Yarın arife…

Sonraki gün bayramın birinci günü…

Kurban Bayramı’nı en sağlıklı biçimde geçirmek sizin elinizde…

Sabah’ın internet sitesinde bayramı sağlıklı geçirmenin yollarıyla ilgili bir haber okudum…

Haberde önemli bilgiler var…

Bugün pazar…

Bu haberi sizinle paylaşmak istedim…

Dikkatli okuyun ki, bayramı sağlıklı bir şekilde geçirin…

İşte bayramı sağlıklı geçirmenin yolları…

GÜNE ERKEN BAŞLAYIN

Sağlıklı bir bayram kahvaltısı ile sabah enerjiniz depolanır ve gün boyu etkisini görürsünüz.

Bayram sabahı nefis bir menemenin yanında peynir ve tam tahıllı ekmekle sofranızı renklendirin. Tahin-pekmez karışımının lezzetinden ve ödem atmaya yardımcı etkisinden faydalanın.

YEMEKLERİNİZİ YAVAŞ YİYİN VE İYİ ÇİĞNEYİN

Vücutta tokluk hissi yemeğe başladıktan 20 dakika sonra oluşur.

Bu nedenle yemeklerinizi yavaş ve iyi çiğneyerek yiyin.

ÇEŞİTLİ BESLENİN VE PORSİYON HAKLARINIZI KONTROLLÜ KULLANIN

Sofranızda her çeşit yiyecek grubundan olsun.

Böylece dengeyi sağladığınız için kilo alma riskiniz azalmış olur.

Her şeyden yiyin ama porsiyon hakkınızı doğru kontrol edin.

İÇECEKLERİNİZE DİKKAT EDİN

Yaz sıcaklarında günde en az 2.5 litre su içmeyi alışkanlık haline getirin.

Kilo almamak için şekerli ve gazlı içeceklerden uzak durun.

Bitki çayları, açık çay, ayran ve taze sıkılmış meyve suları daha sağlıklı alternatifler olacaktır.

İKRAMLARA DİKKAT EDİN

Bayram günleri ikramsız ve tatlısız olmaz.

Mümkün olduğunca misafirliklere çok aç karnına gitmemeye çalışın.

Böylece ikramlarda ölçülü davranmak kolay olur.

Eğer siz ev sahibi iseniz; sağlıklı, hafif yemekler ve tatlılar hazırlayın.

Etiniz ızgara, fırında veya tencere yemeği olarak pişsin. 2-3 çeşit sebze yemeği, tam tahıl ekmeği, yoğurt – yoğurtlu sebzeli salatalar, bol çiğ sebzeler, çeşitli mevsim meyveleri sofranızın demirbaşları olsun.

ÖĞÜN ATLAYIP BÜTÜN GÜN AÇ GEÇİRMEYİN

Bayramda fazla tüketeceğinizi düşünerek ana öğünlerinizi atlar ve bütün gün aç kalırsanız, kendini bir türlü dengeleyemeyen kan şekeri size yorgunluk ve tatlı krizleri yaşatır.

Bunun için ana öğünleri atlamadan, kaliteli ve yeterli beslenmeye devam edin.

BAYRAMINIZI HAREKETLİ YAŞAYIN

Ne kadar hareketli olursanız vücudunuz o kadar çok enerji harcar.

Bayram ziyaretlerine yürüyerek gitmeye çalışın.

Arabanızı gideceğiniz yere 15 dakikalık yürüme mesafesi bırakarak park edin.

Toplu taşıma aracı ile ulaşım sağlarsanız 3 durak öncesinde inin ve tempolu yürüyün. Ayağınızda rahat bir ayakkabı olsun.

Tatil planınız varsa bol bol yüzün ve yürüyüşler yapın.

HAFİF OLAN YİYECEKLERİ TERCİH EDİN AĞIR OLANLARDAN UZAK DURUN

Bayramda tatile gidecekler de dikkat etmeli.

Açık büfede, sindirim sisteminizi yormamak ve kilo almadan bayramı noktalamak için kızartma ve kavurma yöntemi ile pişmiş olan yemekleri tercih etmeyin.

Izgara, buğulama, fırında ve haşlama gibi sağlıklı yöntemler ile pişmiş olan yiyeceklere yönelin…

ARA ÖĞÜNLERİNİZİ HAFİF AMA DOYURUCU GIDALARLA TAMAMLAYIN

Zengin omega-3, posa, magnezyum, çinko ve E vitamini içerikleri ile oldukça sağlıklı olan yağlı kuruyemişler geleneksel bayram ikramlarının bir parçasıdır.

Kuruyemişler küçük kalori bombaları olduğu için fındık, fıstık, badem ve cevizi küçük bir avuçtan fazla tüketmeyin. Sütlü kahve güzel bir alternatif olabilir.

TATLI TÜKETİMİNDE SEÇİCİ VE ÖLÇÜLÜ DAVRANIN

Şeker, besin kalitesi yok denecek kadar az olan boş enerji kaynağıdır.

Bu nedenle şeker, beslenmemizde ne kadar az yer alırsa, beslenme programlarımız o kadar sağlıklı olur.

Tatlılarınızı yemeğin üzerine tok karnına yiyin.

Daha çok sütlü tatlıları tercih edin.

Şeker, çikolata ve tatlı tüketimi olabilecek en alt düzeyde olsun.

İŞTE BAYRAM MESAJLARI 2018

Allah'u Teala bu mübarek Kurban Bayramınızı hayırlı işlerinizin başlangıcı olarak kabul etsin. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun.

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Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun, Bayramınız mübarek olsun.

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Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun.

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Kalplerde sevgi olsun, gözlerimiz ışık dolsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

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Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Gönüller bir olsun bu mübarek ayda düşüncelerimiz hem fikir olsun Allah"ın yolunda, hayırlara vesile olsun bu mutlu gün tüm Müslümanlara Kurban Bayramı"nız mübarek olsun canım dostlarıma.

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Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve umutlu bir gelecek dileğiyle... Kurban Bayramınız mübarek olsun.

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Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayramlar geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

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Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, size, sevdiklerinize ve bütün milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum.