Dolarla yatıp, dolarla kalkıyoruz!  

Dolar aşağı, dolar yukarı…

Son günlerde herkesin ağzında Dolar!

Herkes biliyor ki; Dolar yükselince tepeden tırnağa her şeye zam gelecek…

Hükümet şu sıralar doları indirmek için çaba gösteriyor…

Müdahalede bulunmak istiyor…

Ama bir türlü önünü almıyor…

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Dolarla yatıp, dolarla kalktığımız şu günlerde Emek Partisi (EMEP) Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan, konuyla ilgili bir açıklama yaptı…

Ekonomide yaşananların emekçilere fatura edilmemesi gerektiğini açıkladı…

Emek Partisi’nin açıklaması birlikte okuyalım;

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"Türkiye 24 Haziran seçimlerine kadar hazinenin boşaltılması, dış borçlanmanın artırılması pahasına ötelenmiş bir finansal krizin eşiğine gelmiş bulunuyor. Ekonomik göstergeler seçimlerden hemen sonra böyle bir akıbetle karşılaşılacağının işaretlerini vermişti. Nitekim gelişmeler öngörüleri doğruladı. Türk lirasının hızla değer kaybetmesi enflasyon oranının yükselmesine de yol açarak krizin belirtilerini şiddetlendiriyor. Finansal krizin aynı zamanda sınai bir krizle birleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğu ve bu durumun sonuçlarının emekçiler için oldukça ağır olacağı ortada. Birçok sektörel ürün için pazar daralmış, alım gücü düşmüş, stoklar eritilemez hale gelmiştir.

'SİYASİ İKTİDAR KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ'

Kriz kapitalizmin yapısal bir sorunudur. İster genel ister bölgesel nitelikte ortaya çıksın, tekelci sermaye krizi derinleştiren, tetikleyen, krizin öğelerini biriktiren bir yapıda olmuştur. Bugün ülkemizde yaşanan ekonomik daralmanın nedeni de tekelci sermayenin politikalarından bağımsız değildir. 16 yıldır ülkeyi yöneten siyasi iktidarın, izlediği politikalar kriz sürecini derinleştiren, biriktiren, daha büyük tahribatlar yaratacak noktaya getiren bir yol ve politika izlemiştir. Çıkarlarını sadakatle temsil ettiği tekellere devlet eliyle sağlanan olanaklar, yabancı sermayeyle kurulan ortaklıklarla girilen yap, işlet, devret protokollerinde yerli şirketlerin kayıp ve borçlarına hazine teminatları; halkın ortak malı olan arazilerin, ormanların, derelerin, SİT alanlarının inşaata, HES yapımına vb. açılması, tarımsal üretimin giderek çökertilmesi bugün yaşadığımız tablonun ortaya çıkmasına yol açmıştır.

KRİZİ LÜTFE ÇEVİRME DERDİ

Bugün bu politikaların sonucunda hazine boşalmış, vadesi gelen borçlar ödenemez hale gelmiş, birçok tekel de borç yapılandırması veya vadelendirilmesi gerekçesiyle pazarlık sırasına girmiştir. Ne var ki siyasi iktidar krizi de bir lütfa çevirme derdindedir. Rahip Brunson üzerinden Türkiye ile pazarlığa girişen ABD’nin dayattığı ekonomik ve politik yaptırımlar böyle bir imkana da kapı açar niteliktedir. Her zamanki gibi, liranın değerinin düşmesinin ve ekonomik krizin 'dış güçlerin', 'dolar lobisinin', ABD komplosunun eseri olduğu söylenerek halktan bir kez daha AKP ve Saray iktidarı etrafında birleşmesi istenmektedir. Her alanda izlenen yanlış politikalar gibi iktidarın ekonomi politikası duvara toslamıştır.

'ABD'YE EFELENMEK

Sorun, Rahip Bronson için yapılan pazarlıkta anlaşılamadığı için ABD’nin yaptırımlar uygulaması değildir. Sorun ekonominin oradan gelecek herhangi bir yaptırımda sarsılabilecek kadar ABD ile bağımlı olmasındadır. Nitekim ekonomik fay hatları böyle bir bağımlılık ilişkisinin doğal sonucu olarak kırılganlaşmıştır. Bu kriz karşısında ABD’ye efelenmek dışında siyasi iktidarın yapacağı hiçbir şey yoktur.

