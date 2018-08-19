‘Yerli ve milli’ işçi sağlığı politikasının tablosu korkunç!

Makina Mühendisleri Odası Gebze İlçe Temsilciliği işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu, işçi sağlığı ve işçi ölümleriyle ilgili açıklama yaptı…

Açıklamada çarpıcı detaylar var…

Türkiye’nin karayan yarası işçi ölümleri, Temmuz ayında da kendini gösterdi…

Açıklanan verilere göre Temmuz ayında en az 195 işçi hayatını kaybetti…

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7 AYDA 1103 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamanın bir bölümü şöyle;

“Her yıl binlerce emekçi çalışma ortamından ya da çalışma koşullarından kaynaklanan nedenlerle hastalanıyor, sakat kalıyor ya da yaşamını yitiriyor.

Emekçilerin yaşamını ve sağlığını kaybetmesine yol açan bu olaylar “iş kazası” olduğunda bazen, “meslek hastalığı” olduğunda ise neredeyse hiçbir zaman resmi kayıtlara geçiril (e) miyor.

2018 yılının ilk 7 ayında 1103 emekçinin ölümüne neden olan "iş kazalarının" çok büyük bir bölümü ne yazık ki haber değeri bile görülemedi.

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Bir olayın “kaza” olarak nitelendirilebilmesi için öngörülemez / önlenemez olması gerekir.

Oysa madenlerde, tersanelerde, inşaatlarda, atölyelerde, ofislerde, fabrikalarda gerçekleşen tüm olaylar önceden öngörülebiliyor ve engellenme olanağı bulunuyor.

İş kazalarının takibi sürecinde de çoğunlukla gerçek sorumlular gizlenmeye, sorumluluklar iş güvenliği alanında çalışan uzman ve hekime yıkılmaya çalışılırken, iş yerini idari ve finansal olarak yönetmede söz sahibi olan işverenler ile denetimden sorumlu kamu otoritesi ise sorgulama dışı bırakılıyor.

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TEMMUZ AYINDA 195 İŞÇİ ÖLDÜ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin Temmuz ayında yaşanan iş cinayetlerine ilişkin yayınladığı verileri aşağıda sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Yüzde 86’sını ulusal ve yerel basından; yüzde 14’ünü ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla Temmuz ayında en az 195 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi...

Raporumuzda meslek hastalığı nedeniyle gerçekleşen sadece dört iş cinayeti var (üç çiftçi ve bir inşaat işçisi). Oysa ILO ve WHO verilerine göre 1 “iş kazası sonucu ölüm” karşılığında yaklaşık 6 “meslek hastalığı sonucu ölüm” olmaktadır...

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ÇOCUK İŞÇİLER DE ÖLDÜ

Elimize yeni ulaşan bilgiler ışığında Ocak ayında en az 144, Şubat ayında en az 128, Mart ayında en az 129, Nisan ayında en az 188, Mayıs ayında en az 169, Haziran ayında en az 150 işçi ve Temmuz ayında en az 195 olmak üzere; Türkiye’de 2018 yılının ilk yedi ayında en az 1103 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi…

195 emekçinin 156’sı ücretli (işçi ve memur), 39’u kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor...

Ölenlerin 8’i kadın işçi, 187’si erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, tekstil, inşaat, enerji ve sağlık işkollarında gerçekleşti…

3’ü 14 yaş ve altında olmak üzere 7 çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım, gıda ve inşaat işkollarında gerçekleşti...

16 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin 11’i Suriyeli, 3’ü Afgan, 1’i Iraklı ve 1’i Pakistanlı...

Ölümler en çok inşaat, tarım, taşımacılık, metal, enerji ve gıda işkollarında gerçekleşti. Gerçekleşen iş cinayetlerinin yüzde 29’u inşaatta ama (çiftçi ve esnaf ölümlerini çıkarıp) sadece ücretliler açısından baktığımızda bu oran yüzde 38’e çıkıyor. Tarımda ölenlerin ise en az yüzde 40’ı ücretli. Yüzde 60’ını oluşturan çiftçi ölümlerinin ise bir kısmının başkasının tarlasını işleme vasıtasıyla ücretli olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizmekle beraber net olarak bir oran veremiyoruz...

