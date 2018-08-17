CHP’li Tanış, çöp fabrikasıyla ilgili bütün gerçekleri açıkladı!

İzmit Umuttepe’ye yapılması planlanan çöp fabrikasıyla ilgili polemikler devam ediyor…

Çöp fabrikasının Umuttepe’ye yapılmaması için bütün çevreciler mücadele ediyor…

Çöp fabrikası olayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ağustos ayı Meclis toplantısında da gündeme geldi… Toplantıda çöp fabrikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu… CHP’li meclis üyesi Orhan Tanış, Meclis’te çöp fabrikasıyla ilgili görüşlerini açıkladı.

Tanış’ın değerlendirmesini birlikte okuyalım;

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“Sn Başkanım, değerli belediye başkanlarım, Meclis Üyesi arkadaşlarım, belediyemizin kıymetli yöneticileri ve basınımızın değerli üyeleri. Konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Umuttepe’de yapımı planlanan Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi (çöp fabrikası) ile ilgili seçilen alanın planlara işlenmesini içeren gündem maddesini görüşmekteyiz. Büyükşehir Belediyesinin yatırım maliyeti açısından en büyük projelerinden biri olan Katı Atık Bertaraf Tesisi, kısır siyasi çekişmelere kurban edilemeyecek derece önemli bir konudur. Bu nedenle bir seferde en doğruyu bulmalı ve hata yapmamalıyız. Bu bakış açısı ile siyasi kimliğimi o sıralarda bırakarak buraya çıktım. Değerli arkadaşlarım, sizlerin de bir 15 dakikalığına siyasi kimliklerinizi bir kenara bırakarak beni dinlemenizi isterim. Kocaeli gibi hızlı büyüyen kentlerin en temel sorunlarından birisi çöp sorunudur. Bugün ilçe belediyeleri bütçesinin % 30’ unu çöp sorununa harcamak zorunda kalmaktadırlar.

KOCAELİ AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ

Yine Büyükşehir Belediyeleri toplanan çöpün depolanması ve bertarafı için azımsanmayacak kaynaklar ayırmaktadır. Katı Atık Bertaraf Tesisinin gündeme geldiği günden beri özellikle yer seçimi konusunda yoğunlaşan tartışmalar yaşanmıştır. Kocaeli Akademik Odalar Birliği bu konuda ayrıntılı bir rapor hazırlayarak katkı sunmaya çalışmış, konu ile ilgili eksikleri ve hataları ortaya koyarak Büyükşehir Belediyesine her türlü katkıyı verebileceğini belirtmesine rağmen bu kentin ortak aklını temsil eden KAOB bu sürece dâhil edilmemiştir. Bu durumu önemli bir eksiklik olarak görmekteyiz. Yine ÇED Toplantısı da halkın yeterli katılımı sağlanmadan yapılmıştır. Neticede bu aşamaya gelmiş bulunmaktayız.

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Sn Başkanım, halk bu tür yatırımların gelecekte oluşturacağı riskleri doğal olarak bugünden öngöremez ve çok da fazla ilgilenmez. Ancak yıllar sonra bu tesisten bir şekilde zarar görmeye başladığında sesler yükselmeye başlar, ama o zaman da geç kalınmış olur. Bizlere düşen görev gelecekte oluşabilecek bu riskleri önceden görüp henüz tesis yapılmadan bu risklerin ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. Bu nedenle konunun daha iyi anlaşılması için, mümkün olduğunca kısa bir özet çıkartarak meclisimizi bilgilendirmek ve bazı soruların cevabını aramakta yarar olduğunu düşünmekteyim.

ÖNCELİKLE ÇÖPÜN BİR TANIMINI YAPMALIYIZ

Sn. Başkanım, insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla satın aldıkları malların kullanımı sonucunda geride kalan atığa halk dili ile çöp diyoruz. Bir an önce kurtulmak için kapı önüne koyduğumuz bu atıklar gerçekten çöp müdür? Bu atıkların içeriğine baktığımız zaman % 65-70’ i geri dönüşebilen, yeniden kullanım imkânı olan maddelerden oluşmaktadır. ( Kağıt, Plastik, Metal, Cam organik maddeler… gibi). Bu maddeler geri kazanılması gereken ekonomik bir değerdir. İşte bu geri dönüşebilen ve yeniden kullanım imkânı olan maddelerin ayrıştırılması sonucunda kalan kısmına çöp diyebiliriz.