HALKA FEDAKARLIK ÇAĞRISI

Seçimlerden yeni çıkmış ve hemen tek adam rejimini inşaya girişmiş olan ittifak iktidarı şimdiden halka fedakarlık çağrısı yapmaya başladı. Halkın elindeki dolarları, yastık altı birikimlerini Türk Lirası’na çevirme çağırısı yapılarak, ekonomik kriz de yine bir seferberlik konusu haline getiriliyor. Türk ekonomisinin dış güçler tarafından yıkılmaya çalışıldığı, buna karşı bütün halkın bu dış güçlere karşı birlik olması isteniyor. Gerçekte beklenen, devasa boyutlardaki dış borçların yükünü emekçilerin üstlenmesi, kemer sıkma politikalarına karşı sessizce katlanmaları ve tekellerin dar boğazı aşması için kredi muslukları açılırken yoksulluğa, aşırı fiyatlanma ve zamlara, işsizliğe boyun eğerek ve iktidara biat etmeleridir aslında.

'FEDAKARLIĞI İŞÇİ VE EMEKÇİLER YAPMAYACAK'

Ancak bıçak şimdiden kemiğe dayanmış durumdadır ve halkın tekellerin borcunu ödeyecek tek 'cent'i bile yoktur. Bu krizin yükünü kim yaratmışsa o ödemelidir. Fedakarlığı işçi ve emekçiler değil, krize neden olanlar yapmalıdır. Kişisel servetleri liranın değerinin düşmesiyle bir gecede katlanan büyük sermaye sahipleri, bakanlar kurulunu böyle bir sermayenin temsilcilerinden oluşturan ve kendisi de bir holding zihniyetiyle örgütlenen siyasi iktidar, eş dost akraba kayırıcılığıyla palazlanmış şirketler servetlerine servet katarken halktan fedakarlık bekleyemezler.

YERLİ VE YABANCI TEKELLER

Türkiye emekçileri de önlerine konulan bu yüklü faturayı gönül rızasıyla üstlenmeyecektir. Erdoğan ve hükümetinin bugüne kadar aldığı ve bundan sonrada alacağını söylediği tedbirler, başta kendi yandaşları olmak üzere yerli ve yabancı tekellerin çıkarlarını korumayı esas almaktadır. Fedakarlığı halktan istemekte ve ekonomideki kötü gidişatın faturasını halka kesmektedir. Bütün işçi ve emekçileri bu gerçeği görerek yerli ve yabancı tekellere ve Erdoğan’a dur demeye çağırıyoruz"

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Emek Partisi İl Başkanı Arzu Erkan’ın partisi adına açıklaması böyle…

Emek Partisi, fedakarlığı işçi ve emekçiler değil, krize neden olanların yapmaları gerektiği belirtiliyor…

Bu kriz yine işçiyi, emekçiyi vuracak…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’ye kafa tutuyor…

Türkiye’ye operasyon yapıldığını söylüyor…

ABD ile yaşanan bu gerilim sonrasında Türkiye’de dolar bu kadar artıyorsa, demek ki Türkiye’nin ekonomisi söylendiği gibi güçlü değil…

Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu günden beri çok krizler gördü…

Çok krizler yaşadı.

Bu krizden de kurtulacaktır.

ABD Başkanı Trump, kafasına estiği gibi davranıyor…

Kızdığı ülkelere diz çöktürmeye çalışıyor…

Diğer dünya ülkeleri bunu görüp, yakın zamanda ABD Başkanı Tramp’a gerekli dersi vereceklerdir…

Bayramda silahlı sevince HAYIR !



Son zamanlarda artan silahlı yaralanma olaylarına karşı Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, farkındalık yaratmak amacıyla kentin işlek noktalarına afiş astı. ‘Sizin mutluluğunuz bir başkasının gözyaşı olmasın’, ‘Silahlı sevince hayır’ yazılarıyla hazırlanan 3 farklı afiş şubede görevli polisler tarafından vatandaşların dikkatini çekecek noktalara asıldı. Polisler afişleri asarken, vatandaşları duyarlı olmaları konusunda da bilgilendirdi. Her yıl bayramlarda silahlar atılıyor, istenmeyen olaylar yaşanıyor. Umarım bu yıl böyle bir olayla karşılaşmayız…

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