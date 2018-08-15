Hangi ürünlerin Amerikan olduğunu biliyor musunuz?

ABD, Türkiye’yi zor durumda bırakmak, ekonomik olarak çökertmek için yaptırımlar yapıyor…
Dolar 4 liradan 7 lira seviyesine kadar çıktı…
Şu sıralar ABD’nin mallarına boykot çağrısı yapılıyor…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşmasında, "Dışarıdan dövizle aldığımız her ürünün daha iyisini üretip dışarı satacağız. Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız Onların iPhone'u varsa, öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var, Vestel var." Dedi…
Yani açıkça boykot çağrısı yaptı…
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Günlük yaşantımızda bizimle beraber olan ve bildiğimiz yada bilmediklerimiz arasında yer alan markalar.
Bir çoğumuz halen hangi markanın kime ait olduğu hakkında bir fikri yok.
Amerikan ürünler listesi nedir?
Hangi markalara Amerika’ya aittir?
helalplatform.com’u inceledim…
Amerikan markalarını liste halinde vermiş…
Liste epeyce kabarık…
Amerika, bu kez ileri gitti…
Türkiye’yi ekonomik yönden diz çöktürmeye çalışıyor…
Bunu kabul etmek mümkün değil…
Tam bağımsız bir Türkiye için hepimizin üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım…
İŞTE AMERİKA ÜRÜNLERİ LİSTESİ;
GİYİM SEKTÖRÜ
Timmy Hilfiger
Nike
Adidas
Vakko
Polo Ralph Lauren
Parizyen
Müjde
Hugo Boss
Calvin Klein
Levi’s
Timberland
Lumberjack
Giorgio Armani
Lee
GIDA SEKTÖRÜ
Danone
Maggi
Nestle
Nescafé
Nesquik
Jacobs
Banana
McDonald’s
Burger King
Knorr
Calve
Komili
Becel
Sırma
Rama
Sana
First Sakız
Falım
Kraft
Fritolay
Milka
Ruffles
Doritos
Lays
Cheetos
İÇECEK SEKTÖRÜ
Coca Cola
PEPSİ
Yedigün
Sprite
Fanta
Schweppes
Damla Su
Sırma
Hayat
Danone
Nestle
Cappy Meyve Su
Sensun
Erikli
Akmina
TEMİZLİK SEKTÖRÜ
Ace (Çamaşır Suyu)
Air Wick
Ajax
Aldays
Alo (Çamaşır Tozu)
Ariel (Çamaşır Tozu)
Axe
Blendax (Şampuan)
Calgon
Carrefour
Cıf
Clear (Şampuan)
Clit Bang
Clin
Colgate
Dettol
Domestos (Çamaşır Suyu)
Dixi
Diadermine
Dove
Elidor (Şampuan)
Fa
Fairy
Finish
Head & Shoulders
Henkel
Hacı Şakir
Ipana (Diş Macunu)
Jhonsons Baby
Loreal (Şampuan)
Lux
Max Factor
Nıvea
Omo (Çamaşır Tozu)
Oral-B
Orkıd (Özel)
Palmolive
Pantene (Şampuan)
Prıma (Bebek Bezi)
Rejoıce (Şampuan)
Persil
Perwoll
Prill
Prima
Protex
Rejoice
Rexona (Şampuan)
Rinso (Çamaşır Tozu)
Schwarzkopf
Sensodyne
Signal (Diş Macunu)
Syoss
Unilever
Viecnetta
Vileda
Vanish
Vaseline
Veet
Vim
Yumoş
TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ
IBM
Intel
Dell
Nokia
Icq
IPhone
Windows
İŞTE TÜRK ÜRÜNLERİ LİSTESİ;
GİYİM SEKTÖRÜ
LC Waikiki
Kiğılı
Hatemoğlu
David Ginola
Jakamen
Damat
Koton
Süvari
İmza
Zeyrek
AYAKKABI SEKTÖRÜ
Kinetix
Gezer
Scooter
Polaris
Aydi
King Paulo
Forelli
Lescon
YDS Ayakkabı
GIDA SEKTÖRÜ
Torku
Afia Gıda
Şölen
Eriş Gıda
Ülker
Kristal
Vip Kahve
Cafe Crown
Sek
Pehlivan Helva
Burcu Salça
Selva
Aytaç
Kevser
Tariş
Zade
Oruçoğlu
Onsa
Eti
Pınar
Sütaş
Kaanlar
Lezita
Danet
Tadelle
Erpiliç
Keskinoğlu
İÇECEK SEKTÖRÜ
Uludağ
Kristal
Hamidiye Su
Fuska Su
Kayışdağı Su
Aytaç su
Niğde Gazozu
Beypazarı Maden Suyu
Kızılay
Doğanay
Nazo
Aroma
Meyöz
Hünkar Gazoz
Torku Osmanlı Şerbetleri
Didi
Doğuş Çay
Meysu
TEMİZLİK SEKTÖRÜ
Naturalive
Spumy
Maranki
Faber
Bioxin
Et Matik
Komili
ABC
Tek
Alfa
Duru
Dalin
Otacı
Ersağ
Biobelinda
Hayat
Evyap
İdil
Aromel
Papia
Duru
Pearly
Emotion
Familia
Arko
Babysmile
Privacy
Teno
Evy Baby
Celebre
First Klass
Molfix
Evy Lady
Babyısh
Bellissima
Molped
Gibbs
Saten
Bingo
Fax
Match
Test
Activex
Sür Kov
Sanino
ISLAK MENDİL VE HAVLU
Promess
Bebem
Miray
Joly
Rozi
Gülsuyu
Hayat ıslak mendil
Tex
Mintax
TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ
Telekom
Vestel
Casper
Bip
Bimeks
Vatan Bilgisayar
Kaan Telefon
Arçelik
Beko
Arzum
King
Sinbo
Gold Master
OTOMOTİV SEKTÖRÜ
Emin Otomotiv
Fuzul Otomotiv
Otokar
BMC
TEMSA
YERLİ MARKA MARKETLER
Mahalle Bakkalı
Bim
Şok
Biçen
Burda
Show
Bizim
Çağrı
Rammar
Selam
Happy Center
A101
Onur
Uyum
Kim
YERLİ BEBEK BEZİ MARKALARI
Sleepy (Eruslu Sağlık Ürünleri)
Molfix (hayat Kimya)
Pine Bebek bezi (Arkan Kağıtçılık)
Baby Star (Yıldız holding)
Komili Bebe (Yıldız holding)
Evy Baby (Evyap)
BabyNeo
Canbebe (Yabancılara satıldı)
Jenny & Willy (BİM
YERLİ CEP TELEFONU MARKALARI
General Mobile
Casper
Reeder
Teknosa
Escort
Sunny
Piranha
Trident
Victor
Quatro
Dark
Excon
BB Mobile
Türk Telekom
Kaan Telefon
Vestel
Turkcell
Anka Telefon
Aselsan
Tübitak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz