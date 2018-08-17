Bir tuğla da sen koy… Sesimi duyan var mı kadar kafamıza kazınmış bir slogandı… 2007 yılında, izleri de zorla kampanyaya katarak, dilencilik yaptırdılar… Sonra mı, tuğlalar birer ikişer yıkıldı, dilencilik yaptığımızla kaldık ve o yıl 30 milyon lira borç birikti…

Şimdi yeni kampanyayı da ben böyle görüyorum…

Umudum yok…

Adres belli…

Karteller… Brisa… Tüpraş… Pirelli… Ford ve diğerleri…

Gariban Memedi rahat bırakın !..

Suadiyeliler neler diyecek?

Bugün Suadiye ve Kartepe için önemli bir gün… Başkan Mevlüt Ağra ve yöneticiler, basının karşısına geçip, dev bir gövde gösterisi yapacak. Bunu yıllar önce Şükrü karabalık ile merhum Sinan Sipahi Outlet Center’da yapmıştı ve biz de misafir olmuştuk. Bakalım bugün neler söylenecek?.. Unutmayın Kadırga Black Sea Restaurant’taki basın toplantısı çok önemli… Ben olamayacağım ama arkadaşlarımız orada olacaklar… Haberini de yarın gazetemizde okuyabileceksiniz. Bu yolun sonunda ‘BAL’ ar gibi geliyor bana…

Antalya ve havuz problemi…

Antalya’da yapılan Başkanlar Kurulu ve diğer adıyla başkanlar tatili için, KASKF’nin ve Büyükşehir Belediyesi’nin harcadığı parayla otobüs alınması konusunda, ben de yazılar yazdım. Sonra sevgili Başkan Murat Aydın’ı geçen ay ağırladım. O çok ses getiren röportajı yayınladık. 11 yıl önceki gibi… Ba şkan orada bana, kağıt kalemle hesap yaptı ve Antalya gezisi için, kulüp başına sadece 350 lira harcadıklarını söyledi…

Sesimi kestim…

O paranın kulüplere faydası olmaz ki…

Bence karar doğru…

Ama benim söylediğim de zaten, tek bir otobüs alınması ve amatörleri tahsis edilmesiyle ilgiliydi… Yani toplam harcanan 500 bin lirayla ilgiliydi…

Ama bir otobüs de hangi kulübe yeter ki…

Ne diyeyim…

Darıca’da neler oluyor?

Darıca’da garip gelişmeler var. Fırtına öncesi sessizlik… Onursal Başkan ve Belediye başkanı Şükrü Karabacak, Mücahid Vural’ı yalnız bırakmış ve önemli bir proje üzerinde çalıştırıyor… Mücahid başkan da bu nedenle telefonlara çıkmıyor… Ama tabii bizim hedefimiz de, Darıca’nın önünü açmak ve kamuoyunda yalnız bırakmamak… Ama ne diyelim, başkan yüzüme telefon kapattığına göre vardır bir bildiği…

Mert Köprücü yalnız değilsin…

Kocaeli’nin çocuğu… İzmit Belediyespor’un başında, Kadınlar Basketbol Ligi’nde bize Türkiye Kupası kazandırdı ve takım şimdi Süper Lig’e davet edildi. Ligi üçüncü bitirmeseydi, bu hakkı alamazdı elbette… Yani öyle dilenciyle yardım yapar gibi bir davet değildi bu.

Hakkımızdı…

Mert Köprücü…

Önemli çalışmalar yapıyor ve kısıtlı bütçeyle, olabildiğince bir güç dengesi kuruyor…

Hepimiz doğrularında onun yer almalıyız ve ben söz veriyorum, onun yanında yer alacağım…

Bu çocuğunun mücadelesi, tüm kentin mücadelesidir…

Haydi göreyim sizi…

İzmit Belediyesi’nin duygusal hediyesi…

İzmit Belediyesi dün yine yüreğimizi titretti. Her bayram ziyaretimize gelen ve bizi tebrik eden belediyeci arkadaşlarımız dün de ziyaretimize geldiler. Çok çok nazikçe ve nice düşünülmüş bir hediye verdiler. Server bey ve sera hanımın inceliği bizi duygulandırdı. Bayramda mesai yapacak biz gazetecileri unutmayanları, biz hiç unutmayız. Ve öyle birer hediye verdiler ki… Manevi zenginliği çok çok yüksek… İsmimizin özenle işlendiği birer mendil…

Bu bizi çocukluğumuza götürdü… Size ve nezdinizde başkanımız Nevzat Doğan bey ve tüm personelinize çok teşekkürler…