Cevaplanması gereken birinci soru: Siz Kocaeli’nde çıkan tüm çöpleri geri dönüşüme tabi tutmadan yakmayı mı düşünüyorsunuz?

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Sn Başkanım, Böylesi önemli bir sorunun en ekonomik ve sürdürülebilir çözümü için Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi kurup bunun gereklerini yerine getirmemiz lazım.

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Almanya tüm atıkların % 65 ini geri dönüşümle ekonomiye yeniden kazandırmaktadır. Ülkemizde bu oran tüm atıklar göz önüne alındığında % 7 civarındadır. Günümüzde geri dönüşüm sektörü başlı başına bir sanayi dalı olmuştur. Türkiye’de geri dönüşüm pazarı yaklaşık 5 milyar Euro değerine ulaşmıştır. Ve gidilecek daha çok yolumuz var demektir.

Bu anlamda baktığımızda çöp olarak gördüğümüz bu atıklar aslında gerekli işlemlerin yapılması halinde geri kazanmamız gereken büyük bir ekonomik değerdir. Yine organik atıkların kompostlaştırılması neticesinde bu atıklar gübre ve zenginleştirilmiş toprak olarak ekonomik bir değere ulaşmaktadır. Geri dönüşümün önemini gösterecek bir iki can alıcı örnek vermek isterim.

*Alüminyumun geri kazanımıyla sıfırdan üretimine nazaran enerji tüketiminde % 95 tasarruf sağlanmakta, hava % 90, su % 97 daha az kirlenmektedir.

*Kullanılmış 1 ton kâğıdın tekrar kâğıt imalatında kullanılması ile 8 ağacın kesilmesi önlenmektedir. Yine sıfırdan üretime nazaran hava kirliliği % 75, su kirliliği % 35 ve su kullanımı % 45 azalacaktır.

ÖZETLERSEK GERİ DÖNÜŞÜM,

1.Doğal kaynaklarımızın korunmasını sağlar.

2.Enerji tasarrufu sağlamamıza yardım eder.

3.Atık miktarını azaltarak çöp işlemlerinde kolaylık sağlar.

4.Geri dönüşüm, geleceğe ve ekonomiye yatırım yapmamıza yardımcı olur.

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Şimdi buradan sormak istiyorum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geri dönüşüm konusunda hangi aşamadadır?

Bu yönde herhangi bir çalışma ya da planlaması var mı?

Organik Atıkların Kompostlaştırılması konusunda ne durumdayız?

Düzenli Depolama Alanlarından ne kadar Biogaz ve Bioenerji elde ettik?

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Sn Başkanım, gerçekten çıkan atıkların tamamını yakmayı mı düşünüyoruz?

Bakın atık suların arıtılması konusunda İSU başarılı bir yönetim sergilemekte ve örnek çalışmalara imza atmaktadır. Aynı başarıyı katı atık yönetiminde de sağladık diyebiliyor muyuz?

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Sn. Başkanım, tesisin kapasitesi ve maliyeti konusuna gelirsek, yapılacak tesis yaklaşık 350 milyon Euro yani eski parayla 2 katrilyon liralık bir yatırım. Bu tesis günlük 2.250 ton atık yakabilecek kapasitede olacak. ÇED Raporu incelendiğinde ve komisyonda sorduğumuz sorulara aldığımız yanıtlara göre bu tesis Kocaeli’ de çıkan tüm çöpü yakacak şekilde planlanmaktadır. Atıkların tamamını ayrıştırma, geri dönüşüm ve kompostlaştırma işlemlerini atlayıp yakmayı düşünüyorsak bunun neden yapılmaması gerektiğini yukarıda açıkladık. Varsayalım ki Büyükşehir Belediyesi ayrıştırma ve geri dönüşüm konusunda Sıfır Atık Hedefine uygun çalışmaları yaptı ve atıkların yarısının geri dönüşümünü başardı.

