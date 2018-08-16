Bu fotoğrafa iyi bakın!

İyi bakın bu fotoğrafa!

Gölcük’te çekilmiş.

Bir felaket anının keşmekeşliğini anlatıyor.

Bir kaosu…

Bir vurdumduymazlığı…

Bir işbilmezliği!

Sağ tarafta…

Kamyon kasasının hemen yanında bir yığın var ya…

İşte o “ekmek yığını”!

Yaya kaldırımının üstüne gelişigüzel atılmış yüzlerce ekmek.

Bir vatandaş uzanmış, yığının içinden ekmek seçiyor.

Ön tarafta, bir grup vatandaş kaldırımın üstüne çökmüş bulduğu domates, peynir ve ekmekle karnını doyuruyor.

Bir felaket anında bu görüntüler normal diyeceksiniz.

Her şeyi normal karşılayabiliriz, bir şey hariç.

“Nimet” kabul ettiğimiz ekmeğin “çöp” gibi sokağa atılmasını normal karşılamak mümkün değil.

İşte bu manzara, bizim 17 Ağustos büyük depremini yönetmede ne kadar başarısız olduğumuzu gösteriyor.

Felaket yaşandı, ancak kriz iyi yönetilemedi.

Bütün dünyadan yardım yağdı, ama gelen yardımlar düzenli olarak dağıtılamadı.

Yaşanan sıkıntılarda, yönetimin kusuru olduğu kadar, vatandaşların “sorumsuzluğu” da vardı.

İhtiyacından fazla aldı, sınırlama yoktu, yemediğini götürüp çöpe attı.

İnşallah kriz yönetimini öğrenmişiyizdir

Sizlere 19 yıl önce deprem sonrası yaşanan sıkıntıları çok özet olarak aktardım.

İnşallah bu büyük felaket bize bundan sonra olması muhtemel felaketlerde yol gösterici olur.

Bir felaketten sonra bir il, bir ilçe, bir köy, bir mahalle nasıl yönetilir; inşallah artık öğrenmişiyizdir.

ZAMAN TÜNELİ

1-Gölcük’te iskelenin hali

Deprem sabahı Gölcük vapur iskelesi bu halde bulunmuştu. Çökmüş, parçalanmış, yarısı suya gömülmüş…

2-Vapur ağaçlara bağlandı

Ortada iskele yok, rıhtım yok! Deprem hepsini almış götürmüş… Yolcu vapuru zorla ayakta kalabilen ağaçlara böyle bağlanmıştı.

3-Deprem çadırında hayat

Vali Kemal Önal, depremin ilk günlerinde Kocaeli’de görevli değildi. Geldiğinde çok şeyi yoluna soktu, ama ilk günlerde olan olmuştu. Fotoğrafta Vali Önal, bir çadırda yaralanan bir vatandaşın sorununu dinlerken…

Şu gerçeği kafamıza bir soksak

Uluslararası ilişkilerde…

*Dostluk yoktur.

*Ortaklık yoktur.

*İyilik yoktur.

*Vefa yoktur.

Ya ne vardır?

Çıkar…

Bu gerçeği bir kafamıza soksak, çok rahat edeceğiz, çok!

“ABD ile uzaklaştık, Avrupa ile yakınlaştık” salaklığından kurtulacağız.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk’a sorular

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde en çok merak edilen kişi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk.

Merak şu:

İktidardan farklı düşünsel çizgide bulunan Bakan Selçuk, acaba çalışmalarında rahat hareket edebilecek mi?

Bakanlık teklif edilirken bu konuda kendisine güvence verildi mi?

Bence Ziya Selçuk’un işi çok zor!

İyi düşünceler, ancak uygun iklimde uygulanabilir.

Sen ne kadar iyi düşüncelere sahip olursan ol, uygulamada ipler başkasının elindeyse, kıpırdayamazsın!

Düşüncelerin lafta kalır.

Ziya Selçuk, geçenlerde verdiği bir röportajda diyor ki:

“Eğitim, ekonomi ve demokrasi buluşmazsa, hedeflerimiz yeşermez.”

Bu söze bir eleştiriniz var mı?

Olamaz, dört dörtlük bir söz!

Ancak bu görüşe sahip bakanın bir de uygulamasına bakalım.

Göreve başlayalı kısa bir süre oldu.

Elbette bakanlıkta ne olup ne bittiğini tam olarak göremez.

Ama olup bitenler de Eğitimci Yurdagül Uygun’a göre çok hoş şeyler değil.

Uygun, geçenlerde Sözcü’deki köşesinde Bakan Selçuk’a şunları soruyor:

*Lise yerleştirme sonuçları açıklanmadan önce Anadolu liselerine fazla talep olduğunu öngörmeniz müthiş bir durum. Bu durumu düzeltmek, çocukları mağdur etmemek için yarısı boş olan meslek liselerini Anadolu liselerine dönüştürmeyi düşünmek, alışık olmadığımız kadar güzel.

Peki kontenjanı en boş olan imam hatipleri Anadolu liselerine dönüştürmek neden bu kadar zor? Siyasi görüşü ne olursa olsun, ailelerin ve öğrencilerin tercih etmediği imam hatiplere neden dokunamıyorsunuz?

*Şunu bilmek istiyoruz; öğrenci başına yapılan harcamanın 12 bin 707 lira olduğu imam hatip liselerine öz evlat, aynı harcamanın 6 bin 153 lira olduğu Anadolu liselerine üvey evlat muamelesi yapmaya devam edecek misiniz?

Bakan Ziya Selçuk’a yöneltilen sorular bunlar.

Bakalım, Selçuk bu sorulara nasıl cevap verecek?

Yeni milli eğitim bakanının görüşleri iyi, ama uygulaması şimdilik “Eğitim, ekonomi ve demokrasi buluşmazsa, hedeflerimiz yeşermez” görüşüne ters!

Sefer Ekşi’nin vefası

Eski ANAP Milletvekili Sefer Ekşi, “vefalı bir insan” olduğunu geçenlerde bir kez daha gösterdi.

İzmit’ten kalktı taa Afyon’un Bolvadin İlçesi’ne bir cenaze törenine gitti.

Yaşama veda eden eski Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy’un cenaze töreninde hazır bulundu, aynı gün tekrar İzmit’e döndü.

Acı çekmekten kurtulmanın yolu

“Arzular acı çekmeye sebep olur. Acı çekmekten tamamen kurtulmanın tek yolu da arzu duymaktan tamamen kurtulmaktır. Bunu yapmanın tek yolu da gerçeği olduğu gibi yaşaması için zihni eğitmektir.” Yuval Hoah HARARİ