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Makale Yazısı-Dün 17:45 TSİ

Hangi ürünlerin Amerikan olduğunu biliyor musunuz?

Mesut Akbulut

Mesut Akbulut

ABD, Türkiye’yi zor durumda bırakmak, ekonomik olarak çökertmek için yaptırımlar yapıyor…

Dolar 4 liradan 7 lira seviyesine kadar çıktı…

Şu sıralar ABD’nin mallarına boykot çağrısı yapılıyor…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşmasında, "Dışarıdan dövizle aldığımız her ürünün daha iyisini üretip dışarı satacağız. Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız Onların iPhone'u varsa, öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var, Vestel var." Dedi…

Yani açıkça boykot çağrısı yaptı…

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Günlük yaşantımızda bizimle beraber olan ve bildiğimiz yada bilmediklerimiz arasında yer alan markalar.

Bir çoğumuz halen hangi markanın kime ait olduğu hakkında bir fikri yok.

Amerikan ürünler listesi nedir?

Hangi markalara Amerika’ya aittir?

helalplatform.com’u inceledim…

Amerikan markalarını liste halinde vermiş…

Liste epeyce kabarık…

Amerika, bu kez ileri gitti…

Türkiye’yi ekonomik yönden diz çöktürmeye çalışıyor…

Bunu kabul etmek mümkün değil…

Tam bağımsız bir Türkiye için hepimizin üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım…

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İŞTE AMERİKA ÜRÜNLERİ LİSTESİ; 

GİYİM SEKTÖRÜ

Timmy Hilfiger
Nike
Adidas
Vakko
Polo Ralph Lauren
Parizyen
Müjde
Hugo Boss
Calvin Klein
Levi’s
Timberland
Lumberjack
Giorgio Armani
Lee

GIDA SEKTÖRÜ

Danone
Maggi
Nestle
Nescafé
Nesquik
Jacobs
Banana
McDonald’s
Burger King
Knorr
Calve
Komili
Becel
Sırma
Rama
Sana
First Sakız
Falım
Kraft
Fritolay
Milka
Ruffles
Doritos
Lays
Cheetos

İÇECEK SEKTÖRÜ

Coca Cola
PEPSİ
Yedigün
Sprite
Fanta
Schweppes
Damla Su
Sırma
Hayat
Danone
Nestle
Cappy Meyve Su
Sensun
Erikli
Akmina

TEMİZLİK SEKTÖRÜ

Ace (Çamaşır Suyu)
Air Wick
Ajax
Aldays
Alo (Çamaşır Tozu)
Ariel (Çamaşır Tozu)
Axe
Blendax (Şampuan)
Calgon
Carrefour
Cıf
Clear (Şampuan)
Clit Bang
Clin
Colgate
Dettol
Domestos (Çamaşır Suyu)
Dixi
Diadermine
Dove
Elidor (Şampuan)
Fa
Fairy
Finish
Head & Shoulders
Henkel
Hacı Şakir
Ipana (Diş Macunu)
Jhonsons Baby
Loreal (Şampuan)
Lux
Max Factor
Nıvea
Omo (Çamaşır Tozu)
Oral-B
Orkıd (Özel)
Palmolive
Pantene (Şampuan)
Prıma (Bebek Bezi)
Rejoıce (Şampuan)
Persil
Perwoll
Prill
Prima
Protex
Rejoice
Rexona (Şampuan)
Rinso (Çamaşır Tozu)
Schwarzkopf
Sensodyne
Signal (Diş Macunu)
Syoss
Unilever
Viecnetta
Vileda
Vanish
Vaseline
Veet
Vim
Yumoş

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ

IBM
Intel
Dell
Nokia
Icq
IPhone
Windows

İŞTE TÜRK ÜRÜNLERİ LİSTESİ; 

GİYİM SEKTÖRÜ

LC Waikiki

Kiğılı

Hatemoğlu

David Ginola

Jakamen

Damat

Koton

Süvari

İmza

Zeyrek

AYAKKABI SEKTÖRÜ

Kinetix

Gezer

Scooter

Polaris

Aydi

King Paulo

Forelli

Lescon

YDS Ayakkabı

GIDA SEKTÖRÜ

Torku

Afia Gıda

Şölen

Eriş Gıda

Ülker

Kristal

Vip Kahve

Cafe Crown

Sek

Pehlivan Helva

Burcu Salça

Selva

Aytaç

Kevser

Tariş

Zade

Oruçoğlu

Onsa

Eti

Pınar

Sütaş

Kaanlar

Lezita

Danet

Tadelle

Erpiliç

Keskinoğlu

İÇECEK SEKTÖRÜ

Uludağ

Kristal

Hamidiye Su

Fuska Su

Kayışdağı Su

Aytaç su

Niğde Gazozu

Beypazarı Maden Suyu

Kızılay

Doğanay

Nazo

Aroma

Meyöz

Hünkar Gazoz

Torku Osmanlı Şerbetleri

Didi

Doğuş Çay

Meysu

TEMİZLİK SEKTÖRÜ

Naturalive

Spumy

Maranki

Faber

Bioxin

Et Matik

Komili

ABC

Tek

Alfa

Duru

Dalin

Otacı

Ersağ

Biobelinda

Hayat

Evyap

İdil

Aromel

Papia

Duru

Pearly

Emotion

Familia

Arko

Babysmile

Privacy

Teno

Evy Baby

Celebre

First Klass

Molfix

Evy Lady

Babyısh

Bellissima

Molped

Gibbs

Saten

Bingo

Fax

Match

Test

Activex

Sür Kov

Sanino

ISLAK MENDİL VE HAVLU

Promess

Bebem

Miray

Joly

Rozi

Gülsuyu

Hayat ıslak mendil

Tex

Mintax

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ

Telekom

Vestel

Casper

Bip

Bimeks

Vatan Bilgisayar

Kaan Telefon

Arçelik

Beko

Arzum

King

Sinbo

Gold Master

OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Emin Otomotiv

Fuzul Otomotiv

Otokar

BMC

TEMSA

YERLİ MARKA MARKETLER

Mahalle Bakkalı

Bim

Şok

Biçen

Burda

Show

Bizim

Çağrı

Rammar

Selam

Happy Center

A101

Onur

Uyum

Kim

YERLİ BEBEK BEZİ MARKALARI

Sleepy (Eruslu Sağlık Ürünleri)

Molfix (hayat Kimya)

Pine Bebek bezi (Arkan Kağıtçılık)

Baby Star (Yıldız holding)

Komili Bebe (Yıldız holding)

Evy Baby (Evyap)

BabyNeo

Canbebe (Yabancılara satıldı)

Jenny & Willy (BİM

YERLİ CEP TELEFONU MARKALARI

General Mobile

Casper

Reeder

Teknosa

Escort

Sunny

Piranha

Trident

Victor

Quatro

Dark

Excon

BB Mobile

Türk Telekom

Kaan Telefon

Vestel

Turkcell

Anka Telefon

Aselsan

Tübitak

# DİĞER MAKALELERİ

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