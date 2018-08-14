Karaosmanoğlu’nun bedeni orda, kafası 70 milyonluk riskteydi…

Karaosmanoğlu’nun Kocaelispor kampanyası tanıtım toplantısına katılmayacağını tahmin etmiştim. Önceki günkü yazımda bunu açık açık yazmıştım. Karaosmanoğlu evet toplantıya geldi, ama…

Ben tahminimde yanıldım sanmayın.

Asla yanılmadım…

Nasıl mı?..

Çünkü bedeni orada, kafası ise 70 milyonluk riskteydi.

Yani heyecanı bile yaşayamıyordu…

Çünkü bu risk tamamen kişiseldi…

Tıpkı 2007’de verdiği 30 milyon liranın mahkemede kişisel olarak hesabının sorulduğu gibi…

Unutmayın, bu kentte, Sefa Sirmen bile hapis yattı…

Yarın bir gün Karaosmanoğlu’nun ne olacağını kim bilebilir ki?..

DAHA ÖNCE DE SORUŞTURMA GEÇİRDİ

2008’de verdiği 30 milyon lira için soruşturma geçiren, şimdi de KEV Tesisleri devir teslimi ile 70 milyon lira daha katkı sağlayan Karaosmanoğlu’ndan hâlâ destek beklenmesi, başkanın canını sıktı elbette. ‘Bu kentte bir tek ben mi varım?’ dese, ne diyebilirsiniz?.. Ancak “Kocaelispor için yine desteğe hazırım” diyen başkanın, nasıl katkı sağlayabileceği merak konusu.

Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz bile ‘Başkanımız büyük riske girdi, teşekkür ediyoruz’ dedi…

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Sözlerini bir kez daha burada tekrar okuyalım…

“Büyükşehir olarak, önemli bir riski göze alarak, Kocaelispor’un borçlarını büyük ölçüde ödedik. KDV ile birlikte 70 milyon lira para harcadık. KEV vasıtası ile bunu karşıladık. Ben görevimi yaptım. Zamanında nasıl yapıldıysa, şahıslara borç var. 1 liralık borç 10 lira oldu. Ben anlamam bu işlerden. Yönetim takip ediyor zaten. Bundan sonra kent halkı takımına sahip çıkacak. Biz siyasiler destek vermeli, bu işlerin öncülüğünü yapmamalıyız. Geçmişte zararını gördük. Bir daha görmek istemiyoruz. Halk sahip çıkarsa en kısa sürede Kocaelispor kentin parlayan markası olacaktır. Yakışır Kocaelispor’a. Bu birlikteliğin sağlanacağına inanıyorum. İyi bir yönetim var. Onlar da inşallah güzel hatıralarla anılacaklar…”

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Son söze dikkat…

“Onlar da inşallah güzel hatıralarla anılacaklar…”

Yani burada bile bir ironik yaklaşım var…

Çünkü 30 milyon lira verip de arkasından söylenenleri unutamıyor…

Kimse de unutamaz zaten…