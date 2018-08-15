Önce, “ulusal birlik”

Uluslar arası siyaset, “Ulusal Güç” ile doğru orantılıdır.

Ulusal Gücün varsa, uluslar arası siyasette başarılı olabilirsin.

Ulusal Güç;

Ülkenin ekonomik gücü,

Bilim ve teknoloji gücü,

Silahlı kuvvetlerin gücü,

Halkın moral gücü,

İle tanımlanır.

Dış borçları süratle artan bir ülkeyiz. Borcu borçla ödemeye çalışıyoruz! Üstelik, dolar ve Euro’daki artışlarla ekonomimiz çöküyor. Çünkü, “reel sektör” diye nitelediğimiz “üretim sektörü” üretim girdilerinin yaklaşık yüzde 52’sini başka ülkelerden dolar ve Euro ile satın alıyor.

“Yap-İşler-Devret” yöntemi ile yapılan köprü, otoyol ve havaalanları için yabancı şirketlere dolarla borçlanıyoruz!

Enerjide yüzde 90’nın üzerinde dışa bağımlıyız ve dolarla ödüyoruz! Doğalgaz’a yapılan ve kış koşullarında acısını çekeceğimiz yüzde 49 zam neden yapıldı sanıyorsunuz?

“Üretim ekonomisi” yerine “Rant ekonomisi” ile birilerini zengin ederken, kentlerimizi beton yığınına çeviriyor, alt yapıda sınıfta kalıyoruz!

ile birilerini zengin ederken, kentlerimizi beton yığınına çeviriyor, alt yapıda sınıfta kalıyoruz! Bilimsel araştırma ve geliştirme (AR-GE)’de dünyanın en gerilerinde kalıyoruz. En çok bilimsel ve teknik buluş yapan ülkeler zenginleşebiliyor!

BOR başta olmak üzere, değerli madenlerimizi “teknolojik” bir üretimle değerlendiremiyoruz!

başta olmak üzere, değerli madenlerimizi “teknolojik” bir üretimle değerlendiremiyoruz! İlköğretimden üniversite öğretimine kadar, “nitelikli insan” yetiştirmede başarısız bir ülkeyiz.

Ülkede egemen olan ekonomik düzen nedeniyle, yoksulluk da hızla artıyor! Enflasyon, ücretli ve sabit gelirli yurttaşları yoksullaştırıyor!

Silahlı kuvvetlerimiz, “KUMPASLAR” ile perişan edildi. “15 Temmuz darbe girişimi de tuz biber ekti. Üstelik, “Stratejik ortak”, “dost ve müttefik” dediğimiz ABD’ye modern silahlar konusunda muhtacız! ABD ise, bizi köşeye sıkıştırıyor ve sömürüyor! Üstelik, ülkemizi “terörle terbiye” ediyor!

ediyor! Hepsi bir yana; son 16 yıllık AKP iktidarı, bu ülke insanının karpuz gibi ikiye böldü! Bu ülkenin yarısına sahip çıkan Erdoğan, diğer yarısını “hasım, terör yanlısı” olarak görüyor ve suçluyor! Bu koşullar altında “ULUSAL BİRLİK” olabilir mi? Halkta “MORAL GÜÇ” kalır mı?

ABD ve yandaşı “Küresel Güçler” Türkiye’nin içinde bulunduğu koşulları çok iyi biliyor! Bunun için Rahip Brunson’a ihtiyaçları yok! Bu ülkede “yerli-yabancı” pek çok istihbarat adamları var!

“Al Papazı, ver bizim papazı” siyasetiyle de bu iş çözülmez! Çünkü, her iki papaz da ABD’nin hizmetinde!

ABD yönetimi “Küresel Ekonomik Güç” ve bunun ayrılmaz parçası “İSRAİL’in” SİYASAL TETİKÇİSİ olarak hizmet veriyor! Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) bu amaçla oluşturuldu. Ortadoğu’ya demokrasi getirmek” palavrası ile Ortadoğu’yu ve Kuzey Afrika’yı kan gölüne çevirip parçaladılar! Suriye, Irak, Türkiye ve İran’dan koparılacak parçalarla “İsrail güdümünde bir uydu devlet” oluşturmak hedefindeler!

Yakın Asya’da “Rusya, İran ve Çin” öncelikli yeni bir rakip istemiyor Küresel Düzen! Bu nedenle “İran’a Ambargo” uygulanırken, “dışa bağımlı bir ekonomik düzeni” olan Türkiye’yi de dize getirmeye çalışıyorlar!

Peki ne yapmalı?

Önce, “ULUSAL BİRLİK” sağlanmalı! Bu görev, öncelikle Erdoğan’a düşüyor! “Bütün ulusun Cumhurbaşkanı” olmayı başarmalı ve “düşman yaratma” yanlışından dönmelidir!

olmayı başarmalı ve “düşman yaratma” yanlışından dönmelidir! İkincisi; “İsraf ve rant” ekonomisinden “Üretim” ekonomisine dönülmelidir! Başkalarının projesi, başkalarının parası ve yabancı büyük firmalarla yapılan ve ekonomimizi çok yönlü çökerten, “Yap-İşlet-Devret” modeli “sözde Mega projeler” den vazgeçilmeli, “ulusal kaynaklarla” üretime dönülmelidir.

modeli “sözde Mega projeler” den vazgeçilmeli, “ulusal kaynaklarla” üretime dönülmelidir. Üçüncüsü; “Ulusal İtibar” saraylarla sağlanamaz! Ulusal itibar, onlarca lüks otomobil ve yüzlerce koruma ile “Cuma Namazı gösterileriyle sağlanamaz!

Son söz;

Ulusal sorunların çözümü, ULUSAL BİRLİK ile mümkündür!