Herkese iyi bayramlar…

Bir bayrama daha ulaştık…

Eski bayramlar nerede?’ diye hamasi nutuk atacak değilim…

Yarın kurban bayramı…

Çukurbağ’daki evimize gelen koçun başında sabaha kadar beklediğim bayram…

Sonra da kesilirken duyduğum üzüntü ve hüzün…

Etini yiyememe duygusu…

Korku…

Ama erkekliğin şartı…

İzleyeceksin kesim törenini…

‘Erkek’ olacaksın…

Tıpkı sünnet olup, erkek oluşun gibi…

Neyse…

Girmeyelim derinlere…

Hepinize iyi bayramlar dilerim…

Biz 4 gün buradayız efendim…

Bekleriz…

İzmit Belediyespor düşmesin yeter!..

Kentimize yeniden deplasmanlı lig heyecanını en üst düzeyde getiren takım olan Türkiye Kupası şampiyonumuz İzmit Belediyesporlu periler, maalesef düşmemeye oynayacaklar…

Ormanspor…

Fenerbahçe…

Beşiktaş…

Galatasaray…

30’ar milyona yaklaşan bütçeleriyle liglere hazırlanırken…

100-200 bin liraya oyuncu almaya çabalayan İzmit Belediye, tabii ki ayağını yorganına göre uzatıyor…

2007’deki Kocaelispor’un durumuna benzer bir durum bu…

O yıl da bizler zirveye oynayacak diye beklediğimiz Kocaelispor’un başarısızlıkları ile kahrolmuştuk...

Küme düşmüştük…

Taner’in golleri yetmemişti…

Bizim kızlar da böyle bir şey yaşayacak gibi bir his var içimde…

Zaten rakamlar yalan söylemez…

30 milyonlar nireeeeee…

1 milyon nire…

Yarım kalan yazı…

Dün teknik bir arıza nedeniyle Gölcükspor’un haklarıyla ilgili yazdığım yazı yarım kalmış. Özür dileyip düzeltiyor ve tekrar yayınlıyorum…

Kızmayın Gölcük’e…

Artık dünya böyle…

Profesyonellik böyle…

Kocaelispor’u 1-0 yenerek ligden düşüren takım olarak tarihe geçen Gölcükspor, aynı Kocaelispor’u iki yıl önce Play-Off’a yükselten takım olarak da tarihe geçmişti…

Şimdi de, 2.hafta Kocaelispor ile yine karşılaşacak…

Kocaelispor gece maçı istiyor…

Gölcükspor yanaşmıyor…

Çünkü işine gelmiyor ve haklı…

Avantajını kullanmak isteyecek…

Sahaya çıktın mı?..

Ağabey, kardeş, ana-baba dinlenmez kimse…

Puan savaşı vardır ve ekmek kavgasıdır söz konusu olan…

Profesyonel davranan Gölcükspor’u kutlarım…

Bat’lara sahip çıkalım…

Gölcük İdman Yurdu’nun ve KASKF’nin başkan vekili…

Yani ikinci adam…

Ama inanın ana birinci adam gibi…

Çok ciddi düşünceleri var…

Sessiz…

Sakin…

Ama hedefe odaklanmış bir emekçi…

Sanayi ustası…

Yani bileğiyle kazanıyor ekmeğini…

‘Zor’un ne olduğunu iyi biliyor…

‘Yok’un ne olduğunu iyi biliyor…

Amatörde ve kent sporunda Hüseyin Bat’ların sayısı arttıkça, geleceğimize umutla ve gerçekçilikle bakma şansımız artar…