Tarih sempozyumunun ağaçları

Tarih nedir? sorusu ile başlayalım: Tarih, geçmişte yaşamış insan ve insan topluluklarının bütün faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi kurarak, belge ve bulgular ışığında inceleyen bilim dalıdır.

Bu tarife göre insanların yaptığı ve tarih konusuna giren bütün faaliyetlerde sebep-sonuç ilişkisi aranmalıdır. Ne yapılmış ve sonucu ne olmuş? Bu çok önemli. Çünkü yapılanın sonunda karşılaşılan durum ders niteliğindedir, sonra yapılabilecek yanlışları önletir, doğruları buldurur.

Kocaeli Tarihi ve Kültürü Sempozyumları yapılıyor. Son olarak beşincisi yapıldı. Ama hiç dikkatinizi çekti mi? Bu sempozyumların hiç birinde ilin kapsadığı alanda ağaçlar ve ormanlarda olan değişimler ve nedenleri hiçbir tebliğin konusu olmadı

Ama kimsenin günahını almayayım; geçen yıl bir tebliğ sunumunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin işbaşına geldiğinden beri her yıl bir milyon ağaç fidanı dikildiği ifade edilmiş ve bu söylem tebliğ kitabında yer almıştı. Yani ağaç denilen canlı, sempozyumda sadece propaganda için akla gelmişti. Ancak sempozyum kitabına yazılanın gerçek dışı olması halinde bu tebliği gören bir araştırmacı ne yazık ki kesinlikle kendimize has, yani “allaturka” tarih yazmak durumunda kalacaktır.

Atatürk bunu da önceden görmüş ve şöyle demiş: “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır”

Peki!…Bir ilin kapsadığı alanda ağaç ve ormana ilişkin olarak çok eskilerde yapılmış uygulamalar, bunların sonuçları “tarih” kapsamında değil midir? Örneğin sadece ahşap kullanılarak yapıldığı çağlarda gemi inşası İzmit’te neden çok ileriydi? Bu soruların cevapları neden bu tarih ve kültür sempozyumlarının konuları içinde yer almıyor?

Ancak bu konuda çok önemli bir nokta var: Bitkiler ve dolayısıyla ağaçlarla ilgili tarihi belgeleri değerlendirmek çok zordur. Bu işe soyunan ama orman mühendisi olmayan veya botanik eğitimi almamış kişiler çok büyük yanlışlar yapabilirler. Bunun en önemli nedeni bütün diğer canlılar gibi ağaçların da kesin olarak tanımını sağlayan bilimsel adların bir zamanlar hiç kullanılmamış olmasıdır. Bu durumu bir örnekle açıklayalım : Elinize geçen eski bir belgede filanca yerde çam ağaçları bulunduğunun belirtilmesi orada sadece ağaçlar olduğunun kanıtıdır. Ama çam ağaçları olduğunun kesin kanıtı değildir. Çünkü halkın çok büyük bir kısmı bütün iğne yapraklı ağaçlara çam demektedir. Belki de bahsedilen örneğin göknar veya ladin ağaçlarıdır. Bu nedenledir ki zamanımızda bütün canlılar konu edilirken bilimsel adları kullanılır. Örneğin bir yerde “Pinus nigra” varlığı belirtildiğinde okuyucu, yapacağı küçük bir araştırmayla en azından bir çam ağacının konu olduğunu anlayacaktır.

İşte bu nedenledir ki tarihi belgelerde adı geçen bir ağaç isminin doğruluğu, ağacın bulunduğu yerin yüksekliği, iklim şartları, kullanım alanı, dayanıklılığı, şekli, çap ve boy olarak büyüklüğü, yapraklarının şekli, ticari değeri, her dem yeşil olup-olmadığı gibi buluntular baz alınarak dikkatle test edilmelidir. Tarihi belgelerde bunların belirlenmesi benim gibi bir orman mühendisinin tek başına yapacağı bir çalışma değildir. Belgelerin doğruluğu, gerektiğinde Türkçeye çevrilmesi, zamana uyumu gibi çalışmalar bir tarihçinin işi olmalıdır. Unutmamak gereklidir ki bazı ağaçların ismi ülkenin farklı yerlerinde bile değişik olabilmektedir.

Kaynak:

Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, Ankara, 1984, Üçüncü Baskı, s.138.