İşte alın size amatör futbolda transferin sonucu...

İsmi üzerinde…

Amatör…

32 yıldır defalarca yazıyorum…

Önceleri bu kadar değildi…

Ama artık işin cılkı çıktı…

Amatörler, profesyonellerden daha çok transfer parası almaya başladı…

Bu çılgınlığa kimsenin de dur dediği yok…

***

BAL…

Yani Bölgesel Amatör Lig’de bazı futbolcular, 3.Lig ve 2.Lig futbolcularından daha fazla para alıyor…

Düşünün, bir zamanlar dünyanın konuştuğu futbolcular Jaba ve Alanzinho bile Gebzespor ve Sinopspor amatör takımlarında forma giydi…

Dedim ya…

Cılkı çıktı…

***

Sonuç…

Dün iki haber geldi masamıza…

Sultanorhanspor faaliyetlerini durdurdu…

Kulübü kapatıyor…

Aynı şekilde Gebze Arapçeşme takımı da havlu attı…

Bunun arkası da çorap söküğü gibi gelecek…

Piyasanın durumuna göre adım atan kulüpler, işte böyle birer ikişer kapanmaya mahkum…

***

Bu kentte parayla yol alan müessese takımlarını bir hatırlayın…

Petkim…

Kağıtspor…

Petrolofisi…

Zamanında paraya para demeyen bu kulüpler, şimdi neredeler?..

***

Müesseseler kapandı…

Kulüpler bitti…

Şimdi sırada belediyeler var…

Yarın bir gün küçük belediyeler kapanacak…

Yeni sistem bunu dayatıyor…

Ben o zaman göreceğim belediyesporları…

Göreceksiniz…

Tek bir valilik ve büyükşehir belediyesi kalacak, onlar da birleştirilerek tek seçimli bir sistem uygulanacak…

Amerika’daki gibi…

O zaman ben göreceğim BELEDİYESPOR’lar ne yapacak?..

***

İşte Kocaelispor’un durumu…

Yine siyasilerden destek alıyor ve yine belediyesiz olamıyor…

Brisa…

Tüpraş…

Pirelli…

Ford…

Dünya devi şampiyonalar ve takımlara sponsor olurken, adeta gözümüzün içine baka baka, Kocaelispor ve Kocaeli sporuna bir kuruş vermezken, yardım kampanyası başlatan kentin büyükleri halkı göreve çağırıyor…

Vatandaş da çok ilgileniyor ya…

Zaten imanı gevremiş…

Adamın işi gücü yok, evine ekmek götüremiyor, eski pisliklerin borçlarını ödemek için çoluğunun çocuğunun rızkını verecek…

***

Yahu arkadaş, neden gidemiyorsunuz fabrikalara…

Neden yardım alamıyorsunuz dev kartellerden…

Neden korkuyorsunuz?..

Kendinize güldürmeyin artık…

Millet size açık açık gülüyor…

Bu kadar kartel bu kentte varken, halka gidip, 3-5 kuruş para istemek doğru bir şey mi?..

***

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar ve ben inanıyorum ki bu kentte 10. köyü de bilenler ve orada bir araya gelecek olanlar var…

52 yıldır buradayız tabii ki…

Şimdi vur patlasın çal oynasın gidiyorsunuz…

Yarın biz yine burada olacağız ama bakalım siz nerede olacaksınız?..

İnsanlar hak ettiği gibi yönetilir…