Hep tartışılır…

*Bu kadar tatil mi olur?

*Önünü arkasını birleştirince, tatiller uzayıp gidiyor.

*Ömrümüzün yarısı tatil yapmakla geçiyor.

Dün oturdum hesapladım…

Acaba kaç gün tatil yapıyoruz?

Bizde ve diğer bazı ülkelerde resmi tatil günü sayısı ne kadar?

Cumartesi, pazar…

Yılda demek 104 gün hafta sonu tatilimiz var.

Bunun dışında, dini ve milli bayramlarda, 15 gün daha tatil yapıyoruz.

14 idi, 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi Bayramı eklenince 15 oldu.

İkisini toplarsak, 119 ediyor.

Tabii bu kadarla kalmıyor.

Yarım gün başından bir gün sonundan derken, bazı yıllar toplam tatil günü sayımız 123, 124, bazen 125’i buluyor.

Diğer ülkelerde durum ne?

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“Bizde tatil günü sayısı fazla” diyoruz da, diğer bazı Avrupa ülkelerinde durum ne?

Hafta sonu tatillerini katmazsak…

*Fransa’da 11 gün.

*İtalya, Letonya, Litvanya’da 12 gün.

*Estonya, Rusya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Avusturya, Makedonya’da 13 gün.

*Arnavutluk, Hırvatistan, İspanya, İsveç’te 14 gün.

*Slovakya’da 15 gün.

O sorunun cevabı

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Şimdi gelelim başlıktaki sorunun cevabına.

Çok mu tatil yapıyoruz?

Yılda 365 günün 119 gününü tatil yapmak, çok mu?

Bana göre, çok!

Gelişmekte olan, bütün çabasına rağmen gelişememiş bizim gibi toplumlara çok!

Böyle uzun bir tatil dönemi başlangıcında bunu söylemek can sıkıcı, ama biz toplum olarak bu kadar uzun tatilleri daha hak etmiyoruz.

Bizim hiç mi suçumuz yok?

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Fıkrayı biliyorsunuz…

Bir gece Nasrettin Hoca’nın evine hırsız girmiş, evde ne varsa götürmüş.

Yatak yorgan, tencere tava, halı kilim…

Olayı duyanlar, hemen hocayı suçlamaya başlamış:

*Kapı kilidin sağlam olsaydı, hırsızlar içeri giremezdi.

*Uykun ağır olmasaydı, hırsızın girdiğini duyup kalkar yakalardın.

*Evde bu kadar eşya tutarsan, elbet soyulursun.

Hoca, bu suçlamaları dinlerken çılgına dönmüş, “Ulan, hırsızın hiç mi suçu yok?” diye bağırmış.

Bugünlerde, tıpkı fıkradakine benzer bir durum içindeyiz.

Ülke olarak ekonomik kriz yaşıyoruz ya…

Zerre kadar kendimizde “suç ve kusur” görmüyoruz.

*Suçlu, ABD…

*Suçlu, dış güçler…

*Suçlu, Siyonist şebekeler…

*Suçlu, bizi kıskanan ihanet şebekeleri…

İyi de, bu ülkeyi 2002 yılından beri yöneten iktidarın ve bu iktidara ortalama yüzde 50 oranında oy veren bizlerin hiç mi suçu yok

Halıdere’den teşekkür ziyareti

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Cuma günü öğleye doğru Halıdere’den ziyaretçilerim vardı.

Necmi Kurtuluş, Mensur Keskin, Mustafa Yılmaz…

Teşekkür ziyaretine gelmişler.

Ellerinde iki torba, içinde taze fasulye, domates ve incir…

Gönülden gelen, fazla maddi değeri olmayan hediyeleri kabul ediyorum.

Hoşuma da gidiyor.

Düşünün, taşocağı sorunlarını dile getirdiğim, taşocağının kapatılması konusunda sürekli desteklediğim Halıdere’den üç kişi ziyaretime geliyor, gelirken de bahçelerinden topladıkları domates, fasulye ve inciri hediye olarak getiriyor…

Ne kadar anlamlı!

Taşocağının kapatılmasından son derece mutluydular.

“Artık bağımıza, bahçemize, deremize, denizimize kavuştuk” dediler.

“Bahçemize, balkonumuza oturup tozsuz ve gürültüsüz çayımızı içebiliyoruz” diye eklediler.

Gelecekle ilgili görüşlerini aktardılar.

Uzun uzun sohbet ettik.

Söz verdim, ekim ayında Halıdere’ye ziyaretlerine gideceğim.

Bu rantın peşinde kimler vardı?

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“Rant” deyince gözleriniz yine fal taşı gibi açıldı, değil mi?

Hangi rant?

Doğru, kentimizde o kadar çok “rant” var ki, hangisi olduğunu kestirmek zor!

Bölgesel rantlar var…

Proje rantları var…

Benim bugün sözünü edeceğim, proje rantlarından biri.

“Çöp fabrikası” rantı…

350 milyon Euro tutarında bir rant!

Yani bugünkü kurla 2.5 milyar Türk Lirası…

Bu projeyi kim pişirdi?

Paylaşım sofrasında kimler vardı?

Bir de “büyük rantın” içinde “küçük rantlar” var.

İnşaatı yapacak firma, kimin firması?

Hafriyatını kimler yapacak?

Montajda kimin ekipleri çalışacak?

Eee, bir de günde 2 bin ton çöpün fabrikaya taşınması ve çıkacak külü belirli merkezlere götürmek için nakliyeci lazım!

Bunların hepsi birer rant!

Üzüldüm…

Resmen açıklanmasa da, çöp fabrikası projesinden vazgeçilmesi, rantçıların işini fena bozdu!

3 görüş

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*”İnsanın en büyük sermayesi olan akıl, pazarda satılmaz.”

*”Gemisiz denizlerde İskenderiye Feneri olsan ne yazar!”

*”Yanlış yapma fırsatı her gün bin defa, doğru yapma imkânı senede bir kez gelir. Onun için bu şans kaçırılmamalıdır.” VOLTAİRE