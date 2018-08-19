Çağdaşlaşma ve laiklik

Dünyaca ünlü Ekonomist Dergisi Türkiye için “Diyanet Siyasal İslam’a teslim oldu” diye yazdı.

Son zamanlarda Diyanet ergenlik yaşını tanımlarken dokuz yaşındaki kız çocuklarının evlenebilecekleri yönünde bir açıklamada bulundu.

Toplumda gelen büyük tepkiler üzerine geri adım attı ve “Efendim biz böyle demedik, yanlış anlaşıldık.” gibi açıklamalarla kendini kurtarmak istedi ama niyetlerinin ne olduğunu bu toplumun akıllı insanları anladı.

Diyanet bu kirli sözlerini temizlemek için Cuma günleri camilerde müezzinlere hutbeler okuttular.

İşte Diyanetin bu anlayışı sonucudur ki, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde son beş ayda 115 kız çocuğu doğum yapmıştır.

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Bu skandalı ortaya çıkaran Sosyal Hizmet uzmanı ise sürülmüş, görevini yapmayan Hastane başhekimin soruşturulması için Cumhuriyet Savcısının isteğini İstanbul Valisi geri çevirmiştir.

Dini referans alan toplumlar hiçbir zaman çağdaşlaşamazlar.

Laikliğin giderek önemini kaybettiği, kaybettirildiği ülkemizde çağdaş olmaktan uzaklaşıyoruz.

Türkiye Atatürk dönemi hariç gerçek anlamda çağdaşlaşmadı.

Hukuk kurallarının evrensel hukuk kurallarına uymadığı yani adaletin, hakkın, ifade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda çağdaşlaşmaktan söz edemeyiz.

Bir toplum kendi dili dururken başka hem de hiçbir kültürel ortaklığı olmayan bir toplumun dili ile ibadetini yapar ve onların dili yazılmış kutsal Kitabı orijinal hali ile alır, ezberler ve ezbere okurken de “Bunu herkes anlayamaz. Dinlemek sevaptır.” diye açıklamaya çalışırsa,

Yurdun her tarafını minarelerle donatır, oturduğu yerden okuyan müezzinlere de ses çıkartmaz ise,

Gavur diye tanımladığı bazı araçları kullanmayı günah olarak yorumlarsa, ancak bu aletlerle oturduğu yerden mikrofonla “Haydi namaza” diye çağırırsa,

haftanın altı gününü sıradan, Cuma gününü ise çok önemli ve kutsal bir gün olarak tanımlarsa,

birçok ilahiyat profesörünün ve aydın din adamlarının görüşleri ve ifadelerine göre hiçbir belgede yeri yurdu olmayan “Kandil” geleneğinin de dinin önemli bir vazgeçilmezi gibi yorumlayıp sıkı sıkı sarılırsa o gecelerde dua edenlerin ve Allah’a yalvaranların günahlarının af edilebileceğine inanırsa siz böyle bir topluma çağdaş diyebilir misiniz?

Bizler büyük Atatürk’ün başlattığı ve uygulamaya koyduğu çağdaşlığı, yine onun bize emanet ettiği laiklikle devam ettirebiliriz, yaşatabiliriz.

Laiklikten uzaklaştığımız sürece çağdaş olmaktan uzaklaşırız.

Siyasi iktidarın hele hele Amerikan yönetimlerinin son yıllarda toplumumuza dayattığı “Siyasal İslam” ın amacı laikliği ve dolayısıyla çağdaşlaşmayı yok etmektir.

Özgür bireyler yetiştirmediğimiz sürece çağdaşlaşmadan söz edemeyiz.

İnsanlar özgürce düşünebilmeli ve görüşlerini açıklıkla söyleyebilmelidirler.

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Büyük Atatürk “Özgürlük benim karakterimdir.” diyerek özgür olmanın, özgür düşünmenin çağdaşlaşmada ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır.