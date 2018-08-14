Son haftalarda herkes döviz ve altının süratle tırmanışını konuşuyor. Dövizi ve altını olanda olmayanda sıkı bir takip içerisinde…

Türkiye önemli bir sınav veriyor.

Hükümet strateji belirleyerek, vatandaş ise altın ve dövizini elden çıkartarak tırmanışta olan döviz ve altını dizginlemeye ekonomiyi stabil tutmaya çalışıyor.

Kuyumcu dostlarımdan edindiğim bilgiye göre altın ve döviz alanlar satanlardan çok daha fazla. 10 müşteri bozdurma işlemi yapıyorsa 30 müşteri dolar ve altın yatırımı yapıyor.

Ciddi miktarlarda işlem yapan müşteriler var…

Altın alanlara tabela fiyatı uygulayan kuyumcular bir çeyrek altını 415 ila 430 arasında satıyor.

Normalde çeyrek altının bozdurma rakamı satışın 10 TL altında yapılır. Ancak bu günlerde 10 TL kuralı bek uygulanmıyor.

430 TL değerinde bir çeyrek altını 10 dakika sonra aynı kuyumcuya götürüp bozdurursanız alacağınız rakam 360 TL olur. Arada 80 TL’lik bir fark oluşuyor. İnternetten tabela fiyatına bakarak altın bozdurmak için kuyumcuya giden vatandaş hayal kırıklığına uğruyor.

Tek tek kuyumcuları gezse de aradaki rakam pek değişmiyor. Birçok kuyumcu işlem bile yapmak istemiyor. Kimi altın alışını durdurmuş durumda.

Dün saat 10.00 itibariyle Kocaeli Kuyumcular Derneği’nin internet sitesinde yayınlanan alış ve satış rakamları da vatandaşın anlattığı gibi.

Kuyumcular Derneği’nin yayınladığı rakama göre Çeyrek altının alış fiyatı 353 TL satış fiyatı ise 435 TL Yani aradaki fark 82 TL…

İşte diğer altın türlerinin Kocaeli’de ki alış ve satış aralıkları

22 AYAR BİLEZİK

Alış 198,38 – Satış 265,00 FARK 66,62 TL

ATA-REŞAT

ALIŞ 1,428 – SATIŞ 1,750 FARK 322 TL

ZİYNET

ALIŞ 1.412 – SATIŞ1,740 FARK 328 TL

YARIM

ALIŞ 706,00 – SATIŞ 870,00 FARK 164 TL

YANİ ÇEYREK

ALIŞ 353,00 – SATIŞ 435,00 FARK 82 TL

ESKİ ÇEYREK

ALIŞ 346,00 – SATIŞ 428,00 FARK 72 TL

24 AYAR GRAM ALTIN

ALIŞ 217,00 – SATIŞ 275,00 FARK 58 TL

24 AYAR YARIM GRAM

ALIŞ 109,00 – SATIŞ 142,00 FARK 33 TL

Başhekim Güneş’ten şiir kitabı

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi iken Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atanan Doç. Dr. Mustafa Güneş, Hastaneye gelen hastalara daha kaliteli ve sağlıklı bir hizmet sunabilmek amacıyla farklı projeleri hayata geçirdi. Projelerinin dışında yazarlıkla da uğraşan Güneş, meslek hayatı boyunca kaleme aldığı şiirleri bir kitapta topladı. “Gönülden Düşenler” isimli şiir kitabının çıkartan başhekim, bu kitapla ilgili olumlu eleştiriler alıyor. Genel olarak vatan sevgisi, sosyal hayat ve insani ilişkilere dair şiirlerin yer aldığı 106 sayfadan oluşan kitap okuyucuların beğenisini almaya başladı.

Bayram sonrası “Kadırga” şenlikleri

Büyükşehir ve Gölcük Belediyelerinin katkılarıyla karadeniz kültürünü geliştirmek yaşatmak adına 1989 yılında ilki yapılan Yazlık Kadırga Şenlikleri günümüze kadar her yıl geleneksel olarak devam ettirilmekte. Karadeniz dışındaki katılımı en yüksek şenlik olama özelliğini de taşıyan Yazlık Kadırga Şenliklerinin bu yıl 29’uncusununa tüm Kocaelililer davetli. Karadeniz müziğinin sevilen ulusal ve yerel sanatçılarını yer alacağı şenliğe için tüm hazırlıklar tamam.