O zaman yapılan fizibilite raporu ve ona bağlı olarak tespit edilen tesis kapasitesi ne kadar doğru? Yukarıdaki açıklamalardan da görüyoruz ki Kentsel Atıklar bir ekonomik değerdir. Çıkan tüm atıkları yakmayı düşünmek, ekonomik değere haiz atıkların israfı değil midir? Peki, israf dinimizce haram değil mi? Hâlbuki bu atıkların belki de sadece %30-35 i yakılacak nitelikte olup daha küçük kapasiteli ve daha düşük maliyetli bir tesis daha uygun olabilecektir. Bildiğiniz gibi Sn. Cumhurbaşkanımızın eşi Sn Emine Erdoğan’ın destekleri ve katkıları ile başlatmış olduğu Sıfır Atık Hedefi ile bir proje uygulanmaktadır.

Bir tarafta sıfır atık projesi, diğer tarafta çıkan atıkların tamamını yakma düşüncesi bir çelişki değil mi?

Cevaplanması gereken üçüncü soru- Entegre Katı Atık Yönetim Hiyerarşisindeki aşamalar göz önüne alındığında atıkların yarısı geri kazanılabildiğine göre bu kadar büyük kapasiteli tesise gerek var mı?

HALKA MALİYETİ

Peki, atıkları yakarak bertaraf etmenin halka maliyeti ne olacak, Katı Atıkları yakarak Bertaraf etmenin en yüksek maliyetli bertaraf yönetimi olduğunu biliyoruz. 1 ton atığın yakma maliyeti yine yaklaşık 100 Euro olup bunun halkın cebine getireceği ilave yük yaklaşık hane başına aylık 10 ile 14 TL demektir. Bu tesiste geri dönüşüm düşünülmeden çıkan atıkların tamamını yakmak halkın cebinden daha fazla para çıkmasına neden olacaktır.

Hâlbuki 2000 Ton yerine 1000 Ton atık yakıldığında halka yansıyacak bedel yarı yarıya azalacaktır. Bu nedenlerle Tesisin Fizibilite Raporu yeniden değerlendirilmeli ve gerçekten bu kadar büyük kapasiteli bir tesis gerekli mi değil mi emin olmalıyız. Kamu kaynaklarının halkın ihtiyaçlarına en ekonomik ve en verimli çözümleri getirmek için kullanılması gerekirken, halkın sırtına gereksiz mali bir yük bindirmek ne derece doğrudur?

ÇÖP TAAHHÜDÜ

Yine tesisin 29 yıllığına imtiyaz usulü ile yaptırılacağını biliyoruz. İmtiyaz Usulü nedir diye baktığımızda: Özel kişinin ya da bir şirketin idareyle yaptığı sözleşme uyarınca, bir kamu hizmetini; masrafları, kâr ve zararı kendisine olmak üzere kurması ve/veya işletmesidir. Yine bu tesisin yaklaşık 350 Milyon Euro yapım bedelinin banka kredisi yoluyla karşılanacağı söylenmektedir. Bu denli yüksek bir krediyi bankalar herhangi bir garanti teminat almadan vermez. Bu garanti nedir? Söyleyeyim arkadaşlar, Belediyenin vereceği günlük çöp taahhüdü. İmtiyaz usulü ihale şartnamesinde böyle bir taahhüt verilecek midir? Böyle bir taahhüt verilirse, geri dönüşüm ve sıfır atık hedefi nasıl gerçekleşecektir? Büyükşehir Belediyesi geri dönüşüm konusunda başarılı olsa yakma tesisine giden atık azalacak, tesise giden atık miktarı taahhüt edilen atık miktarının altında olursa Bu sefer de belediye ilave ödeme yapacak bu da halkın cebinden çıkacaktır.

Bu çelişki hesap edilmiş midir?Cevaplanması gereken dördüncü soru- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu tesisin imtiyaz usulü yapım sözleşmesinde herhangi bir günlük çöp taahhüdün de bulunacak mıdır?

KENT DIŞINDAN ÇÖP YAKILACAK MI?

Plan notlarında bu tesiste sadece Kocaeli kentinde çıkan atıkların yakılacağına dair bir ifade yoktur. Tesis kapasitesi olması gerekenden büyük tutulduğunda ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Geri Dönüşüm konusunda hedefleri yakalayıp bertaraf edilecek çöp miktarını düşürdükçe, tesise gelen çöp miktarı azalacak ve atıl bir kapasite oluşacaktır. Bu tesis ticari bir tesis anlayışı ile yönetileceği için, tesis işletmecisi bu atıl kapasiteyi değerlendirmek için kent dışından çöp kabul etmek istediğinde buna engel olacak bir plan notu yoktur.