En fazla ölüm nedeni yüksekten düşme, trafik/servis kazası ve ezilme/göçük. Her ay bu nedenler sıralama değiştirerek ilk üç sırada yer alıyor. Bu ay elektrik çarpması nedenli iş cinayetlerinde artış gözüküyor…

Temmuz’da Türkiye’nin 55 şehrinde ve yurtdışında üç ülkede iş cinayeti gerçekleştiğini tespit ettik. En çok iş cinayeti İstanbul, Antalya, Kocaeli, Adana, Ankara, Denizli, Aydın, Düzce, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da yaşandı...

Ölenlerin 4’si (yüzde 2,05) sendikalı işçi, 191 işçi ise (yüzde 97,95) sendikasız. Sendikalı işçiler gıda ve enerji işkolunda çalışıyordu. Diğer yandan ölen başka sendikalı işçiler de olabilir. Ancak kâğıt üzerinde olan sendikal üyeliklerinin gerçek bir örgütlülük olmaması ve birçok sendikanın ölen üyelerini sahiplenmemesi sonucu net bir bilgi verme şansımız olmadığını da belirtelim...

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RAKAMLAR ÇOK ÜRKÜTÜCÜ

Yıllar itibariyle kurum kayıtlarına giren ve işlemi tamamlanan iş kazası geçiren sigortalı sayıları ile iş kazası sonucu ölen sigortalı sayıları ise şu şekilde:



-2002 yılında iş kazası geçiren sigortalı sayısı 72 bin 344 iken; iş kazası sonucu ölen sigortalı sayısı ise 872 oldu.

-2003 yılında iş kazası geçiren sigortalı sayısı 76 bin 668 iken; iş kazası sonucu ölen sigortalı sayısı ise 810 oldu.

-2004 yılında iş kazası geçiren sigortalı sayısı 83 bin 830 iken; iş kazası sonucu ölen sigortalı sayısı ise 841 oldu.

-2005 yılında iş kazası geçiren sigortalı sayısı 73 bin 923 iken; iş kazası sonucu ölen sigortalı sayısı ise 1072 oldu.

-2006 yılında iş kazası geçiren sigortalı sayısı 79 bin 27 iken; iş kazası sonucu ölen sigortalı sayısı ise 1592 oldu.

-2007 yılında iş kazası geçiren sigortalı sayısı 80 bin 602 iken; iş kazası sonucu ölen sigortalı sayısı ise 1043 oldu.

-2008 yılında iş kazası geçiren sigortalı sayısı 72 bin 963 iken; iş kazası sonucu ölen sigortalı sayısı ise 865 oldu.

-2009 yılında iş kazası geçiren sigortalı sayısı 64 bin 316 iken; iş kazası sonucu ölen sigortalı sayısı ise 1171 oldu.

-2010 yılında iş kazası geçiren sigortalı sayısı 62 bin 903 iken; iş kazası sonucu ölen sigortalı sayısı ise 1444 oldu.

-2011 yılında iş kazası geçiren sigortalı sayısı 69 bin 227 iken; iş kazası sonucu ölen sigortalı sayısı ise 1700 oldu.

-2012 yılında iş kazası geçiren sigortalı sayısı 74 bin 871 iken; iş kazası sonucu ölen sigortalı sayısı ise 744 oldu.

-2013 yılında iş kazası geçiren sigortalı sayısı 191 bin 247 iken; iş kazası sonucu ölen sigortalı sayısı ise 1356 oldu.

-2014 yılında 1886 kişi iş kazalarında can verdi.

-2015 yılında 1730 işçi hayatını kaybetti…

-2016 yılında yaşamını yitiren işçi sayısı 1970…

-2017 yılında iş cinayetleri sonucu 2 bin 6 işçi yaşamını yitirdi.

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İŞ KAZALARINDA AVRUPA BİRİNCİSİYİZ

İşçi ölümleriyle ilgili istatistiklere dikkatli bakın…

Her yıl, 1700’ün üzerinde işçi ölümleri gerçekleşiyor…

İşçi ölümlerinde Avrupa birincisiyiz…

Dünya üçüncüsüyüz…

Bu yıllardır böyle…

Bir türlü işçi ölümleri azalmıyor, azaltılamıyor…

Gerek işçi sendikaları, gerekse işveren sendikaları oturup bu sorunu masaya yatırmalı…

İşçi ölümlerini azaltıcı tedbirleri genişletmeli…

Yoksa işçi ölümleriyle aileler acı çekmeye devam edecek…

Et tüketirken dikkat edilmesi gereken 5 hayati nokta

Güven Hastanesi Beslenme Uzmanı Diyetisyen Zeynep Özcan et tüketiminde dikkat edilmesi gereken 5 hususu şöyle sıraladı: