkarmanın. Kentte birlik ve bütünlük sağlamanın en önemli yolu, spor kulüpleridir…”

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Kendisini yakından tanıyan biri olarak, sözlerine inanıyorum…

Sonuçta sporcu kökenli bir başkan ve bu kentte onu öne çıkarabilen, sporcular için önemli bir avantaj…

Kamu kaynaklarını kullanmadığına inanıyorum…

Bu takımı Süper Lig’e taşıyalım ve Kocaeli kentine mal edelim sözleri de bana son derece inandırıcı geliyor…

Çünkü mertçe, dürüstçe, her türlü hakareti göze alıp, Darıca’yı Sakarya Stadı’nda, Kocaelispor pankartıyla sahaya çıkaran da bizzat kendisi…

Sırf bunun için bile çok seviyorum Şükrü Karabacak başkanı…

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Dediğim gibi bu konunun detayı ve dünkü valilik toplantının perde arkasını yarınki köşemde yayınlayacağım…