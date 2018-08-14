İnsanın “insan olma” ve “uygarlaşma” süreci, “Neden?” sorusu ile başladı…

Bu soru ile başladı her şey.

Karşılaştığı her sorunda “neden?” diye sordu ve yanıtını bulmaya çalıştı insan.

Bu soru ile gelişti insan aklı.

Aklını kullandı, düşündü, sorguladı ve buluşlar yaptı insan.

Bilim ve teknoloji böyle gelişti.

Yaşamı “daha yaşanası bir yaşam” kılmaya çalıştı.

Kimi insan toplumları bu akıl sürecini sürdürdü, geliştirdi ve yeni uygarlıklara yelken açtı insanlık…

Ancak, bu soruyu soramayan, başına gelenlerin “NEDEN” olduğunun farkına varamayan insan, yaptığı yanlışları hep tekrarladı durdu!

Yaşadığımız dünya ve ülke olaylarına karşılık sormamız gereken çok şey olmalı!

Örnekleyelim;

Neden bazı ülkelerde sürekli depremler yaşanırken, binalar yıkılmaz, insanlar ölmez? Neden bazı ülkelerde binlerce, on binlerce insan ölür?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) araştırmasına göre; 2017 yılında Türkiye’de 1 milyon 202 bin 716 trafik kazası yaşandı, bu kazalarda bir yıl içinde 7 bin 427 insanın yaşamını yitirdi, 300 bin 383 kişi de yaralandığı! “NEDEN bu kadar maddi-manevi kayba uğruyoruz?” diye sormayalım mı? Neden denizyollarımızda limanlar arası “tarifeli yolcu gemileri çalıştırılmaz? Neden demiryolları ile ulaşım geliştirilmez? Neden insan ve yük taşımacılığının yüzde 90 küsuru karayolu ile yapılır?” diye sormayacak mıyız?

insanın yaşamını yitirdi, 300 bin 383 kişi de yaralandığı! “NEDEN bu kadar maddi-manevi kayba uğruyoruz?” diye sormayalım mı? Neden denizyollarımızda limanlar arası “tarifeli yolcu gemileri çalıştırılmaz? Neden demiryolları ile ulaşım geliştirilmez? Neden insan ve yük taşımacılığının yüzde 90 küsuru karayolu ile yapılır?” diye sormayacak mıyız? Neden duble yollar, köprüler, yeni yapılan havaalanı pistlerinde çökmeler olur? Neden “İşi ehline vermiyoruz?” diye sormayacak mıyız?

diye sormayacak mıyız? Son 3 yılda 13 bin çocuk “cinsel istismar kurbanı” olmuş! Bu ahlaksız “insan kopyaları” nasıl ürüyor? Meclis’te “Çocuk tacizini Araştırma önergesi” neden ve kimler tarafından reddedildi? diye sormayacak mıyız?

olmuş! Bu ahlaksız “insan kopyaları” nasıl ürüyor? Meclis’te “Çocuk tacizini Araştırma önergesi” neden ve kimler tarafından reddedildi? diye sormayacak mıyız? TUİK araştırmasına göre; Türkiye’de her yıl ortalama 10 bin çocuk, 4 bini aşkın yetişkin kayboluyor! NEDEN? Diye sormayacak mıyız?

İstanbul başta olmak üzere, neden bazı kentlerimizde istinat duvarları çöker ve koca binalar nasıl yıkılır? Belediyeler ne iş yaparlar? Bu koşullarda “İmar Affı” kime yarar? Diye sormayacak mıyız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Yastık altındaki dolarları bozdurun” derken, zenginlerin “döviz mevduat hesapları” nasıl ve neden 75 milyar lira artmış? Neden bu hesap sahiplerinden de aynı fedakarlığı istemiyorsunuz? Ekonomik sorunlar böyle mi çözülür? Diye sormayacak mıyız?

Yeni üniversite giriş sisteminin ilk sınav sonuçlarına göre 40 bin öğrenci sıfır çekmiş! Eğitim düzenimiz neden bu kadar güdük? Ülkemizin en başarılı gençleri neden üniversite öğrenimi için yabancı ülkelerdeki üniversitelere koşuyor? Diye sormayacak mıyız?

Bu ülkede “Yargı Kararları” neden tartışılıyor? Yoksa bu ülkede “ADALET” e ve Yargı’ya güven kalmadı mı? Öyleyse NEDEN? Diye sormayacak mıyız?

Bu ülkede gazetecilere bile; “Aman arkadaşım, yazılarına dikkat et, başın derde girmesin!” diye, dost nasihatleri veriliyorsa, TBMM, “Siyasi iktidarı denetleme ve araştırma” görevini yapamaz hale gelmişse, bu ülkede “NEDEN” diye sormak kolay mı?

Bu ve benzeri soruları soramayan bir toplum, “insanca bir gelişme süreci” yaşayabilir mi?

Siz, karşılaştığınız olaylar karşısında “NEDEN?” diye sorabiliyor ve doğru bir yanıt alabiliyor musunuz?

Biz, nasıl bir ülkede yaşıyoruz?