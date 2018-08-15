Ağustos Şampiyonları

Süper Ligin tamamlanması ile birlikte gözler yaz turnuvalarına çevrildi. 6-11 Ağustos 2018 tarihlerinde iki uluslararası turnuva ile başladığımız Ağustos ayında toplam beş organizasyon gerçekleştirilecek.

Çanakkale’de bu yıl 26.’sı düzenlenen Troya Uluslararası Açık Satranç Turnuvasında 9 ülkeden toplam 376 sporcu mücadele etti. İsviçre Sistemi ile dokuz tur üzerinden eşlendirilen turnuvada 2014 kuvvet ortalamasına sahip A Kategorisinde FM Orkhan Eminov (Denizli) 7,5 puanla birinci, IM Morteza Darban (İran) 7 puanla ikinci, GM Davit Benidze (Gürcistan) 6,5 puanla üçüncü oldu.

Malatya’da bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Altın Kayısı Açık Satranç Turnuvası 11 ülkeden 555 sporcunun katılımı ile beş kategoride oynandı. İsviçre Sistemi ile dokuz tur üzerinden eşlendirilen turnuvada A Kategorisinde GM Konstantine Shanava (Gürcistan) 7,5 puanla birinci, 7 puan ve averajla IM Nima Javanbakht (İran) ikinci, FM Gasimov Parviz (Azerbaycan) ise üçüncü sırada yer aldı.

Geleneksel hale gelen Çanakkale ve Malatya’daki uluslararası turnuvaların tamamlanması, 12 Ağustos Pazar günü başlayan Keşan Açık Satranç Turnuvası ile Burdur Gölü Uluslararası Açık Satranç Turnuvasının 17 Ağustos Cuma günü tamamlanmasının ardından sporcularımızın rotası 27 Ağustos - 1 Eylül 2018 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek Başkent Üniversitesi Uluslararası 3. Açık Satranç Turnuvasına çevrilecek.

İsviçre’den satranç dolu günler dileğiyle.

Kısa… Kısa…

>>> Dünya Gençler Satranç Şampiyonası 4 - 16 Eylül 2018 tarihlerinde Kocaeli’de düzenlenecek.

>>> Dünya Satranç Olimpiyatı 23 Eylül - 6 Ekim 2018 Tarihlerinde Gürcistan’ın Batum şehrinde düzenlenecek. Olimpiyatta IA Aykut İlker Mete (Kocaeli), IA Fahri Karabay (İzmir), IA Atilla Gürmen (Muğla), IA İsmail Çalışkan (Bursa), IA Ahmet Uçtu (Balıkesir) ve FA Yücel Yıldırım (Bolu) hakem olarak görev yapacaklar.

>>> 3. Uluslararası Başkent Üniversitesi Açık Satranç Turnuvası 27 Ağustos - 1 Eylül 2018 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsün'nde düzenlenecek.

>>> İstanbul Uluslararası Açık Satranç Turnuvası 2-8 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenecek.

>>> Hatay Büyükşehir Belediyesi Açık Satranç Turnuvası 2-8 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenecek.

>>> Mersin Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Açık Satranç Turnuvası 9-15 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenecek.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

OYUN KÜTÜPHANESİ :

** Saint Louis Hızlı Satranç Turnuvası

(11 - 16 Ağustos 2018/USA)

GM So, Wesley (ELO 2780/USA - 1993 Doğumlu)

GM Mamedyarov, Shakhriyar (ELO 2801/AZE - 1985 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fc4 Af6 4.Ac3 Axe4 5.Axe4 d5 6.Fd3 dxe4 7.Fxe4 Fd6 8.0–0 0–0 9.Ke1 Fg4 10.h3 Fh5 11.g4 Fg6 12.d3 f5 13.gxf5 Fxf5 14.Fxf5 Kxf5 15.Fe3 Fc5 16.Fxc5 Vd5 17.Ad2 Vxc5 18.Ae4 Ve7 19.c3 Kaf8 20.Vb3+ Sh8 21.Vxb7 Ad8 22.Vb4 Vh4 23.Ag3 Kf4 24.Ke4 Ae6 25.Kxf4 exf4 26.Ke1 a5 27.Ve4 Ag5 28.Ve7 Sg8 29.Ke4 Axh3+ 30.Sg2 Ag5 0–1

** Saint Louis Hızlı Satranç Turnuvası

(11 - 16 Ağustos 2018/USA)

GM Anand, Viswanathan (ELO 2768/IND - 1969 Doğumlu)

