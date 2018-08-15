ABD’nin seçenekleri tükeniyor

“Papaz’ı vermezsen sana yaptırım uygularım haa….” diyen zihniyet, artık dişlerini geçirebileceğin bir ülke yok karşında…

En sonda söyleyeceğimi en başta yazmak istedim…

Zira kabullenemeyeceğimiz bir saldırı ile karşı karşıyayız. ABD’nin ülkemize başlattığı resmi savaşın tam anlamıyla içindeyiz. Kabul etmek çok zor. Çünkü hukuk dışında yürüyen bir ABD ile belki de İslam ümmetinin son kalesi olan Türkiye var er meydanında…

Bir de arkada sinsice bekleyen İsrail…

Burada hedefte sadece bir kişi yok. Rahip Brunson işin sadece bahanesi. Hedef biliyoruz ki Türkiye…

Bu topraklar…

Yani vatan…

İdam edilen Menderes’in yaşadıklarını biliyoruz, idamı ile hedeflenen bizzat kendisi miydi?

ABD’nin hemen her fırsatta uyguladığı ambargonun hedefi beyhude bir ademoğlu muydu?

Ekonomik olarak memleketin adam olmaya başladığı dönemde ülkenin üzerine 28 Şubat balyozu inerken hedef Erbakan mıydı?

Biliyoruz ki adamların gözleri bu topraklarda.

Bu bin yıllık meselede, geçmişten bu yana yaşananlar ışığında tecrübeyle sabittir ki, bu milleti topla, tüfekle öyle kolay alt edemezsiniz.

Tarihe bakın…

Çanakkale’yi, kurtuluş mücadelesini, 15 Temmuz’u unutmayın…

Özgürlüğün bedelini canlarıyla ödeyenleri hatırlayın.

O yüzden bizi birbirimize düşürmek, ellerindeki tek enstrüman. Bunu yapmalarına asla izin vermeyeceğiz…

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ABD, aslında kendini bu çıkışı ile açığa çıkarmıştır. Trump, uygulamaya aldığı bu yaptırım kararları ile; her türlü belgesi ortada olan Fethullah Gülen’i, Türkiye’ye iade etmeyerek ülkesinde yargılanmasının önüne geçmesi ile FETÖ’nün, 17-25 Aralık operasyonlarının ve hatta 15 Temmuz darbe kalkışmasının arkasında bizzat bulunduklarını da kabul etmiştir.

Bugün yaptırımlarla bizi alt edeceğini düşünen, döviz kurları üzerinden Türkiye’ye ‘hasta adam’ yaftasını vurmak isteyenler, yine boşa kürek sallayacaklar.

Şurası kesin ki; ABD için artık Türkiye’nin, Türk milletinin hakkından gelmek için seçenek sayısı artık bitmek üzere. İngiltere menşeli FETÖ gibi bir organizasyonla sağladıkları yapılanma ile bu işi yapmak istediler:

Başaramadılar…

Ardından MİT Başkanı’nı aldırmak, sonrasında işin ucunu daha yukarılara götürmek istediler:

Başaramadılar…

Bu onları kesmedi, yine FETÖ eli ile bu kez 17-25 Aralık operasyonunu tertiplediler:

Başaramadılar:

Baktılar ki, FETÖ’nün hainleri üniformalarını kaybedecek, ABD’nin emri ile son bir can havli ile 15 Temmuz’u peydahladılar:

Yine başaramadılar…

Beyler, Cumhurbaşkanımız “Topunuz gelin” derken Allah’tan sonraki tek güvencesi olan bu millet ‘ölüm stajı’nı 15 Temmuz’da yaptı. Eğer vatana ve al bayrağa sahip çıkmak için ölmek icap ederse bu seve seve yapılır.

Sadece küçük bir hatırlatma…