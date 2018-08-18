Kısmet Çiçeği

Saygıdeğer okuyucularım;

Kısmet çiçeğinin Latincesi, “Clerodendron Trichotomum” dur; ağaç yasemini ve Rus ortancası gibi isimlerle de anılmaktadır. Kısmet ağacı; görünümü, açtığı çiçeğin güzel kokusu ve şekli bakımından en güzel bitkilerin başında yer almaktadır. Çiçeğinin kokusundan dolayı ağaç yasemini de denmiştir. Kısmet ağacı, ağustos ve eylül aylarında beyaz ve kokulu çiçekler açar. Çiçeklerin çanak yaprakları erguvani renktedir; daha sonra yuvarlak meyveye dönüşerler. Meyveler, Sonbahar’da gök mavisi renk alır. Bahçelere tek veya gruplar halinde dikilir. Kısmet ağacı, yarı gölgelik alanlarda daha güzel yetişmektedir. Böyle yerlerde yapraklar daha iri ve koyu yeşil olmakta ve uzun süre dayanmaktadır.

Fazla güneşlik alanlara dikilmiş olan kısmet ağacının yaprakları daha ufak olmakta ve yaprak uçlarında zaman zaman kurumalar meydana gelmektedir. ayrıca kısmet ağacı nemli toprakları sevdiğinden dolayı susuz bırakılmamalıdır. Kısmet ağacı, formalı büyüyen ve dört ile beş metreye kadar boylanabilen bir bitkidir. Her bitkide olduğu gibi kısmet ağacının da uzun ömürlü, genç ve güzel kalması için yapılacak en önemli işlerden biri de budamadır.

Budama işi; kış donları ve soğuklar geçtikten sonra ilkbaharda, mart ayı içinde yapılmalıdır. Genellikle her sene kış aylarında soğuklardan dolayı kısmet ağacının ufak, zayıf ve taze dalları zarar görmekte ve kurumaktadırlar. Ağaca faydası olmayan bu dalların kesilip temizlenmesi gerekir; ayrıca fazla kart dalları bulunan ve kendini yenileyemeyen ağaçların da budama yaparak, yeni taze dallar çıkartmasını ve böylelikle devamlı genç kalmasını sağlamalıyız. Aksi halde kart dallar çoğaldıkça ağaç zayıflayacak, zayıf ağaçların çiçekleri zayıf ve gösterişsiz yaprakları da ufak ve renksiz olacaktır. Bu durumu dikkate alarak, kısmet ağacının budamasına özellikle önem vermeliyiz.

Kısmet ağacının üretilmesi, tohum ve kök sürgünlerinden yapılmaktadır. Tohumla üretilmek istenildiğinde tohumlar, İlkbahar’da ekilmelidir. Köklerinden çıkan sürgünlerini ayırarak yapılacak ekimler ise Kasım Ayı sonundan itibaren yapılmalıdır. Kısmet ağacının hastalıkları ise İlkbahar ve Yaz Aylarında zaman zaman yapraklarında bitlenmeler meydana gelmektedir ve gövde kısmında kabuklu bitler oluşmaktadır. Bu durum meydana geldiği zaman bunları öldürecek zirai ilaçlardan atılarak mücadele yapılmalıdır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla…