Son haftalarda herkes döviz ve altının süratle tırmanışını konuşuyor. Dövizi ve altını olanda olmayanda sıkı bir takip içerisinde…
Türkiye önemli bir sınav veriyor.
Hükümet strateji belirleyerek, vatandaş ise altın ve dövizini elden çıkartarak tırmanışta olan döviz ve altını dizginlemeye ekonomiyi stabil tutmaya çalışıyor.
Kuyumcu dostlarımdan edindiğim bilgiye göre altın ve döviz alanlar satanlardan çok daha fazla. 10 müşteri bozdurma işlemi yapıyorsa 30 müşteri dolar ve altın yatırımı yapıyor.
Ciddi miktarlarda işlem yapan müşteriler var…
Altın alanlara tabela fiyatı uygulayan kuyumcular bir çeyrek altını 415 ila 430 arasında satıyor.
Normalde çeyrek altının bozdurma rakamı satışın 10 TL altında yapılır. Ancak bu günlerde 10 TL kuralı bek uygulanmıyor.
430 TL değerinde bir çeyrek altını 10 dakika sonra aynı kuyumcuya götürüp bozdurursanız alacağınız rakam 360 TL olur. Arada 80 TL’lik bir fark oluşuyor. İnternetten tabela fiyatına bakarak altın bozdurmak için kuyumcuya giden vatandaş hayal kırıklığına uğruyor.
Tek tek kuyumcuları gezse de aradaki rakam pek değişmiyor. Birçok kuyumcu işlem bile yapmak istemiyor. Kimi altın alışını durdurmuş durumda.
Dün saat 10.00 itibariyle Kocaeli Kuyumcular Derneği’nin internet sitesinde yayınlanan alış ve satış rakamları da vatandaşın anlattığı gibi.
Kuyumcular Derneği’nin yayınladığı rakama göre Çeyrek altının alış fiyatı 353 TL satış fiyatı ise 435 TL Yani aradaki fark 82 TL…
İşte diğer altın türlerinin Kocaeli’de ki alış ve satış aralıkları
22 AYAR BİLEZİK
Alış 198,38 – Satış 265,00 FARK 66,62 TL
ATA-REŞAT
ALIŞ 1,428 – SATIŞ 1,750 FARK 322 TL
ZİYNET
ALIŞ 1.412 – SATIŞ1,740 FARK 328 TL
YARIM
ALIŞ 706,00 – SATIŞ 870,00 FARK 164 TL
YANİ ÇEYREK
ALIŞ 353,00 – SATIŞ 435,00 FARK 82 TL
ESKİ ÇEYREK
ALIŞ 346,00 – SATIŞ 428,00 FARK 72 TL
24 AYAR GRAM ALTIN
ALIŞ 217,00 – SATIŞ 275,00 FARK 58 TL
24 AYAR YARIM GRAM
ALIŞ 109,00 – SATIŞ 142,00 FARK 33 TL
Başhekim Güneş’ten şiir kitabı
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi iken Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atanan Doç. Dr. Mustafa Güneş, Hastaneye gelen hastalara daha kaliteli ve sağlıklı bir hizmet sunabilmek amacıyla farklı projeleri hayata geçirdi. Projelerinin dışında yazarlıkla da uğraşan Güneş, meslek hayatı boyunca kaleme aldığı şiirleri bir kitapta topladı. “Gönülden Düşenler” isimli şiir kitabının çıkartan başhekim, bu kitapla ilgili olumlu eleştiriler alıyor. Genel olarak vatan sevgisi, sosyal hayat ve insani ilişkilere dair şiirlerin yer aldığı 106 sayfadan oluşan kitap okuyucuların beğenisini almaya başladı.
Bayram sonrası “Kadırga” şenlikleri
Büyükşehir ve Gölcük Belediyelerinin katkılarıyla karadeniz kültürünü geliştirmek yaşatmak adına 1989 yılında ilki yapılan Yazlık Kadırga Şenlikleri günümüze kadar her yıl geleneksel olarak devam ettirilmekte. Karadeniz dışındaki katılımı en yüksek şenlik olama özelliğini de taşıyan Yazlık Kadırga Şenliklerinin bu yıl 29’uncusununa tüm Kocaelililer davetli. Karadeniz müziğinin sevilen ulusal ve yerel sanatçılarını yer alacağı şenliğe için tüm hazırlıklar tamam.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz