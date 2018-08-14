Halıdere’de faaliyet gösteren taşocağı, yıllardır bölge halkına illallah dedirtmişti…

Bölge halkı, taşocağının kapatılması için büyük çaba harcadı…

Yol kesti…

Eylem yaptı…

Sonunda sesini duyurdu…

Halıdere’deki taşocağının kapısına önceki kilit vuruldu…

Taşocağının mühürlenmesine gazete olarak bizim de payımız var..

Zira yaptığımız haberlerle Halıdere halkını hep destek verdik…

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Halıdere’deki benzer bir sorun da Gebze Kirazpınar bölgesinde yaşanıyor…

Burada taşocağı, yerleşim yerine 300 metre uzaklıkta…

Oradaki taş ocağı da bölge halkına büyük rahatsızlık veriyor…

Gazetemize mail gönderen Murat Koçyiğit adlı okurumuz, bu konuyu dile getirmemizi istedi…

Koçyiğit’ten gelen maili birlikte okuyalım,

YERLEŞİM YERİNE 300 METRE UZAKLIKTA

“ Ben Gebze Kirazpınar mahallesinde bulunan Gebze Emlak konutlarında ikamet ediyorum.

Bu konutlar devlet tarafından yarı resmi bir kuruma (Emlak Konut) yaptırılmış olup, yaklaşık 1800 konutun içinde 5000 e yakın insan burada yaşamaktadır.

Yine Emlak Konut tarafından yapılmakta olan yaklaşık 2000 konutun inşaatı da devam etmektedir. Zaten bu bölge gecekondu önleme bölgesi ilan edilmiş olup, imar planı dahi TOKİ tarafından yapılmıştır.

Maalesef bu kadar insanın yaşadığı bu bölgede taşocakları hemen yanı başımızda 7 gün 24 saat çalışmaktadır.

Konutlara en yakın taşocağı (Demirtaş madencilik) 300 metre mesafedir.

Yine konutlara en yakın yeni açılan maden sahası 250 metre mesafedir.

Her gün bu mesafede dinamitle patlatma yapılmakta ve konutlar devamlı sarsılmaktadır.

TOZLAR YAĞMUR OLUP ÜSTÜMÜZE YAĞIYOR

7 gün 24 saat toz, gürültü, patlatmalar ve sarsılmalarla yaşamaktayız.

Daha önce pazar günleri çalışmayan, yanımızdaki taş ocağı bile artık 7 gün çalışmaya başladı.

Takdir edileceği gibi bu ortamda bırakın insanı, hayvan bile yaşayamaz.

Her gün 4-5 defa patlatma yapılıyor ve binalar sarsıntıya maruz kalıyor.

Çıkan toz gökyüzüne yükselerek bulutlar oluşturuyor.

Bu toz sadece bu bölgeyi etkilemiyor.

Rüzgarla birlikte Gebze, Dilovası ve komşu ilçelere de taşınıyor.

Yağmur olup üstümüze yağıyor.

Yani bu sorun sadece Kirazpınar mahallesini değil, Kocaeli'nin ve İstanbul'un birçok ilçesini etkiliyor. Bu taşocaklarına ait kamyonlar ve araçlar yasak olan yolları, çocuklarımızın okula gidip geldikleri yolları kullanıyorlar.

HİÇBİR SONUÇ ALAMIYORUZ

Yukarıda bahsettiğim konular aslında bu bölgede tüm yetkili kurumların bildiği konular.

Bu sıkıntılarımızı defalarca iletmemizi rağmen ne yazık ki hiçbir sonuç alamıyoruz.

Aksine taşocakları her gün daha da yaşam alanlarımıza doğru yaklaşıyorlar ve çalışmalarına arttırıyorlar.

Bu taşocakların 10/12/2013 yılında Kocaeli Valiliği mahalli çevre kurulu kararınca 2015 yılına kadar kapatılması yönünde kararı vardır.

Ama her nedense daha sonra bu karara uyulmayarak ruhsatları uzatılmıştır.

En son aldığımız bilgi (taşocağı çalışanından) 2029 yılına kadar ruhsat verildiğidir.

Emlak konut bu bölgede hala konut yapmaya devam ediyor ve müşterilerine taşocaklarının kaldırılacağı vaadiyle satış yapıyor.

Biz 2011 yılında konutları alırken de aynı sözleri bizlere söylemişlerdi.

HİÇBİR UYGUNSUZLUK YOKMUŞ!

Şikayetlerimizi ilettiğimiz ilgili birimler (çevre şehircilik, belediye, valilik) gerekli incelemelerin yapıldığını, hiçbir uygunsuzluk olmadığını, veya gerekli cezaların kesildiği yanıtını veriyor.

Devamlı taşocaklarının taşınacağı söylentisi dolaşıyor, ama bakıyoruz ki taşocakları yeni yatırımlar yapıp yeni maden sahaları açıyorlar.

Seçimden önce bölgeyi ziyaret eden siyasetçilerimiz, en kısa zamanda taşocaklarının kapatılacağı vaadiyle oylarımızı alıyor.

Seçimden sonra bizi unutuyor ve taş ocakları tüm gayretleri ile çalışmaya devam ediyor.

İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN!

Zaten deprem fay hattında bulunan bir bölgede bu patlatmaların da bina temellerine zarar verdiği apaçık ortadadır.

Meydana gelecek bir faciada bu sorumluluk kime ait olacak ?

Yerleşim yerinin yanında bu faaliyetlere izin veren devletimize mi, taş ocaklarına mı, yoksa bu maden sahasının yanına bu binaları yapan Emlak konuta mı ?

Devletimiz burada bir facia yaşanıp insanlar öldükten sonramı bu duruma çözüm bulacak.

Bizler artık kime şikayet edeceğimizi şaşırdık.

Maalesef Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünün artık sadece duvarda asılı olan tablolarda olduğunu ve devletimizin bize sahip çıkmadığını, haklarımızı korumadığını düşünüyoruz.

KOCAELİ’NİN SORUNU

Bu sorun yukarıda da bahsettiğim gibi sadece bizim oturduğumuz bölgenin değil, Kocaeli'nin de sorunudur.

Örnek olarak Gebze'de ki araçların üzerinde bile taşocağının tozlarını görebilirsiniz.

Toz bulutu bütün bölgeyi etkilemektedir.

Ekteki resimlere bakılmasını rica ederim.

Zaten her şeyi anlatıyor.

Sesimizin sizin tarafınızdan duyurulması ümidiyle.

Saygılarımla.”

YETKİLİLERE DUYURDUM

Yazıyı okudunuz…

Kirazpınar’da ikamet eden Koçyiğit, bölgedeki taşocağı sonunu bu şekilde dile getirdi…

Bir bölgede taşocağı varsa, o bölgedeki vatandaşların etkilenmemesi mümkün değil…

Benzer bir sorun Yukarı Hereke’de var…

Oradaki taşocakları da bölgeye büyük zarar veriyor…

Ama bölge insanı o taşocaklarında çalıştığı için, kamyonları taşocağı nakliyesinde çalıştığı için ses çıkarmıyorlar…

Kirazpınar’daki taşocağı sorununu dile getirdim…

Umarım yetkililer bu soruna kulak verir ve çözümünde yardımcı olur…