GM Nakamura, Hikaru (ELO 2777/USA - 1987 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 Af6 4.d3 Fc5 5.0–0 Ad4 6.Axd4 Fxd4 7.c3 Fb6 8.Aa3 c6 9.Fa4 d6 10.Ac4 Fc7 11.Fb3 h6 12.Ae3 d5 13.exd5 cxd5 14.d4 e4 15.f3 Vd6 16.g3 0–0 17.fxe4 dxe4 18.Af5 Fxf5 19.Kxf5 Kae8 20.Fe3 h5 21.Ff4 Vd7 22.Kxf6 gxf6 23.Fxc7 Vxc7 24.Vxh5 e3 25.Vg6+ Sh8 26.Vxf6+ Sg8 27.Vg6+ Sh8 28.Vh6+ Sg8 29.Fc2 f5 30.Fb3+ Kf7 31.Ke1 Ve7 32.Vg6+ Sf8 33.Vxf7+ Vxf7 34.Fxf7 Sxf7 35.Sg2 1–0

** Saint Louis Hızlı Satranç Turnuvası

(11 - 16 Ağustos 2018/USA)

GM Nakamura, Hikaru (ELO 2777/USA - 1987 Doğumlu)

GM So, Wesley (ELO 2780/USA - 1993 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.d4 exd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 Fb4 6.Axc6 bxc6 7.Fd3 d5 8.exd5 cxd5 9.0–0 0–0 10.Fg5 c6 11.Aa4 h6 12.Fh4 Fe6 13.c3 Fd6 14.Fc2 Ke8 15.Vd3 g5 16.Fg3 Fxg3 17.hxg3 Vd6 18.Vd4 Fg4 19.Kfe1 Fe2 20.Ac5 Ke7 21.Ab3 Kae8 22.Vc5 Vxc5 23.Axc5 Ad7 24.Ab3 Ab6 25.Ad4 c5 26.Af5 Ke6 27.b4 cxb4 28.cxb4 Fh5 29.Axh6+ Sf8 30.Kxe6 fxe6 31.g4 Ff7 32.Fd3 Kc8 33.Axf7 Sxf7 34.a4 Kc3 35.Fe2 Ac4 36.b5 Aa5 37.g3 e5 38.Sg2 Kc2 39.Fd3 Kd2 40.Ff1 Kc2 41.Kd1 Se6 42.Fd3 Kb2 43.Ff5+ Sd6 44.Fe4 d4 45.Kc1 Ke2 46.Fd3 Ka2 47.Kc8 Kxa4 48.f4 Ka2+ 49.Sf3 Ab3 50.Kc6+ Se7 51.Se4 exf4 52.gxf4 gxf4 53.Sxf4 Kf2+ 54.Se5 Kg2 55.Kc7+ Sd8 56.Kxa7 Kxg4 57.b6 Kg5+ 58.Sd6 Sc8 59.Fe4 1–0

** Saint Louis Hızlı Satranç Turnuvası

(11 - 16 Ağustos 2018/USA)

GM Caruana, Fabiano (ELO 2615/USA - 1992 Doğumlu)

GM Mamedyarov, Shakhriyar (ELO 2801/AZE - 1985 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Af6 5.0–0 Axe4 6.d4 b5 7.Fb3 d5 8.dxe5 Fe6 9.Abd2 Ac5 10.c3 Fe7 11.Fc2 d4 12.Ab3 d3 13.Fb1 Axb3 14.axb3 Ff5 15.b4 0–0 16.h3 Vd7 17.Ff4 Kfd8 18.g4 Fg6 19.Fg3 h5 20.Ad2 hxg4 21.hxg4 Axb4 22.cxb4 Fxb4 23.Fa2 c5 24.e6 fxe6 25.Af3 c4 26.Ae5 Ve8 27.Sg2 Kd5 28.f3 Kad8 29.Kh1 Fd6 30.Ve1 d2 31.Ve3 Fc2 32.Kad1 Fxd1 33.Kxd1 Fxe5 34.Fxe5 Kd3 35.Ve4 K8d5 36.Fb1 Vf7 37.Fxd3 Kxd3 38.Va8+ Vf8 39.Vxf8+ Sxf8 40.Fc3 Se7 41.Sf2 g6 42.Kxd2 Kxd2+ 43.Fxd2 Sd6 44.Fb4+ Sd5 45.Se3 Se5 46.Fd2 Sd5 47.f4 Sc5 48.Se4 b4 49.Se5 a5 50.Sxe6 Sd4 51.f5 gxf5 52.gxf5 Sd3 53.Ff4 a4 54.f6 b3 55.f7 c3 56.bxc3 1–0

SATRANCIN BÜYÜSÜ :

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap : 1.Af6+ exf6 2.Vxf7#