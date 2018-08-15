Hangi ürünlerin Amerikan olduğunu biliyor musunuz?

ABD, Türkiye’yi zor durumda bırakmak, ekonomik olarak çökertmek için yaptırımlar yapıyor…

Dolar 4 liradan 7 lira seviyesine kadar çıktı…

Şu sıralar ABD’nin mallarına boykot çağrısı yapılıyor…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşmasında, "Dışarıdan dövizle aldığımız her ürünün daha iyisini üretip dışarı satacağız. Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız Onların iPhone'u varsa, öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var, Vestel var." Dedi…

Yani açıkça boykot çağrısı yaptı…

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Günlük yaşantımızda bizimle beraber olan ve bildiğimiz yada bilmediklerimiz arasında yer alan markalar.

Bir çoğumuz halen hangi markanın kime ait olduğu hakkında bir fikri yok.

Amerikan ürünler listesi nedir?

Hangi markalara Amerika’ya aittir?

helalplatform.com’u inceledim…

Amerikan markalarını liste halinde vermiş…

Liste epeyce kabarık…

Amerika, bu kez ileri gitti…

Türkiye’yi ekonomik yönden diz çöktürmeye çalışıyor…

Bunu kabul etmek mümkün değil…

Tam bağımsız bir Türkiye için hepimizin üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım…

İŞTE AMERİKA ÜRÜNLERİ LİSTESİ;

GİYİM SEKTÖRÜ

Timmy Hilfiger

Nike

Adidas

Vakko

Polo Ralph Lauren

Parizyen

Müjde

Hugo Boss

Calvin Klein

Levi’s

Timberland

Lumberjack

Giorgio Armani

Lee

GIDA SEKTÖRÜ

Danone

Maggi

Nestle

Nescafé

Nesquik

Jacobs

Banana

McDonald’s

Burger King

Knorr

Calve

Komili

Becel

Sırma

Rama

Sana

First Sakız

Falım

Kraft

Fritolay

Milka

Ruffles

Doritos

Lays

Cheetos

İÇECEK SEKTÖRÜ

Coca Cola

PEPSİ

Yedigün

Sprite

Fanta

Schweppes

Damla Su

Sırma

Hayat

Danone

Nestle

Cappy Meyve Su

Sensun

Erikli

Akmina

TEMİZLİK SEKTÖRÜ

Ace (Çamaşır Suyu)

Air Wick

Ajax

Aldays

Alo (Çamaşır Tozu)

Ariel (Çamaşır Tozu)

Axe

Blendax (Şampuan)

Calgon

Carrefour

Cıf

Clear (Şampuan)

Clit Bang

Clin

Colgate

Dettol

Domestos (Çamaşır Suyu)

Dixi

Diadermine

Dove

Elidor (Şampuan)

Fa

Fairy

Finish

Head & Shoulders

Henkel

Hacı Şakir

Ipana (Diş Macunu)

Jhonsons Baby

Loreal (Şampuan)

Lux

Max Factor

Nıvea

Omo (Çamaşır Tozu)

Oral-B

Orkıd (Özel)

Palmolive

Pantene (Şampuan)

Prıma (Bebek Bezi)

Rejoıce (Şampuan)

Persil

Perwoll

Prill

Prima

Protex

Rejoice

Rexona (Şampuan)

Rinso (Çamaşır Tozu)

Schwarzkopf

Sensodyne

Signal (Diş Macunu)

Syoss

Unilever

Viecnetta

Vileda

Vanish

Vaseline

Veet

Vim

Yumoş

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ

IBM

Intel

Dell

Nokia

Icq

IPhone

Windows

İŞTE TÜRK ÜRÜNLERİ LİSTESİ;

GİYİM SEKTÖRÜ

LC Waikiki

Kiğılı

Hatemoğlu

David Ginola

Jakamen

Damat

Koton

Süvari

İmza

Zeyrek

AYAKKABI SEKTÖRÜ

Kinetix

Gezer

Scooter

Polaris

Aydi

King Paulo

Forelli

Lescon

YDS Ayakkabı

GIDA SEKTÖRÜ

Torku

Afia Gıda

Şölen

Eriş Gıda

Ülker

Kristal

Vip Kahve

Cafe Crown

Sek

Pehlivan Helva

Burcu Salça

Selva

Aytaç

Kevser

Tariş

Zade

Oruçoğlu

Onsa

Eti

Pınar

Sütaş

Kaanlar

Lezita

Danet

Tadelle

Erpiliç

Keskinoğlu

İÇECEK SEKTÖRÜ

Uludağ

Kristal

Hamidiye Su

Fuska Su

Kayışdağı Su

Aytaç su

Niğde Gazozu

Beypazarı Maden Suyu

Kızılay

Doğanay

Nazo

Aroma

Meyöz

Hünkar Gazoz

Torku Osmanlı Şerbetleri

Didi

Doğuş Çay

Meysu

TEMİZLİK SEKTÖRÜ

Naturalive

Spumy

Maranki

Faber

Bioxin

Et Matik

Komili

ABC

Tek

Alfa

Duru

Dalin

Otacı

Ersağ

Biobelinda

Hayat

Evyap

İdil

Aromel

Papia

Duru

Pearly

Emotion

Familia

Arko

Babysmile

Privacy

Teno

Evy Baby

Celebre

First Klass

Molfix

Evy Lady

Babyısh

Bellissima

Molped

Gibbs

Saten

Bingo

Fax

Match

Test

Activex

Sür Kov

Sanino

ISLAK MENDİL VE HAVLU

Promess

Bebem

Miray

Joly

Rozi

Gülsuyu

Hayat ıslak mendil

Tex

Mintax

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ

Telekom

Vestel

Casper

Bip

Bimeks

Vatan Bilgisayar

Kaan Telefon

Arçelik

Beko

Arzum

King

Sinbo

Gold Master

OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Emin Otomotiv

Fuzul Otomotiv

Otokar

BMC

TEMSA

YERLİ MARKA MARKETLER

Mahalle Bakkalı

Bim

Şok

Biçen

Burda

Show

Bizim

Çağrı

Rammar

Selam

Happy Center

A101

Onur

Uyum

Kim

YERLİ BEBEK BEZİ MARKALARI

Sleepy (Eruslu Sağlık Ürünleri)

Molfix (hayat Kimya)

Pine Bebek bezi (Arkan Kağıtçılık)

Baby Star (Yıldız holding)

Komili Bebe (Yıldız holding)

Evy Baby (Evyap)

BabyNeo

Canbebe (Yabancılara satıldı)

Jenny & Willy (BİM

YERLİ CEP TELEFONU MARKALARI

General Mobile

Casper

Reeder

Teknosa

Escort

Sunny

Piranha

Trident

Victor

Quatro

Dark

Excon

BB Mobile

Türk Telekom

Kaan Telefon

Vestel

Turkcell

Anka Telefon

Aselsan

Tübitak