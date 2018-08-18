Sevgili okurlarım, İzmit halkı, özellikle kentimizin kuzeyinde UMUTTEPE bölgesinde oturanlar, “çifte bayram” yapabilir.

Hani başımızda bir “çöp fabrikası belası” vardı ya…

UMUTTEPE’de Üniversite Hastanesi’nin kuş uçuşu 1300 metre ilerisine yapacağız diye tutturmuşlardı…

İşte o çöp fabrikası projesi sanırım yattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öyle görünüyor ki, bu projeden vazgeçiyor.

Bunu nereden çıkardım?

Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun, perşembe günkü meclis toplantısında yaptığı konuşmadan…

Konuyu CHP gündeme getirdi.

Meclis Üyesi Orhan Tanış, çöp fabrikasının yeri ve maliyeti konusunda hazırladığı raporu sundu.

Bunun üzerine Başkan Karaosmanoğlu söz aldı ve satırbaşlarıyla şunları söyledi:

*Sayın Orhan Tanış’a açıklamaları için teşekkür ediyorum. Bu endişelerin bir kısmını ben de taşıyorum.

*Çöpü cebimize atamayız, soframıza koyamayız. Kokuyu azaltmak için her türlü masrafa razı oluyoruz. Bu kokudan ben de rahatsızlık duyuyorum. İZAYDAŞ’a kokuyu azaltın diyoruz. Vatandaşı rahatsız etmeye hakkımız yok.

*Bu kadar büyük projeyi ben de onaylamıyorum. Daha az maliyetli bir tesis yapabilir miyiz, diye araştırma yapıyoruz. Zaten 6 milyar lira borcumuz var, 2 milyarlık bir borç yükünün daha altına giremeyiz. 2 milyarlık tesis bizim için lüks. 2 milyar liralık harcamayı bütçemiz kaldırmaz. Tesisin günlük çöp yakma kapasitesini 2 bin 300 tondan 500 tona indirmek istiyoruz.

*Çöpü kirletmeden ayrıştırmak önemli! Bu konu bizi ilgilendirdiği gibi ilçe belediyelerini de ilgilendiriyor.

*Gebze bölgesinde yeni bir çöp depolama alanı arayışı içindeyiz. Çöp tesisini ekonomik yapma gayreti içinde olacağız.

*Seçimlerden önce, yani 6 ay içinde yeni bir tesise başlama imkânımız yok.

İbrahim Karaosmanoğlu, meclis toplantısında bunları söyledi.

Bu konuşmalardan nasıl bir sonuç çıkar?

Karaosmanoğlu’nun meclisteki konuşmasını ilk okuduğumda, “Bu iş bitti, UMUTTEPE kurtuldu” dedim kendi kendime.

Benim bu düşüncemi kuvvetlendiren sağlam ipuçları vardı İbrahim Bey’in konuşmasında.

*”Sayın Orhan Tanış’a açıklamaları için teşekkür ediyorum. Bu endişelerin bir kısmını ben de taşıyorum…”

Karaosmanoğlu, ne demek istiyor?

“UMUTTEPE’de yapılacak çöp fabrikası benim de tam içime sinmemişti” demek istiyor.

*”Zaten 6 milyar lira borcumuz var, 2 milyarlık bir borç yükünün altına daha giremeyiz… 2 milyarlık tesis bizim için lüks…”

Bu, ne demek?

“Biz, UMUTTEPE’de yapmayı düşündüğümüz 2 milyarlık çöp fabrikası projesinden vazgeçiyoruz” demek.

*”Gebze bölgesinde yeni bir çöp depolama alanı arayışı içindeyiz…”

Bu sözden ne anlam çıkar?

“Biz çöp sorununu, devasa çöp fabrikası yapmak yerine, değişik bölgelere çöp depolama alanları yaparak çözmek istiyoruz” anlamı çıkar.

Ben Başkan Karaosmanoğlu’nun konuşmalarından bunları anlıyorum.

Yanlış anlıyorsam, çıksınlar “Biz büyük çöp fabrikası yapmakta ısrarlıyız, bu fabrikayı da UMUTTEPE’de yapacağız” desinler.

Diyemezler, çünkü Karaosmanoğlu’nun konuşmasından tam aksi bir sonuç çıkıyor.

Ankara, bu kriz döneminde bu projeye yol vermez

Konuya bir de şu yönden bakalım!

Adı resmen konmasa da…

“Yaptırım krizi” de dense…

Ülkemiz bal gibi ciddi bir “ekonomik kriz” yaşıyor.

Ankara, “tasarruf” için düğmeye bastı.

Belediye yönetici ve meclis üyelerine, en basitinden “Yurt dışına çıkmayın” talimatı gönderdi.

Nedeni, döviz harcamalarını kısmak!

Böyle bir ortamda…

Ülke olarak zor günler geçirirken…

UMUTTEPE’de yapılması düşünülen çöp fabrikasına yol verilmesi imkânsız!

350 milyon Euro, böyle bir dönemde ciddi para

Çöp fabrikasının maliyeti 350 milyon Euro olarak öngörülmüştü.

Meclis toplantısında hep “2 milyar lira” olarak konuşulmuş, ama kur artışından sonra bu rakam artık “2.5 milyar lira.

Ciddi para!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için de…

Ülkemiz için de…

Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, “Şu anda belediyemiz 2 milyar gibi bir borcu kaldıramaz” derken, ülkemizin içinde bulunduğu kriz şartlarını düşünmüş olmalı.

Çöp fabrikası konusunda “geri adım” atılmasında, elbette, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve gazetemizin “çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasına” ser bir şekilde karşı çıkışının etkisi de var.

Benim gördüğüm…

Büyükşehir Belediyesi, çöp fabrikası yapmaktan vazgeçti, çöp sorununu değişik bölgelerde “çöp depolama tesisleri” kurarak çözecek.

Daha pratik…

Daha ekonomik…

Yurt dışına “eşek yüküyle Euro” ödemeden…

Aklın yolu bir!

Önce ayrıştırma, sonra depolama.

Ayrıştırmanın ekonomik getirisi var.

Depolamadan elde edilecek gazın da…

Bakmayın siz çöp fabrikasını kakalamak isteyenlerin söylediklerine, dünya yaygın olarak hâlâ maliyeti düşük ve pratik olan “çöp depolama” yöntemini kullanıyor.

Son söz:

Büyükşehir Belediyesi’nin, çöp fabrikası konusunda makas değiştirmesi, İzmit halkına, özellikle UMUTTEPE bölgesinde yaşayanlara hayırlı olsun!