Ne dersiniz, ekonomik kriz biter mi?

Bence…

*”Evrensel hukuk devleti” normuna kavuşmadan…

*Demokrasiyi tüm kural ve kurumlarıyla yerleştirmeden…

*”Borç ekonomisini” bırakıp, “üretim ekonomisine” geçmeden…

*Dünya ile kavga etme alışkanlığımızı bırakmadan…

*Tasarruf oranımızı artırmadan…

*”Dindar ve kindar nesil yetiştirme” hedefini bırakıp, çağdaş eğitime geçmeden…

*”Kanal İstanbul” gibi gereksiz, saçma sapan yatırım sevdalarından vaz geçmeden…

*Toplumdaki kin, nefret, baskı ve korkuyu bitirmeden…

*Lüks tüketim alışkanlığını bırakmadan…

*Başından beri üstümüze yük olan başta Suriyeliler olmak üzere bütün göçmenleri evlerine göndermeden…

*Cumhuriyetin temel ilkelerini örselemeyi bırakmadan…

*Çalışan, üreten, ihracat yapan, güvenilir, onuruyla yaşayan bir ülke durumuna gelmeden…

Bu ekonomik kriz bitmez.

Dolar ve Euro; iner, çıkar…

Ama sistemi ve kafaları değiştirmeden krizden kurtulmak mümkün değil!

İşte bizim “din kardeşliğimiz” bu kadar

Ülkemiz, sebebi ne olursa olsun zor günler geçiriyor.

Bir taraftan döviz…

Bir taraftan faiz…

Bir taraftan enflasyon…

Bu zor günlerimizde, “yalancıktan da olsa”, bazı ülkelerden “ilgi ve destek” görüyoruz.

Ama bakıyorum da, arayıp gönül alan ülkeler hep Batı ülkeleri.

Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda…

Canımız çıkıyor, yanımızda bir İslam ülkesi, bir Arap ülkesi yok!

Bu tutum, insana ister istemez, “Bizim din kardeşliğimiz bu kadar” dedirtiyor.

Muzaffer Şişmanoğlu ve körfezden çıkan balıklar

Geçenlerde Muzaffer Şişmanoğlu aradı.

Çalışma hayatını bırakmış…

Dernek ve vakıf işlerinden de elini eteğini çekmiş.

“Körfez’e yerleştim, kendime bir de sandal aldım, ara sıra balığa çıkıyorum” dedi.

Balıklardan şikâyet etti:

“Körfezden istavrit, mezgit, hamsi, çinekop çıkıyor. Deniz temiz diyorlar, ama tuttuğumuz balıkların bağırsakları simsiyah. Belli ki, deniz yeterince temiz değil. Tutulan bu balıkların laboratuvarda incelenmesi lazım. Tutulan balıkların büyük kısmı da balıkpazarında satılıyor. Vatandaş alıp yiyor, ne yediğini bilmiyor. Anlayacağınız mavi mavi kandırılıyoruz. Bu konuda kamuoyunun dikkatini çekmek istiyorum.”

Bize de, bize de…

Kocaeli futbol kamuoyu bugünlerde “Biri yer biri bakar, kıyamet bundan kopar” özdeyişine uygun bir iklim yaşıyor.

3.Lig’de bulunan Kocaelispor için Kocaeli Valiliği tarafından “yardım kampanyası” başlatıldı ya…

Anında 2. Lig ve 3.Lig’de mücadele eden diğer kulüplerden tepki geldi.

Lig’de bulunan Gölcükspor ve Gebzespor ile 2. Lig kulübümüz Darıcaspor’un yöneticileri hemen “Bize de, bize de” demeye başladılar.

Bakalım bizim takımlar, “taşıma suyla değirmeni döndürmeye” devam edebilecekler mi?

3 görüş

*”ABD’nin bütün ürünlerini boykot edelim, kabul. ABD’nin en zararlı ürünü ve içimize soktuğu virüs, ‘siyasal İslam’dır. Asıl boykot edilmesi gereken budur.” Serkan ACAR

*”Anlayana, bir kriz yüz öğütten yeğdir.” Ege CANSEN

*”Devlete, ülkeye, milli çıkarlara muhalefet olmaz.” Ümit KOCASAKAL

ZAMAN TÜNELİ

1-Süleyman Soylu İzmit’te

Halen İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Süleyman Soylu’nun Demokrat Parti Genel Başkanı olduğu günler… İzmit Otel Asya’da partinin gecesi var. Bu fotoğraf o gecede çekilmiş. Soylu’nun hemen arkasındaki iki isim, Av. Raif Kandemir ve Orhan Karayel.

2-Hikmet Erenkaya, oğlu Ulaş’la Anıtkabir’de

Eski CHP Milletvekili Hikmet Erenkaya, samimi bir Atatürkçü’dür. Cumhuriyet ilkelerine ve Atatürkçü düşünceye sıkı sıkıya bağlıdır. Oğlu Ulaş’ı da öyle yetiştirmiştir. Bu fotoğraf, baba-oğulun birlikte Anıtkabir ziyaretinden… Ulaş, bu ziyaret döneminde sanırım lise öğrencisi.