Cevaplanması gereken beşinci soru- Bu tesise Kocaeli dışından atık getirilip yakılacak mıdır?

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Sn. Başkanım, Katı Atık Bertaraf Tesisi gündeme gelince Büyükşehir Belediyesi konu ile ilgili tarafları Avrupa’ da Avusturya ve Fransa’daki örnek tesislere götürmüş ve tesisler yerinde incelenmiştir.

Yine yapılan açıklamalarda bu tesislerin kentin merkezinde olduğu ve çevreye zarar vermediği söylenmiştir. Öyle ki resimlerde de görüldüğü üzere bu pırıl pırıl tesisler hem kentin çöplerini yok ediyor, hem o kentte yaşayan vatandaşların ısınma ve enerji ihtiyacını karşılıyor ve üstelik dışarıya ne koku ne de zehirli gaz salıyor.

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Şimdi Körfez ve Dilovası’nın Sn. Başkanlarına sormak isterim, siz böylesi güzel ve yararlı bir tesisin ilçenize kurulmasına neden karşı çıktınız? Gerçekten merak ettim? Büyükşehir yetkililerinin bu örnek tesisler ile ilgili açıklamaları her ne kadar olumlu olsa da, bu açıklanan verilerin anlamlı olabilmesi için şu soruların da cevabı verilmelidir,

*Gezilen tesislerin bulunduğu kentlerde geri dönüşüm oranları nedir? Çıkan atığın yüzde kaçı yakılmaktadır? Örneğin Avusturya geri kazanımda % 58 oranına ulaşmış. Resimlerden de anlaşıldığı gibi bu tesislerin çevresinde herhangi bir kül depolama alanı yoktur. Yakma sonunda % 20 oranında kül çıkacağına göre Avrupa’da ki tesisler bu külü ne yapmaktadır? Yine örnek gösterilen tesisler yaklaşık 20-30 dönüm gibi bir alana yapılmıştır.

Cevaplanması gereken altıncı soru- Kocaeli’nde yapılacak olan tesis Avrupa’dan örnek gösterilen bu tesislerin aynısı olacak ise neden 30 dönüm değil de 205 dönüm alana gerek vardır. Ve bu tesisler de kül depolama alanı olmadığı halde neden Kocaeli’nde yapılacak tesiste kül depolama alanı planlanmaktadır?

Değerli Arkadaşlar; Bu tesisler ne kadar ileri teknoloji ile yapılırsa yapılsın, gerçekte sıfır kirlenme diye bir şey yoktur. Bunu en ileri teknolojiyi uygulayan Almanya Japonya kabul etmiyorken biz nasıl inanacağız sıfır kirlenme iddiasına? Yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahip Atık Yakma Tesisleri aslında söylenildiği gibi çok da masum gözükmemekte. Oluşan zararlı gaz ve parçacıkların filtreler yolu ile içerde tutulması bu zararlı parçacıkların yok olduğu anlamına gelmiyor. Zararlı gaz ve parçacıkların tutulması konusunda başarı arttıkça bu zararlı parçacıklar yakma sonucunda oluşan külün içinde depolanmakta bu da daha büyük bir tehlikeyi ortaya çıkarmaktadır.

Bu zehirli parçacıklar küllerin taşınması depolanması sırasında havaya karışarak daha büyük bir risk oluşturmaktadır. Zehirli atık içeren küller ne kadar süre ile ve hangi şartlar altında depolama alanında bekletilecektir? Bu küllerin nihai bertarafı konusunda yeterli bir açıklama yoktur. 1994 ve 1999 arasında İngiltere de evsel atık yakma tesisinden elde edilen küller bazı yerel arazilerde ve yollarda kullanılmış, ancak bunların daha sonra çok yüksek miktarda ağır metal içerdiği tespit edilince hepsini kaldırmak zorunda kalmışlardır.

Cevaplanması gereken yedinci soru- Depolama alanında biriktirilecek küllerin nihai bertarafı ne şekilde yapılacaktır?

