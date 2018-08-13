Krizin nedeni Erdoğan’ın teslim etmediği Papaz mı?  

Biliyorsunuz, 2001 yılında Ecevit başbakandı, Bahçeli de koalisyon ortağı, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı sayın Ahmet Necdet Sezer de başbakan Ecevit’in aday göstermesi ile cumhurbaşkanı seçilmişti.

O zaman da bugün olduğu gibi ekonomik krizin işaretleri vardı. Bir toplantıda çıkan anlaşmazlık nedeniyle Cumhurbaşkanının Anayasa kitapçığını başbakan Ecevit’e fırlatmasının 2001 ekonomik krizinin nedeni olarak gösterildi. Herkes krizin kitapçıkla başladığını söylemişti. Krizin adı artık anayasa kitapçığı krizi olmuştu. Bu gün de krizin adı ABD’ye teslim edilmeyen papaz nedeniyle papaz krizi olarak adlandırılmıyor mu?

Ama aslında her iki olayda da işin özü yıllara varan hatalı sosyal, siyasal ve en önemlisi ekonomik politikalarının sonucuydu.

Hatırlarsınız, 2001 krizinde Dünya Bankasından apar topar Kemal Derviş getirilerek yeni bir ekonomik program önerildi. Paramız o zaman da çok değer kaybetti. Program acı reçete öneriyordu ve topluma bu acı reçete tüm toplumsal tepkilere rağmen mecburen sunuldu.

Bu nedenle o zaman koalisyon ortaklarına kamu oyu desteği adeta sıfıra inmişti. Yapılacak bir seçimde koalisyon ortaklarının barajın bile altında kalacağı kesindi. Buna rağmen koalisyon ortağı sayın Bahçeli erken seçimde diretti. Kendisi dahil tüm koalisyon ortakları seçimi kaybetti. Yeni kurulan Ak Parti iktidara geldi. Bu şekilde Bahçeli kendisi kaybederken, her nedense Ak Parti’ye iktidarı hediye etmişti. Ak Parti iktidarı aslında acı reçeteyi aynen uygulamış, bankalar düzlüğe çıkmış, acı reçete sonuç vermişti.

Şimdi ekonomik krizin nedeni ABD’ ye teslim edilmeyen papaza/rahibe bağlanıyor. Nasıl anayasa kitapçığını fırlatmak bir ekonomik kriz nedeni değilse, rahibin ABD’ ye teslim edilmemesi de esasında ekonomik krizin nedeni olamaz. 2001’de olduğu gibi ne yazık ki bugün de sorun daha derinlerde.

Demokrasi sadece seçimde oy kullanılmakla izah edilebilecek bir rejim değildir. Demokrasi seçimler dışında süreklilik arz eden bir doğal denge ve denetim mekanizmalarının işlediği bir rejimdir. Siz demokrasiyi sadece seçime bağlar, mahkemeler, Sayıştay, Danıştay gibi denetim mekanizmalarını zayıflatır ve doğal denetime izin vermezseniz. Hatta muhalefetin doğal denetim yollarını ortadan kaldırırsanız, bu ekonomik krizi tetiklersiniz

Son ekonomik krizde ABD’ nin bir baskısı olduğunu söylemek mümkün, ama deve kuşu gibi başımızı kuma sokmanın bir anlamı yok. Bu krizin nedeni yıllara dayanan hatalı ekonomik politikalar, demokrasiden uzaklaşma, denetimden uzaklaşan uygulamalara izin verme sonucudur. Kriz yılardır geliyorum diyordu ve iktidar önlem alamıyordu. Neden erken seçim yapıldı, erken seçim yapılmasaydı, bu krizden sonra seçim yapılsaydı iktidar yerinde kalır mıydı? İktidar bu krizi biliyordu ve ne yazık ki geldi. İşin ilginç yanı 2011’de erken seçim isteyen Bahçeli 2018’ de de devrede ve erken seçimin cumhurbaşkanlığı sisteminin mimarı olarak ortaya çıktı. Bir benzerlik ve merak edilecek konu da bu aslında

Ecevit başbakanlığındaki kitapçıktan kaynaklandığı söylenen kriz ile bugün papazdan kaynaklandığı söylenen kriz birbirlerine çok benziyor. Başımızı deve kuşu gibi kuma sokmanın zamanı değil. Gerçekleri görmek ve toplumla paylaşmak zamanıdır. Türkiye çok güçlü bir ülke, Türkiye’ye diz çöktürmeye aday çok ülke var bu doğru. Ama esas olan bunlara rağmen diz çökmemek, hatayı dışarıda değil, içerde aramaktır. Büyük Atatürk de Kurtuluş savaşından sonra esas olan ekonomik özgürlük demedi mi? ne kadar çabuk unuttuk değil mi? Şimdi ders alıp topluma doğruları söyleme ve milletçe top yekun yeniden ekonomik özgürlüğümüzü kazanma zamanı!