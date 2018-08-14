Büyükşehir Belediyesi’nin borç açıklamasına bakın, beri gelin!

Benim “Türkiye’nin en borçlu belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi” başlıklı yazıma gönderilen açıklama aynen şöyle:

“KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi’nin 6 milyar liralık borcun tamamı geçmiş yönetimlere ait.

2004 yılında Yuvacık Barajı’nın belediyeye kalan borcu 2 Milyar 405 Milyon TL. Bu borç faizi ile birlikte şuanda 5 milyar 405 milyon lira, İZGAZ 500 milyon lira, İZAYDAŞ 100 milyon lira.

Hazine tarafından borçlanma yasaklı bir belediye olduğu için 2004 den bu yana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hazineye borç yapmamıştır.”

Gördüğünüz gibi…

Sadece 4 cümle, 5 satır.

Gayri ciddi, baştan savma yapılan bir açıklama.

“Sizin yazdıklarınızı ciddiye almıyoruz” dercesine…

Böyle bir açıklama yapacaklarına, keşke hiç yapmasalardı.

Aslında bu açıklamayı sizlerle paylaşmayacaktım, salt Büyükşehir Belediyesi’nin “Türkiye’nin en borçlu belediyesi” suçlamasına nasıl yaklaştığını görmeniz için köşeme aldım.

Açıklamanın özüne bakın!

“6 milyar liralık borcun tamamı geçmiş yönetime ait”…

Borç konusunda hâlâ aynı noktadalar.

14 yıllık takıntıları bitmedi.

Bu borç bizim değil, onların…

Tamam onların da, devlette devamlılık vardır.

Birisi bir yatırım yapmıştır, borçlanmıştır, diğeri gelir kalan borç varsa, öder.

Ama ne yazık ki, büyükşehir belediyesi, sanki “borcun tamamı geçmiş yönetimin, gidin ondan alın” tavrı içinde.

İnsan kamuoyunu aydınlatırken…

“Şu şuşu projelerden şu kadar borç devraldık, şu kadarını ödedik, ödemeye şöyle şöyle devam ediyoruz” demez mi?

Bu kadar mı zor ayrıntılı bilgi vermek?

“Bizim borcumuz değil, onların borcu” diyerek geçmiş yönetimle ilgili kin ve nefreti sürdürmenin bir anlamı var mı?

O 3 proje olmasaydı

Tamam, ortada duran 6 milyarlık borç eski yönetimden kaldı.

Bu borç, hangi projelerle ilgili?

*Yuvacık Barajı

*İZAYDAŞ

*İZGAZ

Yahu bu 3 proje de şu anda Kocaeli’nin “can damarları” durumunda.

*Eski yönetim “Yuvacık Barajı”nı yaptı, yeni yönetim döneminde su sıkıntısı çekilmiyor.

*Eski yönetim “İZAYDAŞ”ı yaptı, yeni yönetim döneminde “tehlikeli atık ve evsel atık yakma” sıkıntısı çekilmiyor.

*Eski yönetim “İZGAZ”ı yaptı, yeni yönetim döneminde en ücra köylerde dahi doğalgaz kullanılıyor.

Olayları bir de şu yönleriyle değerlendirmek lazım.

Borçlar, bu 3 projeden mi?

Evet, bu 3 projeden…

Bu projeler yapılmasaydı, geçen dönemden borç kalmayacak mıydı?

Kalmayacaktı…

O dönemde yapılmasaydı, bu projeler yeni dönemde yapılacaktı, yapılmak zorundaydı, bu kez yeni yönetim bedelini ödeyip yaptıracaktı veya eski yönetim gibi borçlanacaktı.

Konuyu bu yönüyle değerlendirirsek, büyükşehir belediyesi yeni yönetiminin “borç konusuna” bakış açısı yanlış!

Üç projeyi de hazır bulmuş…

Üç proje de tıkır tıkır çalışıyor…

Sanki yeni yaptırmış ve borcunu ödüyor gibi, kalan borçları ödemeliydi.

Şimdi diyecekler ki…

“Yuvacık Barajı’nda kullanılmadan akıp giden suya para ödeniyor…”

Bu sakız, yıllarca çok çiğnendi.

Her siyasi toplantıda, her mitingde dile getirildi…

Eleştirenler haklıydı.

Dereye akıp giden suyun parasının ödenmesi hataydı.

Ama aynı hatayı bugünkü iktidar da yaptı.

“Gülme komşuna, gelir başına” hesabı…

Dün, yapılan hata sonunda, dereye boşuna akan suya para ödeniyorsa…

Bugün de…

*Köprüden geçmeyen taşıtlar için…

*Uçağa binmeyen yolcular için…

*Hasta olmayan hastalar için…

Yatırımcı firmalara para ödeniyor.

Hem de dün ödenenin kat kat fazlası!

Dün, “su alım garantili baraj” yapıldıysa…

Bugün de, “taşıt geçiş garantili” köprü, “yolcu uçuş garantili” havaalanı ve “hasta garantili” hastane yapıldı.

Bugün yapılanların borçları da onlarca yıl sürecek.

Şimdi, 20-30 yıl sonraki yönetimler de bugünkü iktidarı mı suçlasın?

“Bu borç bizim değil, onların” mı desin?

Açık söyleyeyim…

Ben, borçlar konusunda “gayri ciddi” yapılan açıklamayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne yakıştıramadım.

Büyükşehir belediyesi, “eski yönetimden kalan borç” takıntısından artık kurtulmalı!

Sirmen, kurultayda ısrarlı

Geçenlerde “eski demiryolu hattı” konusunu konuşurken araya CHP kurultayını da sokuşturduk.

Sirmen, CHP’nin ne yapıp edip olağanüstü kurultaya gitmesi konusunda ısrarlı.

Şöyle diyor:

“Cumhurbaşkanı adayı olmadığı zaman, Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı bitmişti. Bir genel başkan, basit gerekçelerle adaylıktan kaçamaz. Neymiş? Partili cumhurbaşkanı olmazmış… Kılıçdaroğlu adaylıktan kaçmıştır, bunun bedelini ödemelidir. Kurultay yapılmalıdır. Her kurultay partiye dinamizm getirir. Kurultay yapılmalı, tartışma bitmelidir. Tabana güveniyorsa, zaten sorun yok, tekrar seçilir. Yönetimdeki üç beş ismi değiştirmekle bu iş olmaz!”

İyi Parti, iyi yolda mı?

Son kurultayda, kentimizden iki önemli isme,Ruhittin Sönmez ve Cumali Durmuş’a genel idare kurulunda veya genel disiplin kurulunda yer verilmedi.

Lütfü Türkkan’ı saymıyorum, kendisi her ne kadar Kocaeli milletvekili ise de Kocaelili değil.

Kim girdi genel idare kuruluna?

Ali Türkşen…

Ucundan köşesinden Kocaelili olduğunu ancak aday gösterildikten sonra hatırlayan eski asker Ali TÜrkşen…

Ne dersiniz, İyi Parti iyi yolda mı?

İyi Parti, çıktığı bu yolda yürüyebilir mi?