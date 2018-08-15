Toplantı sonrası yayınlanan haberlere baktım, görüntü muhteşem!

Vali Hüseyin Aksoy’un sağına ve soluna dizilmişler, boyunlarında Yeşil-Siyah atkı.

Kocaelispor’u kurtaracak “heyet-i umumiye” bir arada!

Milletvekilleri…

Siyasi parti il başkanları…

Oda başkanları…

Belediye başkanı olarak da benim görebildiğim sadece İbrahim Karaosmanoğlu…

Oturmuşlar, konuşmuşlar, Kocaelispor için “yardım kampanyası” açmaya karar vermişler.

Toplanan paralarla önce 30 milyon liralık borç ödenecek, borç ödenince transfer yasağı kalkacak, kalanıyla da transfer yapılacak.

Planlama böyle!

Morallerini bozmayayım…

Yardım kampanyası için zamanlama çok kötü.

Ekonomik kriz gelmiş ülkemizin üzerine çökmüş, milletin soluk alacak hali yok, herkes burnundan soluyor, tam böyle bir ortamda “Pamuk eller cebe, Kocaelispor’un borçlarını ödeyeceğiz, Kocaelispor’a futbolcu alacağız” diye yola çıkılıyor.

Ben içlerindeyim.

Her gün sektörlerden gelen sıkıntıları dinliyorum.

Çoğu işadamı, çoğu sanayici, “günü kazasız belasız nasıl tamamlarımın” derdinde…

Çekini, senedini, vergisini, sigorta primini zamanında ödeyebilme telaşında…

Gördüğün kadarıyla, ödeyemiyor da.

Bayramdan sonra krizin “tahrip etkisi” görünmeye başlar.

Söylemek istediğim, iş dünyasının şu günlerde nefes alacak hali yok!

Kendi derdine düşmüş, Kocaelispor’un derdi umurunda değil.

Kocaelispor “dilencilikle” kurtulacaksa, bırakın kurtulmasın!

Sevgili okurlarım, biliyorsunuz ülkemizdeki futbol kulüplerinin yüzde 99’u iflas etmiş durumda.

Hepsi gırtlağına kadar borçlu!

Bunun nedeni, yapısal bozukluk.

Dernek statüsüyle hiç milyon ve milyar liralık bütçelere sahip kulüpler yönetilebilir mi?

Gelen yönetici, “siyasi veya ticari ün” uğruna kulübü borçlandırıp gidiyor, hiçbir sorumluluğu yok.

Yeni seçilenler, borç ödemek için debelenip duruyor.

Onlar da borçlanıyor, daha sonra gelenler de…

Böylece borç, kartopu gibi büyüyor da büyüyor.

Sonra da içinden çıkılmaz hale geliyor.

Bu arada harcamalarda ve transferlerde dönen “katakulli” işler cabası.

Kocaelispor’un da ülkemizdeki diğer kulüplerden farkı yok.

Bugüne kadar kaç kez “Pamuk eller cebe” dendi, saymadım.

Ver ver ver, sonunda değişen bir şey yok!

Bakan Bey aradı, ver!

Vali Bey aradı, ver!

Belediye başkanı aradı, ver!

Arkasından da telefon açıp “yazılmamak kaydıyla” bize dert yanıyorlar.

Öyle şeyler anlatıyorlar ki, üzülüyoruz.

Dipsiz kuyu, at at dolmuyor.

Size bir şey söyleyeyim mi, bugüne kadar Kocaelispor için toplanan paralar altyapı için harcansaydı, Kocaelispor bugün “futbol fabrikası” haline gelirdi.

Tamam, Kocaelispor bu kentin ortak değeri!

Tamam, Kocaelispor süper ligde oynamalı!

Ama Kocaelispor belirli bir sistem içinde, “basiretli bir tüccar” mantığıyla yönetilmezse, borçtan kurtulsa bile üç beş yıl sonra gideceği yer, yine “borç batağı” olacaktır.

Süper lige çıksan ne olacak?

Üç beş yabancı zıpıra vereceğin “milyon Euroları” nereden bulacaksın?

Yapılması gereken

Benim önerim şu:

Eğer memleketimizi seviyorsak…

Eğer kentimizi seviyorsak…

Eğer Kocaelispor’u seviyorsak…

Öyle “boş hayaller” peşinde koşmayalım.

Para toplayacağız…

Kocaelispor’un geçmiş borçlarını ödeyeceğiz…

Kalanıyla yeni transferler yapacağız…

Üç yılda süper lige çıkacağız…

Çıktın, sonra?

Sonra borçlanacağın “milyon Euroları” kim ödeyecek?

Bunun yerine oturup kendimize “gerçekçi hedefler” koyalım.

“Bir futbol kulübü nasıl olmalıdır ve nasıl yönetilmelidir?”, önce bunu araştıralım.

Benim bildiğim, İzmir Altınordu Kulübü yöneticileri bu konuda bize yol gösterebilir.

Avrupa’daki örnek kulüpleri araştıralım.

Ve oturalım bu işin anayasasını yazalım.

Tüm Türkiye’ye örnek olalım.

Türk futboluna, Kocaeli futboluna hizmet etmek istiyorsak, yürümemiz gereken yol, bu yoldur.

Öyle hamasi nutuklarla…

Öyle gerzekçe yazıp çizmelerle…

Öyle duygusal yaklaşımlarla…

Ne Kocaelispor kurtulur, ne de Türk futboluna hizmet edilir!

Atkıyı boynuna tak!

“Pamuk eller cebe” de!

Kocaelispor kurtulsun.

Bırakalım, böyle “dandik” işleri!

Yardım toplayıp futbol kulüplerini ayakta tutma dönemi artık bitti.

Bu işin ekonomisi var mı yok mu, onu söyleyin siz!

Sürekli birileri para verecek, siz harcayacaksınız…

Geride kaldı o günler.

Bir şey daha…

Vali Hüseyin Aksoy da, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da“Bu kampanya amacına ulaşmazsa, sorumlusu biz oluruz” duygusuna kapılmamalı.

Hiç kimse de bu konuda Aksoy ve Karaosmanoğlu’nun sırtına “yük yüklemeye” kalkmamalı.

Bazı yavşakların “Başkan isteseydi, Kocaelispor’un borcunu iki saatte hallederdi” yaklaşımı ciddiye alınmamalı.

Sanayici ve işadamları, böylesine derin ekonomik krizin yaşandığı günlerde rahatsız edilmemeli.

***

Sevgili okurlarım, “Kocaelispor nasıl kurtulur?” bu konudaki samimi düşüncelerimi yazdım.

Bu konu ne düşünüyorsunuz, benimle paylaşırsanız sevinirim.