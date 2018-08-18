Dilencilikten kurtulun!

Başyazarımız da yazdı…

Kocaelispor’u dilenci kılığına sokmaya kimsenin hakkı yok…

Koskoca Kocaelispor diyoruz…

Büyük kulüp diyoruz…

Kapı kapı para dileniyoruz…

Halkın tamımı diyoruz…

Halk ortada yok…

Belediyeden para istiyoruz…

Karteller ise öyle bön bön bakıyor…

Kentin ekmeğini yiyen, havasını suyunu kirleten dev karteller, gidiyor Barcelona, İnter, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi’ne sponsor oluyor…

Bu da yönetim kurulunun başarısızlığı olarak kayıtlara geçiyor elbette…

Neden Brisa, Tüpraş, Pirelli, Ford, TFF’nin Milangaz’ı dururken, Evyapport ve Hayat Kimya dururken, biz garibim Mehmet’in cebindeki paraya göz dikiyoruz ki…

Dilenci Kocaelispor olmaktan bıktık…

Lütfen artık gereken yapılsın…

Dilenmekten bıktık…

Kızmayın Gölcük’e…

Artık dünya böyle…

Profesyonellik böyle…

Kocaelispor’u 1-0 yenerek ligden düşüren takım olara tarihe geçen Gölcükspor, doğal olarak iki yıl önce Play-Off’a yükselten takım olarak da tarihe geçmişti…

Şimdi de, 2.hafta Kocaelispor ile yine karşılaşacak…

Kocaelispor gece maçı istiyor…

Murat Aydın’dan temizlik alarmı!

Amatörevi’ndeki geleneksel spor bayramlaşmasında yine kalabalık vardı. Ama asıl dikkat çeken, büyük bir sürprizdi… Başkan Murat Aydın ve Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, ellerine süpürgeyi alıp ‘Temizlik yaparken, bizzat ‘köklü temizlik’ sinyali verir gibiydi!..

Nitekim önümüzdeki yaz genel kurum var…

Yönetim değişir mi?..

Bekleyip görelim…

Ama bu temizlik bana hiç de hayra alamet gelmedi…

Ne ilkti, ne de son olacak…

Yine bir sporcu göçü…

Öz be öz Yenidoğanlı olan kızımız Triathlon gibi bir dalda yarışan ve Türkiye ikincisi olan Elif Manisa el üstünde tutuluyor…

Ama İzmit dışında…

Çünkü başka kulüpler onu kapmış durumda ve biz de öyle bakakalıyoruz…

Göçen sporcu sayısı bir çıkarılırsa spor meclisinin neden gerektiğini bir kez daha anlayacağız…

Ama ne zaman?..

Helal sana Özhan Kurt…

Hakemler derneğinin şube başkanı…

Avukat Özhan Kurt…

Henüz tanışmadık ama sonunda güzle bir iş yaptı…

Turgut Demirkıran’ı hastanede ziyaret etti…

Biz de haberini yaparak geçmiş olsun dileklerimizi iletmiştik…

Buradan bir kez daha dileklerimizi iletiyor ve Özhan Kurt başkanı kutluyoruz…