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Değerli Arkadaşlar,

Söz konusu tesis Umuttepe yakınlarında ön tahsis izni verilen 205 dönüm büyüklükteki Ormanlık Alana yapılacaktır. Alan içerisinde DSİ raporlarına göre yakındaki köyün içme suyu olarak kullandığı bir su kaynağı bulunmaktadır. Yönetmeliklerde yer seçimi kriterlerinde birinci öncelik çevre sağlığına verilmiş, daha sonra ekonomiklik ve kamuoyu memnuniyeti olarak sıralanmıştır. Oysaki bizim tesis yeri için belirlediğimiz ormanlık alanın seçiminde ekonomiklik kriteri öne çıkmaktadır. Bu konuda kent kamuoyu epey bir tartıştı. Yerin ormanlık alan olduğu söylemine karşılık, Büyükşehir yetkilileri aslında söz konusu bölgenin bahsedildiği gibi yoğun ağaçların bulunduğu ormanlık alan olmadığı iddia edilmişti.Konu önümüze geldiğinde komisyon olarak bu yeri gidip yerinde inceleyelim dedik ve tesisin kurulacağı ormanlık alana gittik.

ÇÖP FABRİKASI İÇİN 20.000 AĞAÇ KESİLECEK

Umuttepe’ye yapılacak çöp fabrikası için 20.000 ağaç kesileceği hesap edilmektedir. Yine resmi verilerden anlıyoruz ki bu bölgede hâkim rüzgârlar kentin üzerine doğru esmektedir. Yani herhangi bir olumsuz durumda baca gazı yayılım güzergâhı üzerinde Umuttepe ve Şehir Hastanesi ile İzmit Kent Merkezi vardır. Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmeliğin 16. Maddesinin 2. bendine göre baca gazı zehirli gaz salınım değerleri standartların üzerinde olduğu hallerde tesisin 4 saat süre ile çalışmaya devam edebileceği, bunun da yılda en fazla 60 saat olduğu belirtilmektedir. Yani her yıl 60 saat bu tesis standartların üzerinde baca gazı yani zehirli gaz salsa bile bu yönetmeliklere uygun kabul edilecektir.

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Bu risk her zaman İzmit Kentini tehdit edecektir. Bakın biz bu tesisi İzmit’in tepesine Ormanlık alana yaparken, İstanbul bu tesisi nereye yapıyor diye incelediğimizde görüyoruz ki kent merkezine çok uzak bir konumda. Karadeniz kıyısında Kemerburgaz Odayeri mevkiinde yapmaktadır. Bu tesis bize göre yapılması en son tercih edilmesi gereken bir alana yapılmaktadır.

Cevaplanması gereken sekizinci soru- İstanbul Büyükşehir Belediyesi günlük 17.500 ton çöpü taşımayı göze alarak kentten bu denli uzağa bu tesisi yaparken biz neden Kentin tepesine böyle bir tesisi yapmak zorundayız?

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Sn Başkanım, Tarih buradaki biz meclis üyelerini yazmayacak, sizi yazacak. Bu projeden doğrusu ile eğrisi ile siz sorumlusunuz. Bu tesis bir kere yapılacak, yaptıktan sonra yerini değiştirmek mümkün değil. Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı bir kez daha düşünmenizde Kent geleceği için büyük yarar görmekteyiz. Bize göre bu proje eksik ve yetersiz bir şekilde hazırlanmıştır. Tesis için seçilen alan hatalıdır. Bu hatadan geri dönülmelidir. Fizibilite Raporu ve Proje üzerinde yukarıda bahsettiğimiz hususların da dikkate alınarak yeniden değerlendirmesinde kamusal yarar bulunması ve bu eksikliklerin giderilmesine bir kapı açması nedeniyle ilgili maddeye muhalefet şerhi koyuyoruz. Sn. Başkanım, Değerli arkadaşlar, Sabrınızı zorladım biliyorum ancak konu önemliydi. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür eder, Hepinizi saygı ile selamlarım.

CHP’li Orhan Tanış’ın Meclis’teki değerlendirmesi böyle…

Tanış’tan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, görüşlerini açıkladı… Karaosmanoğlu, Umuttepe’ye yapılması planlanan çöp fabrikasının, yüksek maliyette (350 milyon Euro) olduğunu, bu kadar büyük bir çöp fabrikasına gerek olmadığını söyledi… Yani Karaosmanoğlu’nun bu söyleminden, Umuttepe’ye çöp fabrikası yapma fikrinden vazgeçildiğini çıkartabiliriz. Böyle bir şey olursa, Umuttepe kurtulur.