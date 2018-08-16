Mevlüt Ağra, Sinan Sipahi ve Suadiyespor…

Misafirlerimizin sayısı artıyor. Yeni tesislerimizi görmek ve bizlere hayırlı olsun demek için…

Ayrıca, bir de basın toplantısını ve özel gecelerini duyurmak için ziyaretimize gelenlerden söz ediyorum…

Suadiyeler’den…

Merhum Sinan Sipahi’nin emaneti, Kartepe Suadiyespor’un başkanı ile çok yakın akraba çıktık.

İlginçtir…

İlk defa karşılaşıyoruz ve o da benim gibi Çukurbağ’lı. Babamın bozacı Murat dayısının yeğeni. Ama ne dayı. Biz Murat dayım ve Fatma yengemin elinde büyüdük diyebilirim. Mevlüt başkan da o devirde oradaymış. Tabii bize göre yaşı küçüktü. Sarıldık birbirimize. Sonra bana Suadiye hakkında bilgiler verdi. İletişimsizlikten yakındık karşılıklı. Sonra da davetiyelerini sundular ve bu nazik davranışlarıyla gönlümü bir kez daha fethettiler. Mevlüt Başkan, Mutlu bey, Adnan bey ve Furkan bey pırıl pırıl insanlar. Onlarla bir kez daha gurur duydum. Çünkü Suadiye bu sene olaylarla anılmadı. Bu da bizim mutlu etti…

Yarın kahvaltılı basın toplantısı Kadırga’da yapılacak. Tabii ki ben gazetede olduğum için katılamayacağım, beni temsilen arkadaşlarımız katılacak. Haftaya aynı yerde bu kez Karadeniz fırtınası esecek. Malum. Suadiyeliler genelde Rizeli. O geceye katılmak istiyorum ailece. Hanım da Rizeli ve 32 yıldır Rize’nin eniştesi olmakla gurur duyarım. Yolunuz açık olsun. Centilmenlik ve sonra da başarı gelsin. Buradan bir kez daha teşekkür ediyorum onlara…

Gölcük, Gebze ve Darıca da destek bekliyor…

Haksız değiller…

Eğriye eğri, doğruya doğru…

Kocaelispor tabii ki ağabey…

Payın büyüğü ona gidecek…

Ama Gölcükspor da, Darıca da, Gebzespor da, hatta hatta dilim varmıyor ama Körfez Spor Kulübü de bu kenti temsil ediyor…

Hani meşhur deyim vardır:

Bizim başımız kel mi?..

Onlara da hiç olmazsa yüzde bir oranında yardım yapılsa, yol alırlar…

Bunun da mutlaka, sayın Vali tarafından değerlendirilmesi lazım…

Cesar’ın hakkı Cesar’a…

Yiğitin hakkı yiğide…

Selçuk Baysal ve Büyük Derbent…

Yıllardır tek başına kulübü sırtlayan ve herkesin gözünün içine baka baka tek kuruş yardım almadan takımı BAL’a yükselten, 30 yıllık hasreti bitiren ve benim yakın arkadaşım olan Selçuk Baysal, şu üç ayda yaşadığı sıkıntıyı, herhalde yıllardır yaşamamıştır…

Çok zor günler geçirdi, bol bol sohbet ettik. Birbirimize kızdık, moral verdik. Adam gibi adamdır Selçuk Baysal…

Kimseye eyvallahı yoktur…

Bileğinin gücüyle kazanır hayatını…

Kaç kişiye de ekmek vermektedir…

Ama bizzat kendi çalışır tezgahının başında…

Arkadaşını satmaz…

Yüreklidir ki, mangal yüreğini hiç denemeye kalkmayın…

Kartepe Belediyesi’nin destekleriyle takımını kurdu ve lige sokuyor…

Hazırlıklarını da Ali Gürdal ile el ele sürdürüyor…

Onun Derbent için yaptıkları sonrasında, köyün girişine heykelini dikseniz o kadar olur yani…

KASKF Başkanı Murat Aydın da en önemli işlerinden birini yaparak onu yanına aldı…

Kültürlü adam…

Dost canlısı bir insan…

Ama yanlış yapmayacaksınız…

Musa Karayel…

Tekin Uygur…

Selçuk Baysal…

Aykut Sunar…

Bunlar ve diğer sık sık gündeme getirdiklerimi mutlaka KASKF yönetiminde görmek isterim…

Tabii takdir başkanımızındır…