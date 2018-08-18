17 Ağustos’ta “ölümü” beklerken…

Saatler gecenin 03.02’sini gösteriyormuş…

TÜPRAŞ bacalarından çıkan alev kümesi Karamürsel’e doğru geliyor.

Kulakları sağır edercesine çan sesleri ile uyanıyorsunuz. Sanırsınız köyün sürüleri dönüş yapıyor da boyunlarına takılı çanlar ses çıkarıyor.

Nice sonra seslerin mutfaktaki tabak-çanak fincanlardan geldiğini fark ediyorsunuz.

Aman Allah’ım (!) diye, yatakta irkiliyorsunuz. Karşıdan TÜPRAŞ’ın ışıkları üzerinize doğru yaklaşıyor.

Her yer zangır zangır hareket halinde. Oda, bir sağa bir sola doğru gidip geliyor. Yataktan kımıldamaya cesaret edemiyorsunuz. Gözleriniz yatak odasının tavanına takılı. Tavanın üzerinize çökeceği anı bekliyorsunuz!

Beton tavan çökecek, altında kalacaksınız! Kafanız ezilecek, kemikleriniz kırılacak, kim bilir nasıl sesler çıkararak öleceksiniz. O an, Allah’a yalvarmak, dua etmek geliyor aklınıza…

Dudaklarınız aralıksız açılıp kapanıyor; “Allah’ım sen büyüksün koru beni” diyorsun.

Allah’a yalvarıyorsun saatlerce…

O an, o çan sesleri bitmek dinmek bilmiyor.

Yatağın üstüne beton tavan düştü düşecek, gözleriniz beton tavana takılı, kıpırdamadan ÖLÜMÜ bekliyorsun! O saniyeler var ya, sana saatler gibi geliyor. Zaman geçmek bilmiyor. Çan sesleri biraz azalır gibi oldu.

Sonra…

Sonra…

Tamamen sustu…

Yataktan endişe ile kalkıyorsun. “Çocuklar” geliyor aklına, çocukların yatağına yöneliyorsun. Anneleri onları toparlamış, evden çıkarmış. Oğlum, balkonda yatıyordu. Kapısı açılmıyor. Televizyon devrimli eşyalar birbiri üstüne devrilmiş. Balkon kapısını açtık oğlumu da aldık titrek adımlarla, ellerimizi duvara değdirerek, aşağı,dışarıya attık kendimizi…

Gece yarısı, her taraf karanlık…

Cep telefonları çalışmıyor. İlk aklımıza gelen İstanbul’daki kızımız ve damadımız, torunumuz oluyor. “Acaba onlarda bir şey var mı?” diye kendi kendimize soruyoruz. Onlara ulaşmak mümkün değil.

Üzerimizde alelacele ne bulup giydikse onlarla sokaktayız. Tanıdık, eş dost yakınlarımız akla geliyor. “Bi bakalım onlara” diye sokaklara dağılıyoruz.

Aman Allah’ım o da ne?

Sokak dağ gibi tepe olmuş. İznik yolundaki Aydınlar Apartmanı, 30 daireli bina yerle bir olmuş. Bağırmalar, inlemeler, “Kimse var mı?” diye seslenenler, ellerinde el feneri ile göçük altında kalanlara yardım için çabalayanlar!

Hava ışımaya başladı, felaketi daha da anlamaya başladık.

Aydınlar Apartmanı karşısındaki kaldırımda 2-3 yaşlarında 2 kız çocuğu ağlıyor, anneleri onlara sarılmış o da gözyaşlarını tutamıyordu. Saatler sonra o görüntüyü eşime anlattım o; “Onlar bizim Hüseyin’in torunları” olsa gerek. Onlar kurtulmuş, ama Hüseyin kurtulamamış” dedi.

Hüseyin bizim can dostumuz, Tarım Kredi Kooperatifi’nin müdürü. Hep gülen bir adamdı.

Sonra evden aldığı bazı giysileri götürdü küçük kız çocuklarının üstüne örttü.

Arkadaşlarımız, komşularımız, tanıdıklarımız ölmüştü.

Aynı gün cenazeleri defnedildi, ama cenazelerinde bile bulunamadık. Size şaka gibi gelecek, ama gerçekten cenazelerin defnedileceğini bile düşünememiştik. Çünkü o gün ölümle yüz yüze gelen, kurtarılmayı bekleyen başka canları kurtarama uğraşındaydık.

Aradan tam 19 yıl geçti…

O anı, o tarihi, o saatleri unutmak ne mümkün.

Peki, biz felaketten sonra ne yaptık?

Aradan bunca zaman geçti, o günleri bize hatırlatan sosyal sigortalar hastanesinin yarısı yıkık binası 18 yıl sonra yıkıldı. Şimdi yerine kapalı yarı olimpik yüzme havuzu yapılıyor.

Yaaa…

“Aman binamı yıkmasınlar” diye binaların çatlak patlak yerlerini ALÇI ile sıvadık!

Olası bir deprem için hiçbir önlem almadık!

Ölümü beklerken çok korktuk, Allah’a yalvardık…

“Allah bir daha o günleri yaşatmasın” dedik. Depreme karşı görevlerimizi yapmadık, tedbirlerimizi hala almadık…

17 Ağustos 1999’da depreminde ölenleri, bu sene de “Dualarla” andık!

Aman, ne büyük HALT ettik!

Değil mi?