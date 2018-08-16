Körfez Kavanium yönetiminden Havuz konusunda şikayet var

Körfez ile Yenikent arasında bulunan Kavanium Sitesi uzun bir süre Kavanium tarafından yönetildi. Daha sonra başka bir firma yönetime geçti. Ardından site sakinlerinden oluşan bir grup “Biz yönetiriz” diyerek sitenin yönetimini genel kuruldan çıkan sonuçla kazandı. İlk yönetim döneminde her daire havuzu kaç kişiyle kullanacağını bildirmiş ve o kişilerin adına bileklikler almış. Daha sonra gelen yönetim bileklikleri kaldırarak, kartlı sistem geçirmiş. Her iki yönetimde de mülk sahipleri evi alırken bildirdikleri kişi kadar havuzda hakları devam etmiş. Yaşlı çiftler, çocukları ya da torunları geldiğinde onların havuzdan faydalanmasını sağlıyorlarmış.

Bu bölgede yaşayan birkaç aile gazetemizi arayarak, “Biz zaten havuza girmiyoruz. Bu siteyi de çocuğumuz çocuğumuz geldiğinde havuza faydalansın diye tercih ettik. Ana şimdi elimizden bu hak alınıyor. Çocuklarımızı geçtik torunlarımız bile havuzdan faydalanamıyor” diyor. Biz neden havuzlu site aldık diyen yaşlı bir çift, “Biz havuza hiç girmedik. Zaten girme durumumuz da yok. Bizde aidat içerisinde havuz bakımı ücreti ödüyorsak, evi alırken havuz parasını da ödediysek, bu havuzu torunlarımıza kullandırma özgürlüğümüz olmalı” diyor. Site sakinleri en azından 15 yaş altı çocukların havuza girebilmesini istiyor.

Bence vatandaş haklı…

Her daireye belli bir kontenjan versin ve çocukları – torunları bu kontenjandan faydalanabilsin. Ya da bu yönetim işi profesyonel firmalara bırakılsın…

19 yıl sonra depremi hatırlamak

17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden, depremi unutacak kadar vakit geçti. O günler aklıma geliyor bazen… Binlerce kişi hayatı kaybetti. Kimi akrabamızdı, kimi arkadaşımız, kimi ailemiz…

Aylarca sokaklarda yaşadık. Evsiz kaldık, hayalsiz kaldık, Ümitsizdik…

Bizim için bir nevi dünyanın sonuydu. Aradan 19 yıl geçti, depremin yıldönümünde yine depremin acılarını konuşuyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız diyoruz…

Ben size bir şey söyleyeyim mi?

Unutun gitsin!

Hayatınızda kötü olan tüm hatıraları unutun, size acı veren hatıraları da unutun. Hayatınızı kötü etkileyecek tüm olumsuzlukları ve bu olumsuzlukların kaynaklarını unutun. Siz iyiyseniz hayat var, siz iyiyseniz hayat iyi…

Depremi hatırlaması gerekenler hatırlasın, hatırlatması gerekenler hatırlatsın…

Mesela müteahhitler hatırlasın, belediyeler hatırlatsın… Allah bir kez daha o açıları yaşatmasın… İyi tatiller

Yuvam Akarca konutlarında köpek terörü

Yuvam Akarca bölgesinde bulunan başıboş köpekler grup halinde insanlara ve diğer hayvanlara zarar veriyormuş. Bölgede yaşayan hayvan dostlarının bile şikayetçi olduğu bu durum belediye ekiplerine bildirilmiş ancak bir önlem alınamamış.

İddiaya göre insanlara saldıran köpekler bölgedeki kedilere de saldırıyormuş ve kedileri boğup bir kenara atıyorlarmış.

Son günlerce onlarca kedi, bu köpek grubu tarafından boğularak telef edilmiş.

İnsanları da ısırmaya başlayan başıboş köpek grubunun biran önce dağıtılmasını isteyen bölge sakinlerinin tespitine göre, sürünün liderliğini yapan Kangal Köpeğinin başka bir bölgeye götürülmesi bile kısmi çözüm olacakmış.

50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim okul binasına ilçe milli eğitim gelebilir

Bu eğitim yılında kentimizi bekleyen pek çok yenilik olacak. Bunlardan biride okul adreslerinin değişmesi…

Yeni dönemde hizmete girecek olan Nuh Çimento Eğitim Kampusu’na taşınacak olan okullardan biride Yavuz Kız Meslek Lisesi olacak. Bu okuldan boşalan Kozluk Mahallesi İnönü Caddesi No:9, adresindeki binaya ise 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu gecebilir. 50.Yıl’dan boşalan Akçakoca Mahallesi İnönü Caddesi No:37 adresindeki binaya ise İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün taşınacağı konuşuluyor.